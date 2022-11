Siamo quasi giunti alla fine della seconda settimana del mese di novembre 2022. Quale miglior occasione se non questa per leggere l'Oroscopo e le previsioni del 13 novembre con tutte le novità ed i cambiamenti astrologici che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore se c'è stata una separazione o un'incomprensione ora potrete superare tutto, vi sentite più forti al momento. Nel lavoro periodo che vi permette di trovare nuovi sbocchi.

Toro: per i sentimenti occasioni migliori che arriveranno dopo la metà del mese, attenzione solo a qualche piccola complicazione in una coppia.

Nel lavoro ci sono delle cause da dover portare avanti ancora prima di essere risolte.

Gemelli: a livello amoroso, se ci sono due storie parallele sarà necessario fare una scelta entro pochi giorni. Nel lavoro cercate di gestire al meglio tutti gli impegni per la fine di questa giornata.

Cancro: in amore con la Luna nel segno potranno arrivare dei chiarimenti. Se c'è una proposta da fare agite adesso. A livello lavorativo situazione migliore, il periodo è promettente adesso.

Leone: per i sentimenti Venere torna favorevole, evitate solo di portare avanti giudizi affrettati. Nel lavoro entro poco tempo potranno partire nuovi progetti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le stelle solo dalla vostra parte e aiutano.

La giornata porterà nuove idee. Nel lavoro se cercate qualche nuova occupazione agite in questi giorni.

Previsioni e oroscopo del 13 novembre 2022: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso se c'è una separazione questa potrà finalmente essere superata. In questa giornata però sarà necessario affrontare la Luna in opposizione.

Nel lavoro meglio non prendere decisioni avventate, sfruttate al meglio solo quello che arriva.

Scorpione: in amore giornata che porterà qualcosa in più, sarà però importante non arrabbiarsi. Nel lavoro qualche difficoltà di tipo economico potrebbe non mancare, gestire al meglio tutto quello che arriva comunque.

Sagittario: per i sentimenti un'amicizia potrebbe diventare qualcosa in più, momento comunque importante.

Nel lavoro se c'è la necessità di cambiare, guardatevi attorno.

Capricorno: a livello sentimentale meglio non esagerare con le provocazioni, questa è una fase che vi vede maggiormente agitati. Nel lavoro se ci sono degli impegni in questo momento, provate a concluderli in poco tempo.

Acquario: a livello amoroso nel corso delle ultime settimane ci sono state delle discussioni di troppo, giornata che porta delle polemiche. Nel lavoro alcuni progetti al momento non sono chiari.

Pesci: in amore meglio non arrabbiarsi in queste ore, lasciate indietro gli aspetti negativi. Nel lavoro giornata favorevole per fare scelte interessanti in vista del futuro.