L'Oroscopo della giornata di giovedì 1° dicembre vedrà i nativi Acquario alle prese con un progetto importante che non dovranno sbagliare, mentre Mercurio sarà generoso con i nativi Leone. La Luna in Pesci renderà più ragionevoli i nativi del segno, mentre Ariete sarà piuttosto paziente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 1° dicembre 2022.

Previsioni oroscopo giovedì 1° dicembre 2022 segno per segno

Ariete: Mercurio in trigono vi renderà piuttosto pazienti in questa giornata. Sul fronte lavorativo sarà importante non avere fretta, soprattutto se avrete a che fare con progetti che richiederanno una certa precisione.

Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà Venere a darvi una mano a portare avanti serenamente il vostro rapporto. Quest'ultimo mese dell'anno potrebbe riservarvi qualche momento piacevole con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Toro: il mese di dicembre si aprirà sotto buone prospettive per voi secondo l'oroscopo. La Luna in sestile porterà buon umore, da condividere con la vostra anima gemella. Se siete single, se fino a questo momento avete adoperato un profilo basso, potrebbe essere ora di agire. Nel lavoro per ottenere i buoni risultati ci vorrà impegno. Fate bene il vostro lavoro, e Giove penserà a darvi un pizzico di fortuna. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

Quando qualcosa non funziona, non vi farete scrupoli e farete di tutto per segnalare la cosa. Non è detto però che potreste avere ragione sulla questione. Settore professionale che vedrà meno lavoro da svolgere. Non sarà proprio una bella notizia, soprattutto se avete intenzione di rivitalizzare le vostre finanze. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale favorevole dal punto di vista sentimentale.

Il legame con il partner vi consentirà di essere trasparenti, a volte anche un po’ troppo diretti, ma in fin dei conti, tra di voi ci sarà una discreta armonia. Nel lavoro è arrivato il momento di dedicarsi ad altri progetti, e concentrarvi per migliorare la vostra posizione professionale. Voto - 7️⃣

Leone: sarà importante in questa giornata che dimostriate il vostro valore a livello professionale.

Mercurio sarà generoso con voi, ciò nonostante non bisognerà avere fretta, e riflettere a fondo sulla situazione per trarre le giuste conclusioni. In amore Venere porterà armonia tra voi e il partner, che vi aiuterà a rendere migliore questa giornata importante e impegnativa per voi. Voto - 8️⃣

Vergine: il mese di dicembre non inizierà sotto le più rosee aspettative per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi daranno del filo da torcere in amore, e non sempre vi sentirete a vostro agio con la persona che amate. Nel lavoro Mercurio e Giove potrebbero rendere più complicate del previsto alcune mansioni, così come Marte potrebbe portarvi a secco di energie. Voto - 5️⃣

Bilancia: sfera sentimentale appagante per voi secondo l'oroscopo.

Mostrerete una certa empatia e intesa con la persona che amate, e darete vita a splendidi momenti insieme. Se siete single questo cielo porterà vitalità e umore in voi, da condividere con chi più volete. Nel lavoro un pizzico di perseveranza vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi, poco importa se ci metterete più del previsto. Sarà importante per voi riuscire nell'impresa. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in trigono renderà questa giornata migliore sotto il profilo amoroso secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 1° dicembre. È arrivato per il voi il periodo più bello e festoso, e con questo cielo favorevole sarete ansiosi di condividere il vostro buon umore con chi amate. In ambito lavorativo raccoglierete finalmente i frutti del vostro duro lavoro.

Godetevi i vostri buoni risultati. Voto - 9️⃣

Sagittario: prima giornata di dicembre che vedrà la Luna in quadratura secondo l'oroscopo. Il vostro buon umore potrebbe venire meno in questa giornata, forse per via di qualche problema che vi tormenta. Ciò nonostante, con Venere nel segno riuscirete velocemente a recuperare terreno, se saprete affrontare la questione direttamente con la persona che amate. Nel lavoro Marte potrebbe togliervi energie. Fortunatamente, con Mercurio nel segno saprete già dove andare a mettere le mani con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di giovedì proficua sul posto di lavoro. L'aiuto di Giove in sestile vi permetterà di sbrigare più velocemente certe faccende, mettendoci comunque il giusto impegno e concentrazione.

Per quanto riguarda i sentimenti la Luna in Pesci porterà ottimismo in voi. Single oppure no, quest'ultimo mese dell'anno potrebbe rivelarsi interessante per consolidare un legame, oppure stringerne uno nuovo. Voto - 8️⃣

Acquario: sarete alle prese con progetti importanti in questa giornata di giovedì, che non potrete permettervi di sbagliare. Fortunatamente avrete astri come Mercurio, Marte e Saturno a darvi una mano a raggiungere il successo. In amore Venere promette bei momenti con la vostra anima gemella, ma anche voi single potrete dare vita a momenti davvero appaganti. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna nel segno vi permetterà di essere più ragionevoli sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Essere comprensivi sarà importante per cercare di portare avanti serenamente la vostra relazione di coppia. Nel lavoro potrete contare su Giove nel segno, ma dovrete darvi da fare per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 6️⃣