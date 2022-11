Per la giornata di lunedì 7 novembre 2022, l’Oroscopo prediligerà i nati sotto il segno del Pesci, eccezionalmente alla prima posizione nella classifica. Seguiteranno il segno del Leone e alcuni segni di terra. In basso Capricorno e Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di lunedì.

L’oroscopo di lunedì: successi per Leone

1° Pesci: ritroverete qualche amicizia che avete perso lungo la strada e che adesso potrebbe essere molto disponibile a riallacciare i rapporti. Per voi potrebbe significare moltissimo, dal momento che ogni cosa sembrava essere alquanto sottotono in fatto di amicizie.

2° Leone: secondo l’oroscopo i successi potrebbero portarvi a guadagnare più del previsto e a farvi salire il buonumore. Con l’amore state vivendo un periodo di forte intesa sentimentale, soprattutto con una bella prospettiva passionale nel pomeriggio oppure in serata.

3° Cancro: provare delle emozioni intense con il partner e ridare nuova linfa al vostro rapporto potrebbe regalarvi anche una bella fetta di autostima in più. Con le questioni lavorative riuscirete a dare il massimo anche nelle situazioni più critiche e difficoltose.

4° Acquario: sicuramente gli ostacoli che avrete da affrontare saranno molto facili, per cui non avrete nulla di cui preoccuparvi. Fare qualche bella sorpresa alla famiglia sarà molto piacevole anche per voi stessi.

Finalmente potrete anche fare uno strappo alla regola con un po’ di shopping.

Toro spigliato

5° Toro: avrete un atteggiamento molto spigliato, pronto alla vivacità e fare qualcosa con le amicizie di una vita e con le quali vi troverete sempre di più a vostro agio. Sicuramente anche alcuni malintesi verranno finalmente messi da parte.

6° Vergine: dovrete affrontare molte sfide ma nel complesso ci saranno degli ausili molto utili che potrebbero fare la differenza. Avrete anche una bella fetta di tempo libero da dedicare alla cura di voi stessi, secondo l’oroscopo.

7° Scorpione: dovrete affrontare una forte battuta d’arresto sul lavoro che potrebbe farvi sentire di cattivo umore, e probabilmente anche un po’ di vicende non esattamente consone alle vostre stesse aspettative e le vostre stesse ambizioni, secondo l’oroscopo.

8° Ariete: aprire la settimana con questa posizione nella classifica dell’oroscopo significherà avere parecchia difficoltà di gestione del vostro tempo e poca iniziativa sul piano privato. Faticherete un po’ a rimettervi in carreggiata, ma arriverà anche quel momento, e anche abbastanza in fretta.

Gemelli annoiato

9° Gemelli: probabilmente troverete alquanto noiosa questa giornata, e sicuramente non ci sarà molto da fare sul lavoro tranne alcune situazioni abbastanza spinose da risolvere. Con i colleghi riuscirete a fare qualcosa che possa giovare a tutti, a voi compresi.

10° Bilancia: avrete qualche lieve malessere che vi spingerà al riposo forzato, nonostante ci siano anche delle avvisaglie che potrebbero essere di enorme aiuto alla vostra carriera professionale.

Secondo l’oroscopo potreste apparire più fragili del solito.

11° Capricorno: per il vostro segno questa potrebbe essere una giornata abbastanza critica, secondo quanto riportato dall’oroscopo. Avrete anche qualche incomprensione da affrontare in ambito familiare, e purtroppo non sarà affatto facile.

12° Sagittario: la settimana potrebbe aprirsi con una giornata abbastanza pesante, fatta di molte tensioni in famiglia e qualche scaramuccia sul lavoro. Dovrete affrontare sfide non sempre facili ma che saranno determinanti per il proseguimento della vostra carriera.