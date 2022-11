Lunedì 7 novembre troveremo sul piano astrale la Luna, il Nodo Nord e Urano transitare nell'orbita del Toro, mentre il Sole, Venere e Mercurio risiederanno nel domicilio dello Scorpione. Nettuno assieme a Giove, invece, permarranno in Pesci, così come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli. Plutone, infine, continuerà il transito in Capricorno come Saturno protrarrà il moto in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Toro, meno entusiasmante per Acquario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Capricorno: contatti. Nella giornata inaugurale della settimana i nati Capricorno potrebbero ricevere delle telefonate o dei messaggi che avranno il potere di far credere ancor di più alla valenza di alcuni progetti che non hanno ancora visto la luce.

2° posto Toro: dinamici. Complici i primi raggi benevoli provenienti dal Plenilunio nel segno di martedì, i nati Toro in questo giorno autunnale avranno buone chance di annoverare la dinamicità tra le loro qualità più spiccate, in quanto si barcameneranno tra le molteplici attività in programma senza quasi accusarne la stanchezza.

3° posto Scorpione: nuove responsabilità. Se da un lato le faccende professionali stanno prendendo una piega più soddisfacente, dall'altro lato il terzo segno Fisso, nel corso del 7 novembre, sarà presumibilmente chiamato a farsi carico di nuove responsabilità nel luogo di lavoro.

I mezzani

4° posto Vergine: orecchie da mercante. Capaci di farsi scivolare addosso anche le provocazioni più becere, i nati Vergine potrebbero affrontare questo controverso lunedì con una determinazione da record, grazie alla quale compiranno grandi passi verso le loro mire.

5° posto Leone: effetto campana. Nel bel mezzo di un trambusto planetario parecchio destabilizzante, i felini avranno buone possibilità in queste ventiquattro ore di sentirsi come all'interno di una campana di vetro, in quanto la sensazione che proveranno parrà ambivalente. Da una parte il segno di Fuoco si sentirà protetto dalla sua comfort zone, ma dall'altra parte capirà che non potrà soggiornare all'interno della metaforica campana ancora per molto.

6° posto Bilancia: ammodernamenti. Sia che si tratti della risistemazione del garage che di un cambio mobili in soggiorno, il lunedì di casa Bilancia sembrerebbe orientato perlopiù verso l'ammodernamento di un loro spazio abitativo, al fine di renderlo più funzionale e, al contempo, esteticamente accattivante.

7° posto Cancro: poco lucidi.

Un appannamento d'idee e intenti potrebbe rappresentare il neo del lunedì del primo segno Cardinale, con quest'ultimo che parrà non navigare sulla stessa lunghezza d'onda della cerchia amicale, soprattutto quando l'argomento verterà su alcune questioni sociali.

8° posto Pesci: morigerati. La giornata sarà, con ogni probabilità, poco avvezza a moti espansionistici, col dodicesimo segno zodiacale che dovrà, invece, assumere un mood morigerato, grazie al quale potrà compiere un passo per volta senza peccare di arrivismo.

9° posto Sagittario: amore flop. La dolce metà, durante il 7 novembre, non sembrerà particolarmente zuccherosa, i nati del segno sembreranno divertirsi a punzecchiarla portando allo scoperto qualche piccola bugia dei giorni scorsi.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: procrastinatori. L'esercizio preferito di casa Ariete questo lunedì sarà, probabilmente, quello di rinviare le attività in programma, specialmente quelle legate al benessere fisico, al fine di premere sul pedale dell'acceleratore nelle faccende del mondo pratico.

11° posto Gemelli: evitare di esporsi. Ai nati Gemelli, durante questo giorno novembrino, potrebbe essere rimproverato di stare troppo alla larga quando c'è da esprimere un'opinione, evitando così di esporsi quando il loro punto di vista sarebbe, invece, ben gradito.

12° posto Acquario: doveri. Un'incombenza poco divertente da portare a compimento (ma doverosa) potrebbe bussare alla porta di casa Acquario, spingendo i nativi ad adempierla prima possibile, così da evitare anche che il partner gliela ricordi nuovamente.