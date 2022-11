Giovedì 17 novembre troveremo sul piano astrologico Venere viaggiare dai gradi dello Scorpione (dove risiedono il Sole e Mercurio) al domicilio del Sagittario, mentre Giove assieme a Nettuno transiteranno in Pesci. Plutone, intanto, resterà stabile nel segno del Capricorno, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario e Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli. Urano insieme al Nodo Nord, in ultimo, rimarranno nel segno del Toro, nel frattempo la Luna occuperà lo spazio zodiacale della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Ariete, meno roseo per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Cancro: amorevoli. Se esistesse una coccarda per il partner perfetto, durante questo giovedì novembrino, verrebbe senz'altro assegnata al segno del Cancro, in quanto lo stesso si dimostrerà spiccatamente affettuoso e amorevole nei riguardi della dolce metà.

2° posto Ariete: determinati. La tenacia e la costanza in ambito professionale saranno due qualità sulle quali potranno fare affidamento i nati sotto il segno dell'Ariete e che garantiranno a quest'ultimi il raggiungimento di ragguardevoli traguardi.

3° posto Capricorno: leader. Con la Bianca Signora appollaiata in dodicesima dimora e il binomio Sole-Mercurio nell'amico Scorpione, i nati Capricorno avranno buone chance di accorgersi di essere dei punti di riferimento nel nucleo domestico, grazie soprattutto alle loro spiccate doti da leader.

I mezzani

4° posto Toro: sulla via dell'armonia. Parlare di un Toro sereno questo giovedì sarebbe un azzardo ma, nonostante ciò, lo spostamento venusiano e la Luna nel loro Elemento faranno presumibilmente sì che il segno Fisso possa nuovamente intraprendere un percorso esistenziale leggermente più armonioso.

5° posto Leone: focus monetario.

I felini, nel corso del 17 novembre, potrebbero focalizzare gran parte delle loro attenzioni sul bottino economico a disposizione, in particolar modo la terza decade che sarà chiamata a eliminare qualche spesa superflua.

6° posto Acquario: serata top. Se da un parte sino al tardo pomeriggio i nati Acquario saranno probabilmente alle prese con attività pratiche e professionali che non li lasceranno respirare, dall'altra parte il segno d'Aria potrà invece lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore nella serata di questo focoso giovedì.

7° posto Bilancia: affaticati. Nonostante le incombenze che graveranno sul groppone nativo potrebbero essere più del solito, il segno della Bilancia parrà ugualmente non tirare i remi in barca in queste ventiquattro ore, anche se giungerà a fine giornata con la lingua di fuori.

8° posto Sagittario: ambiziosi. Fomentati dalle vibrazioni planetarie che annunceranno il mese del compleanno alle porte, gli arcieri avranno ottime possibilità di alzare un po' troppo l'asticella dell'ambizione al lavoro, rimanendo inevitabilmente delusi rispetto a ciò che desideravano.

9° posto Scorpione: un passo alla volta. Avanzare step by step nelle questioni affettive potrebbe essere il leitmotiv di casa Scorpione in questo giorno di metà settimana, coi nativi che si accorgeranno come il proverbio "Chi va piano, va sano e va lontano" calzi a pennello per loro.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: fragili. Il Luminare notturno sui loro gradi assieme alla retrogradazione del pianeta rosso e all'osticità della stella a otto punte faranno presumibilmente sì che i nati Vergine, durante questo giovedì, non si sentano molto a loro agio nei rapporti relazionali, divenendo caratterialmente fragili agli occhi altrui.

11° posto Pesci: impazienti. Il dodicesimo segno zodiacale in procinto di una risposta sentimentale potrebbe spazientirsi non poco, nel corso del 17 novembre, qualora non dovesse giungere alcuna buona nuova in tal senso.

12° posto Gemelli: costrizioni. Un insieme di circostanze avverse, capitanate da Venere in opposizione, spingeranno presumibilmente i nati Gemelli a svolgere delle azioni che altrimenti non avrebbero compiuto, come dare il loro benestare al capo per delle ore di straordinario al lavoro.