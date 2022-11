Continua l'ultima settimana del mese di novembre 2022. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di mercoledì 23 novembre con l'oroscopo e le stelle in campo sentimentale, lavorativo e salutare dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: giornata di belle emozioni per i nati sotto questo particolare segno, i single in particolare potrebbero fare nuove conoscenze. Per quel che riguarda il lato lavorativo momento di recupero, così come per la forma fisica.

Toro: possibili preoccupazioni riguardano il lato sentimentale, qualcuno potrebbe dover affrontare delle problematiche legate ad una coppia.

In ambito professionale cercate di fare le cose con maggiore serenità.

Gemelli: avete voglia di nuove emozioni, sarà meglio mettersi in gioco per poter ottenere ciò che si desidera. In ambito lavorativo attenzione se alcune problematiche si protraggono da tempo.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di mercoledì 23 novembre sarà caratterizzata da novità in amore. Per quel che riguarda il lato lavorativo sarà facile ottenere ciò che si desidera in questa giornata.

Leone: in amore siate prudenti, in particolare se il vostro rapporto è nato da poco tempo. Non tutte le situazioni che dovrete gestire saranno semplici. Nel lavoro possibili complicazioni, se necessario cercate supporto.

Vergine: possibile nervosismo in ambito sentimentale, cercate però di non sottovalutare le occasioni che si presenteranno. Nel lavoro non mancano buone intuizioni, non cedete alle preoccupazioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: se alcune situazioni non vanno come vorreste in ambito sentimentale, cercate di trovare un dialogo con il partner.

Buona la situazione astrologica che riguarda l'ambito professionale.

Scorpione: possibile nervosismo in questa giornata, in ambito professionale bisognerà risolvere delle questioni inaspettate. In campo amoroso possibili novità, in particolare per chi è single.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di mercoledì 23 novembre sarà caratterizzata da cambiamenti a livello professionale.

In amore le coppie che da tempo stanno insieme, in questo periodo rafforzeranno il proprio legame.

Capricorno: momento di ripresa per il lavoro, cercate del tempo per voi stessi. In amore in questo momento sentite l'esigenza di maggiori certezze.

Acquario: non manca energia a livello sentimentale, è una fase di ripresa che potrebbe regalarvi belle sorprese. Nel lavoro è il momento giusto per prendere delle decisioni.

Pesci: sarà meglio riflettere prima di agire, sia in campo sentimentale che nel lavoro. Possibile agitazione riguarda l'amore.