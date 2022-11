L'oroscopo della giornata di giovedì 17 novembre vedrà una Bilancia incontenibile in amore grazie in particolare alla buona posizione di Venere, mentre per il Leone questo periodo potrebbe aprirsi con nuove avventure romantiche. Giovedì altalenante per il Sagittario a causa della Luna in quadratura, mentre Gemelli potrebbe essere spesso frainteso in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 17 novembre.

Previsioni oroscopo giovedì 17 novembre 2022 segno per segno

Ariete: questa parte centrale della settimana vedrà una vita sentimentale più stimolante e appagante in ambito amoroso per voi nativi del segno.

Single oppure no, ora che Venere si troverà in trigono dal segno amico del Sagittario, potrete dare vita a momenti più interessanti con le persone che amate. In ambito lavorativo essere ancora pazienti, anche se lentamente state mettendo insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di giovedì davvero interessante secondo l'oroscopo. Venere non sarà più opposta, e con la Luna in trigono avrete buone possibilità di far ripartire la vostra vita sentimentale, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora il supporto di Giove, ma con Mercurio opposto meglio non correre troppi rischi. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale traballante in questa giornata per voi nativi del segno.

Tra voi e il partner spesso potrebbero esserci fraintendimenti che potrebbero solo rovinare l'intesa tra di voi. Attenzione anche voi single se siete in vena di conquiste. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete ancora le idee abbastanza chiare su come portare avanti i vostri progetti, ciò nonostante non dovrete essere frettolosi.

Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali positive in questa giornata. Anche se Venere non sarà più favorevole, ci penserà la Luna in sestile a concedervi bei momenti con la persona che amate. Cuori solitari o meno dunque, credete in voi e nei vostri sentimenti. In ambito lavorativo non sarete in ottima forma, ciò nonostante la voglia di fare e di andare avanti non vi mancherà.

Voto - 7️⃣

Leone: vi sentirete rinnovati in amore grazie a questa Venere in trigono. Questa seconda parte di novembre avrà molto da offrirvi in amore. Datevi da fare dunque per vivere nuove avventure romantiche. Sul fronte professionale avrete bisogno di trovare il vostro equilibrio. Questo cielo vi sarà d'aiuto, ma avrete bisogno di tempo e pazienza. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo tutto sommato discreto in amore per voi nativi del segno. Ciò nonostante l'ombra di Venere dal segno del Sagittario si farà sentire. Affidatevi alla Luna nel segno per vivere una relazione di coppia discreta, ma tenete in considerazione che potrebbero esserci degli argomenti spinosi da affrontare. In ambito lavorativo prendetevi il vostro tempo per gestire efficacemente i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sarete incontenibili in questa giornata sotto il profilo sentimentale. Single oppure no, avrete ancora grandi occasioni da vivere per rilanciare la vostra vita amorosa, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro saprete analizzare bene la situazione, e buttare giù progetti adatti alle esigenze di tutti. Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale nel complesso stabile in questa giornata di giovedì, anche se senza il supporto di Venere non potrete sperare in momenti davvero appaganti. Single oppure no, continuate a dare il meglio di voi per la persona che amate, ma senza risultare asfissianti. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo, ma attenzione alle energie, perché non saranno molte.

Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo della giornata di giovedì altalenante in amore per voi, ciò nonostante avrete la certezza che con Venere nel segno, presto potrete dare vita a una storia d'amore unica. Siate pazienti, perché Cupido avrà qualcosa di speciale per voi. Sul piano professionale evidenziate ciò che non va, e impegnatevi per migliorare. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata molto positiva in amore grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Vergine. Anche se Venere non sarà più nelle vostre corde, single oppure no, potrete ancora godere di una vista sentimentale movimentata e appagante. Non datevi per vinti, e dimostrate quanto siete disposti a fare per amare una persona. In ambito lavorativo Mercurio e Giove vi motiveranno tanto, e potrete mettere a segno discreti successi.

Voto - 8️⃣

Acquario: periodo incoraggiante in amore grazie a Venere in sestile. L'amore per il partner e per le persone che amate sarà molto importante per voi. Questa volta, cercherete di non dimenticarlo. Sul fronte lavorativo dovrete ancora ritrovare il giusto equilibrio, tuttavia, non siete mai scesi a ritmi poco soddisfacenti. Vedrete che con impegno e un po’ di fortuna tornerete a livelli molto alti. Voto - 7️⃣

Pesci: non sarà la giornata ideale per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo a causa della Luna e di Venere. Potrebbe esserci infatti qualcosa che vi opprimerà, che v'impedirà di esprimere i vostri sentimenti. Parlarne e cercare di risolvere la questione con il partner potrebbe esservi di grande aiuto. In ambito lavorativo avrete ottime capacità e dimostrerete ancora una volta tutto il vostro impegno, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣