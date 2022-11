Per la giornata di giovedì 10 novembre 2022, l’Oroscopo avrà fra i suoi favoriti ancora il segno del Toro, sempre in prima posizione. Ci saranno dei rialzi per alcuni segni di acqua e di aria, mentre altri conosceranno un ulteriore ribasso. Ariete ancora in alto nella classifica.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: salti di qualità per Cancro

1° Toro: sarete al primo posto nella classifica dell’oroscopo anche in questa giornata, ma stavolta toccherà all’amore. Sicuramente con il partner riuscirete finalmente ad instaurare una passionalità che vi terrà occupati per molto tempo nel corso della serata.

2° Gemelli: l’intesa di coppia crescerà a livelli esponenziali. Sicuramente non ci saranno gelosie che tengano di fronte a questa situazione decisamente piacevole. Secondo l’oroscopo potrebbero anche esserci degli affari molto sostanziosi dal punto di vista pecuniario.

3° Ariete: molte delle situazioni che avevano trovato un blocco notevole nelle ultime settimane finalmente avranno un momento in cui si sbloccheranno e andranno avanti, secondo l’oroscopo. Potreste avere delle belle notizie dalla famiglia di origine.

4° Cancro: avrete dei salti di qualità ottimali sul piano affaristico, mentre con la vostra normale carriera riuscirete a sbrogliare alcune matasse che finora non sono state molto semplici.

Avrete un maggior coraggio nell’affrontare determinate sfide.

Energie per Sagittario

5° Sagittario: finalmente avrete delle energie che potranno esservi di aiuto nel superare gli ostacoli, sia privati che professionali. Con la famiglia si comincerà a creare una bella atmosfera che non vorrete sciupare per niente al mondo.

6° Leone: avrete dei miglioramenti che andranno di pari passo con una bella prospettiva di collaborazione familiare.

Ogni cosa procederà per il meglio se avrete sempre una bella dose di pazienza e di perseveranza.

7° Acquario: avrete delle decisioni difficili che sicuramente riuscirete a prendere in men che non si dica, sul lavoro potrete incrementare decisamente le vostre possibilità di guadagno, secondo l’oroscopo.

8° Pesci: dovrete fare attenzione a qualche inciampo che incontrerete lungo il cammino, perché non sempre avrete a che fare con delle situazioni vecchie e con le quali potrete rapportarvi come volete voi.

Secondo l’oroscopo avrete delle incomprensioni in amore.

Tensioni per Scorpione

9° Scorpione: avrete qualche tensione che finalmente si allenterà per far spazio a un po’ di tregua dal punto di vista mentale. Dedicarvi alla lettura o a qualche serie che possa appassionarvi veramente vi aiuterà a smorzare anche l’ansia e lo stress.

10° Capricorno: dovrete essere molto attenti ad evitare errori di sorta sul piano professionale, perché non sempre riuscirete ad aggirarli come fatto già in precedenza. Avrete una vena di nostalgia che purtroppo non riuscirete a cancellare con un semplice colpo di spugna.

11° Vergine: avrete qualche attimo di pace, ma subito dopo potrebbero cominciare delle situazioni sul piano professionale che metteranno in crisi la stabilità della vostra squadra di lavoro.

Avrete qualche sacrificio davanti a voi, evitate di scoraggiarvi.

12° Bilancia: cercare di mantenere la calma per voi in questo periodo non sarà molto facile, per cui fare del vostro meglio sarà l’unica cosa che ci sarà da fare. Per il momento l’amore non avrà una situazione molto semplice, attendere che le cose possano sbloccarsi potrebbe essere una opzione da prendere in considerazione.