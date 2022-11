L'Oroscopo di martedì 15 novembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche, in base ai movimenti dei pianeti, si concentrano sugli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali.

Vergine, Sagittario e Pesci vivranno una relazione complicata, mentre Cancro, Bilancia e Capricorno saranno molto passionali. Ariete, Leone e Scorpione daranno valore all'amicizia e, infine, Toro, Gemelli e Acquario preferiranno il lavoro al relax.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 15 novembre.

Previsioni astrologiche di martedì 15 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vi piacerà stare da soli. Avrete bisogno di interagire con gli altri, in modo da essere sempre al centro delle dinamiche. Vi piacerà dire la vostra e confrontarvi amichevolmente con chi vi capita a tiro. Questi ultimi, in particolari, riporranno stima e fiducia nei vostri confronti. Le loro parole avranno grande valore.

Toro: lo stress non farà per voi. Avrete bisogno di vivere una giornata serena, all'insegna della tranquillità e della socialità. Farete un passo indietro nei confronti di chi, in diverse situazioni, si dimostrerà solo in grado di alimentare il caos. Vi rifugerete in caratteri affini al vostro.

Gemelli: sarete completamente rapiti dal lavoro.

Dovrete farvi carico di una grande responsabilità. Nonostante questo, non sarete disposti a rinunciare alla vostra calma interiore. Farete di tutto per non lasciarvi influenzare dagli altri e per tenervi distanti da determinati accadimenti.

Cancro: non. riuscirete a tenere la passione sotto controllo. Vi getterete tra le braccia del partner in modo istintivo.

Dimostrerete coraggio nel rapporto di coppia, ma le dinamiche principali saranno caratterizzate da una forte passione. Entrambi vi lascerete trascinare dalle emozioni.

Oroscopo del 15 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: curerete i rapporti interpersonali. Prenderete in considerazione le opinioni di tutte le persone che vi circonderanno.

Non deluderete gli amici, però, allo stesso tempo, non avrete alcuna intenzione di illuderli. Sarete sinceri e diretti. L'amore non rappresenterà una delle vostre priorità.

Vergine: il rapporto di coppia vi metterà davanti a situazioni inaspettate. Cercherete di reagire con spontaneità, mettendo al bando atteggiamenti rabbiosi e scostanti. Le previsioni astrologiche del 15 novembre vi consigliano di non condannare subito e parole della persona amata.

Bilancia: i sentimenti per la persona amata avranno la meglio. La troverete davvero molto affascinante. Lascerete prevalere l'istinto, soprattutto negli approcci di coppia. Non vi farete molti problemi perché non vorrete permettere alla ragione di prendere il controllo di questi momenti.

Scorpione: non vorrete affrontare le delusioni. Preferirete concentrarvi solo sulle esperienze positive vissute con i vostri amici e non su quelle negative. Purtroppo, la dura realtà vi metterà di fronte alla difficoltà di determinati rapporti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di essere voi stessi.

Previsioni astrologiche del giorno 15 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l'assetto astrale vi spingerà a mettere in discussione il rapporto di coppia. Continuerete a provare un profondo amore nei confronti del partner, ma le incomprensioni caratteriali potrebbero monopolizzare la situazione. Dovrete avere il coraggio di uscire allo scoperto.

Capricorno: metterete da parte la paura per il futuro.

Vi concentrerete solo sul partner e sulle sue esigenze. Stabilirete un rapporto fisico, caratterizzato da momenti di serenità e da altri di tensione interiore. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non avventurarvi in situazioni incerte.

Acquario: la competitività non farà parte del vostro carattere. Non vorrete mettervi a confronto con i colleghi di lavoro. Al contrario, preferirete vivere una giornata serena, all'insegna del divertimento e dei sorrisi reciproci. Avrete tra le mani un'arma a doppio taglio.

Pesci: il partner vi accuserà di aver avuto delle mancanze. Non si tratterà di una situazione piacevole, soprattutto perché non condividerete le sue parole. Cercherete di spiegarvi, ma senza grandi risultati. Per un eventuale chiarimento, sarà necessario attendere un po' di tempo.