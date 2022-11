L'Oroscopo della giornata di mercoledì 23 novembre vedrà una forte Luna in Scorpione che rassicurerà i nativi del segno in amore, mentre per l'Ariete sarà un buon momento per rinnovare un rapporto, sociale o sentimentale. Pesci dovrà capire quando fare un passo indietro, soprattutto in amore, mentre Gemelli dovrà tenersi alla larga da operazioni rischiose. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 23 novembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 23 novembre 2022 segno per segno

Ariete: arriverete a questo mercoledì con un certo buon umore, utile per godere di bei momenti sul fronte amoroso, grazie anche all'aiuto di Venere in trigono.

Cuori solitari o meno, spesso vi ritroverete in sintonia con la persona che amate, potendo così rinnovare o consolidare un rapporto. Nel lavoro Mercurio e Marte saranno due validi alleati nella vostra scalata al successo. Peccato che Giove non sia ancora con voi. Voto - 8️⃣

Toro: cielo ancora difficile in questa parte centrale della settimana. Il vostro umore sarà spesso condizionato da questa Luna opposta. Cercate di essere positivi: questo periodo non potrà durare per sempre, e sarà compito vostro stabilire la giusta intesa con la persona che amate. In ambito lavorativo superare certi ostacoli non sarà semplice, ciò nonostante potrete fare affidamento a Giove per riuscire nelle vostre imprese.

Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale che purtroppo per voi rimane negativa secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Sul posto di lavoro sarà meglio tenersi alla larga da mansioni rischiose, evitando errori che potrebbero pesare molto. In amore questo cielo non vi darà grandi occasioni per il momento. Sarà il caso dunque di raccogliere ciò che siete riusciti a conquistare e tenervelo stretto.

Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale nel complesso valida in questa giornata di mercoledì. La Luna in trigono vi metterà di buon umore, e vi aiuterà anche a vivere una relazione di coppia davvero piacevole. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più sicuri delle vostre capacità. Con il giusto impegno, potrete raggiungere risultati più che soddisfacenti.

Voto - 7️⃣

Leone: periodo altalenante in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà in buon aspetto, la Luna in quadratura spesso v'impedirà di essere romantici come volete. Single oppure no, dovrete preoccuparvi anche di ciò che la vostra fiamma vuole da voi. Nel lavoro dovrete crearvi le giuste occasioni di crescita, per quanto complicato possa sembrare. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di mercoledì discreta per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio con la vostra fiamma, ma con Venere in quadratura non sempre i vostri sentimenti verranno compresi. In ambito lavorativo Giove e Mercurio in cattivo aspetto potrebbero essere un ostacolo per ottenere i risultati che volete dai vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo di mercoledì. Single oppure no, risulterete molto simpatici agli occhi degli altri. Con un po’ di fortuna, riuscirete a stabilire un forte legame con le persone che amate. Per quanto riguarda il piano professionale mostrerete maggior coraggio, e anche un pizzico di spavalderia nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna sarà con voi anche in questa giornata di mercoledì. Secondo l'oroscopo, vi sentirete in sintonia con la persona che amate, grazie all'astro argenteo che vi rassicurerà e rafforzerà il legame che vi unisce, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo Giove porterà un po’ di fortuna, anche se non sempre arriveranno i risultati che volete.

Voto - 7️⃣

Sagittario: un po’ di stanchezza si farà sentire a causa di Marte in opposizione. Giove in quadratura poi potrebbe rendere più complicato del solito il vostro lavoro. Affidatevi dunque a Mercurio per mettere insieme una buona strategia professionale. In amore Venere illuminerà la vostra relazione di coppia. Se siete single invece sarà un bel periodo per dedicare più tempo alla vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata interessante dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Venere in sestile vi metterà a vostro agio, e darete un tono più romantico alla vostra vita amorosa. Sul fronte lavorativo Giove in sestile sarà il vostro portafortuna, ma per raggiungere i vostri obiettivi dovrete anche dimostrare impegno e abilità.

Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale ancora instabile per via della Luna in quadratura. Questo cielo però non sarà così ancora a lungo, e con Venere già in sestile dal segno del Sagittario, presto riuscirete a vivere una storia sentimentale appagante. In ambito lavorativo questo cielo sarà più che discreto. Vi darete da fare grazie a Marte, e con Mercurio in sestile saprete mettere a punto buone. Voto - 7️⃣

Pesci: nonostante la Luna sia in trigono dal segno amico dello Scorpione, avrete ancora Venere in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. In amore dovrete dunque capire quando fare un passo indietro per cercare di vivere una relazione stabile. Sul fronte professionale potrete contare su Giove in buon aspetto, ma per ottenere buoni risultati dovrete darvi da fare. Voto - 6️⃣