L'Oroscopo della giornata di lunedì 7 novembre vedrà il Toro in recupero sul fronte sentimentale grazie alla Luna nel segno, anche se avrà ancora tanta strada da fare, mentre Vergine sarà guidata dai sentimenti. Acquario sarà più collaborativo sul posto di lavoro, mentre Capricorno potrebbe fare nuove interessanti amicizie. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 7 novembre.

Previsioni oroscopo lunedì 7 novembre 2022 segno per segno

Ariete: con la Luna che lascerà il vostro cielo, sul fronte sentimentale la vostra relazione forse non sarà particolarmente romantica, ma sarà comunque più o meno affiatata.

Se siete single potrebbero arrivare momenti da batticuore anche con questo cielo. In ambito lavorativo se volete raggiungere i vostri obiettivi, dovrete prima superare alcune vostre insicurezze. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in congiunzione vi permetterà di iniziare abbastanza bene questa nuova settimana secondo l'oroscopo. Ricordatevi però che Venere è ancora opposta, dunque alcuni aspetti della vostra relazione di coppia non vanno sottovalutati. Per quanto riguarda il lavoro l'aiuto di Giove sarà importante per gestire bene i vostri progetti, evitando alcuni imprevisti da parte di Mercurio opposto. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno, che vi darà discrete soddisfazioni.

Single oppure no, riuscirete a stabilire un buon legame con le persone che amate, e con un po’ di fortuna, potrete aspirare a qualcosa in più. Sul fronte professionale la situazione è favorevole al momento, ciò nonostante meglio non prendersi troppi rischi per il momento considerato Giove in quadratura. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale che tornerà a farsi piacevole secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

La Luna tornerà ad agire a vostro favore, e con Venere in trigono l'intesa con la vostra fiamma si farà sentire molto. Per quanto riguarda il lavoro fare un piccolo investimento in questo momento potrebbe essere utile per il futuro. Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna che si metterà contro di voi, sul fronte amoroso vivere una relazione discreta non sarà affatto facile.

Se siete single preferirete investire di più su voi stessi al momento. Nel lavoro organizzate per bene determinati progetti, perché potrebbero rivelarsi più importanti di quanto vi aspettate. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di lunedì. Con la Luna e Venere in buon aspetto, vi lascerete guidare dai sentimenti e dalle emozioni. In questo modo, con un po’ di fortuna, potreste riuscire a conquistare la vostra fiamma. Per quanto riguarda il settore professionale, il lavoro non vi mancherà, ciò nonostante dovrete avere competenze a sufficienza per dimostrare di poter raggiungere l'apice. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo migliore sul fronte amoroso ora che la Luna non vi darà più fastidio.

Riuscirete a essere più ragionevoli nei confronti del partner, e darete vita a momenti che non dimenticherete così facilmente. Sul fronte professionale sarà una giornata abbastanza tranquilla, con risultati nella media. Voto - 8️⃣

Scorpione: questa nuova settimana non inizierà benissimo per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione. Per fortuna Venere sarà ancora dei vostri, ma non aspettative un affiatamento di coppia elevato. In ambito lavorativo evitate le distrazioni e le voci di corridoio e concentratevi sui vostri progetti. Con Mercurio e Giove favorevoli, avrete buone possibilità di successo. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale nel complesso valida in questa giornata di lunedì.

Godrete di un cielo abbastanza sereno, che vi permetterà di godere di piacevoli momenti con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro meglio non fare bocconi grandi in questo momento, perché potreste non riuscire a fare tutto per bene. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un lunedì interessante per esplorare nuove amicizie secondo l'oroscopo. La Luna e Venere porteranno fascino e un pizzico di mistero e curiosità che alimenteranno i rapporti che avete. Per quanto riguarda il lavoro sarete più convinti delle vostre capacità e, un passo alla volta, raggiungerete i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: questo non sarà il massimo in questa giornata di lunedì. In amore la Luna e Venere saranno contrari, e non potrete di certo aspettarvi delle novità positive con la persona che amate.

Sul fronte lavorativo Marte e Saturno vi renderanno più collaborativi. Forse potrebbe essere necessario fare un passo indietro e svolgere i vostri progetti con maggior consapevolezza, senza dare nulla per scontato. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata eccellente dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere trasmetteranno in voi energia positiva che vi permetterà di godere al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single non esitate a farvi avanti. Sul fronte lavorativo sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità, e con impegno e fortuna da parte di Giove e Mercurio sarete in grado di mettere insieme ottimi risultati. Voto - 9️⃣