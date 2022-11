L'Oroscopo di mercoledì 16 novembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche descrivono una giornata ricca dal punto di vista lavorativo, sentimentale e sociale.

Cancro, Bilancia e Sagittario si troveranno in difficoltà, mentre Ariete, Leone e Capricorno saranno molto risoluti. Toro, Scorpione e Acquario tireranno troppo la corda e, infine, Gemelli, Vergine e Pesci si metteranno nei panni degli altri.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 16 novembre.

Previsioni astrologiche di mercoledì 16 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno.

Sarete molto fieri delle vostre idee. Non accetterete interferenze né consigli. Non tutti gli amici saranno disposti ad accettare questo atteggiamento. Nonostante questo, vi sentirete davvero a vostro agio. Il lavoro andrà per il meglio.

Toro: arriverete al limite. Avrete bisogno di alzare alcune barriere per non soffrire eccessivamente. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non stressarvi eccessivamente. Sarà importante concentrarvi su tutte quelle attività che vi fanno stare bene.

Gemelli: sarete empatici e collaborativi. Guarderete negli occhi le persone care, cercando di comprendere il loro punto di vista. Le aiuterete in ogni modo possibile perché non vorrete vederle tristi.

Attenzione, però, a non essere eccessivamente invadenti. Non tutti, infatti, accetteranno le vostre parole.

Cancro: la giornata inizierà in modo precipitoso. Avrete poco tempo per portare a termine i vostri impegni. Cercherete di districarvi tra le varie mansioni, ma dovrete fare una scelta. Per quanto riguarda il rapporto di coppia, metterete in discussione alcuni perni che sono sempre stati saldi.

Oroscopo del 16 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: cambierete il vostro approccio. Non darete più molta confidenza. Vi renderete conto di dover selezionare con molta attenzione le amicizie. Con le persone care sarete onesti e sinceri, ma terrete a distanza le altre. Il lavoro vi darà molte soddisfazioni, ma valorizzerete anche il tempo libero.

Vergine: terrete alle vostre relazioni interpersonali. Non sopporterete l'idea di rimanere soli. Cercherete di organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. La maggior parte degli amici si mostrerà collaborativa e pronta a darvi manforte. Alcuni, al contrario, non saranno degni della vostra fiducia.

Bilancia: l'assetto astrale non vi aiuterà a valorizzare le vostre qualità. Al contrario, farete fatica a emergere. Sul lavoro, non sarà il vostro momento e, anche in amore, vi sentirete molto impacciati. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non avere alcuna fretta.

Scorpione: insisterete per avere delle spiegazioni. Interpellerete un amico in particolare, ma vi scontrerete con un muro.

Avrete bisogno di più tempo per capire come agire. Intanto, sarà opportuno non insistere eccessivamente. Concentrarvi sui vostri hobby potrebbe essere di grande aiuto.

Previsioni astrologiche del giorno 16 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: le vostre aspettative saranno deluse. Non per questo, però, getterete al vento tutti i progressi fatti fino a questo momento. Al contrario, sarete pronti a ricominciare con ancora più forza. Instaurerete nuovi rapporti, basati su principi saldi, sul rispetto e sul desiderio di stare insieme.

Capricorno: la determinazione sarà una delle vostre caratteristiche principali. Non vi farete distogliere dai vostri obiettivi, soprattutto dalle persone che non meritano di ricevere la vostra attenzione.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di lasciarvi aperte alcune porte.

Acquario: non tutti saranno disposti ad ascoltarvi. Dopo gli ultimi comportamenti, vi renderete conto di dover cambiare tanti aspetti della vostra vita. Lo stress e il nervosismo, infatti, vi hanno spinto a prendere le decisioni sbagliate. Attenzione a non bruciare le tappe.

Pesci: non vi allontanerete dalla vita sociale. Desidererete essere partecipi di tutte le dinamiche. Vi informerete degli ultimi accadimenti, ma non lo farete per cattiveria o per il solo desiderio di spettegolare. Al contrario, vorrete dare un contributo forte a ciò che vi starà attorno.