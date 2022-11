Per la giornata di venerdì 11 novembre 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte dei nati sotto il segno dei Gemelli, mentre lo Scorpione sarà di nuovo in basso. Altre novità per il segno della Vergine e dell’Acquario, sempre ottimo il segno del Toro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: Gemelli in testa alla classifica

1° Gemelli: avrete la possibilità di rivalutare la vostra situazione attuale e di trovarla decisamente migliore rispetto alle aspettative. Con l’amore ci saranno degli atteggiamenti che favoriranno sempre di più il romanticismo e al tempo stesso la passionalità.

2° Ariete: fare affidamento sulle vostre capacità vi metterà di fronte a tante novità e occasioni professionali davvero molto remunerative. In amore potreste avere un giro di vite, confessandovi alla persona amata oppure con un appuntamento importante.

3° Toro: organizzare qualche viaggio che possa in qualche modo farvi riposare la mente sarà l’ideale per poter ripartire alla grande e senza alcuno stress che possa rallentare il vostro lavoro. La famiglia sarà al primo posto quando si tratterà di prendere una decisione importante.

4° Capricorno: troverete la spinta giusta per poter uscire, oppure per fare un breve viaggio. Con la famiglia potreste avere un rapporto molto più produttivo dal punto di vista collaborativo, vi basterà mettervi d’accordo, e in questa giornata sarà particolarmente semplice.

Possibilità per Acquario

5° Acquario: avrete innumerevoli possibilità di fare carriera con la fortuna che adesso giocherà un ruolo di primaria importanza, e mettervi in gioco sarà un ulteriore passo in avanti nella vostra situazione professionale. Ne gioverà anche l’aspetto pecuniario.

6° Cancro: avrete modo di occuparvi di più del vostro corpo con molta più attività fisica e con qualche pensiero in meno.

Con questo atteggiamento vivace avrete anche occasione di stringere un legame importante nella vostra vita.

7° Leone: riscontrerete qualche piccola difficoltà che però allo stato attuale non vi farà più paura come una volta. Finirete per organizzare qualche progetto nonostante in questo momento non si potrà concretizzare molto facilmente.

8° Vergine: vi farà bene stare per conto vostro, fare shopping in solitaria oppure rasserenandovi con qualche film che possa farvi tornare ai vecchi tempi. Avrete una tranquillità in serata che varrà davvero molto per voi e per il vostro stato mentale, secondo l’oroscopo.

Pausa per Pesci

9° Pesci: forse una pausa forzata potrebbe non essere l’ideale in questo momento, ma sarà necessaria per voi stessi e per recuperare qualche energia che nel corso della settimana è andata a perdersi, secondo l’oroscopo. Siate pazienti con determinati progetti che richiederanno più tempo.

10° Bilancia: siete in uno stato di ansia che però riuscirete a nascondere abbastanza bene. Purtroppo pensare sempre alla stessa cosa potrebbe procurarvi stress più del dovuto.

Secondo l’oroscopo distrarvi di più non può farvi che bene, approfittate di qualche momento di pausa.

11° Sagittario: questa ansia che non vuole saperne di andarsene potrebbe essere fonte di qualche momento di nostalgia del passato. Rimediare a qualche errore potrebbe essere un buon espediente per ricominciare da capo, secondo l’oroscopo.

12° Scorpione: vi sentirete alquanto stanchi di qualche vicenda che vi ha tenuti sotto scacco per tanto tempo, per cui isolarvi per un po’ di tempo sarà di grande aiuto per poter ristabilire un vostro equilibrio personale, secondo l’oroscopo.