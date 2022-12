Nella settimana dal 12 al 18 dicembre sul piano astrale la Luna viaggia dai gradi del Leone alla Bilancia, nel frattempo Plutone, Venere e Mercurio sosteranno nell'orbita del Capricorno. Saturno, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Nettuno insieme a Giove resteranno stabili nel domicilio dei Pesci. Il Sole, intanto, continuerà il transito in Sagittario come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli. Urano insieme al Nodo Nord, in ultimo, stazioneranno nel segno del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e Sagittario, meno benevolo per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: intraprendenti. Ad eccezione delle routinarie 15 e 16 dicembre, nella settimana in questione i nati del segno avranno eccelse possibilità di mettere in campo un mood intraprendente, sia nel settore professionale che in quello affettivo. Durante le prime tre giornate, inoltre, ci sarà spazio anche per concedersi qualche peccato di gola senza badare troppo alle calorie ingerite.

2° posto Toro: sacrifici. Gettare il cuore oltre l'ostacolo, dal pomeriggio di mercoledì in poi, sembrerà essere semplice per i nati Toro nell'ambiente lavorativo, reparto dove il segno Fisso non si risparmierà sia in termini di fatiche fisiche che mentali. Com'è facile intuire, ciò significherà probabilmente sacrificare altri settori esistenziali ma ne varrà decisamente la pena.

3° posto Capricorno: alleggerimenti. I nati nelle prime due decadi di casa Capricorno, nella prima parte di questa settimana d'autunno, avranno buone possibilità di ricevere degli aiuti, non richiesti ma ben accetti, che alleggeriranno notevolmente i loro sforzi sul fronte pratico, aiutandoli a trovare soluzioni e risolvere inconvenienti in maniera più veloce.

Nel weekend, invece, tutti e tre i decani potrebbero dover fare i conti con qualche barlume di gelosia, o comunque indisposizione, da parte della dolce metà nei loro confronti.

I mezzani

4° posto Leone: inizio smart. Sebbene bisognerà aspettare il Solstizio d'inverno per avere una notevole marcia in più, i felini questa settimana, soprattutto ad inizio e fine della stessa, cominceranno ad avvertire un favorevole cambio della guardia planetario, il quale inizierà a fargli intuire su quali versanti riporre la loro attenzione a breve.

Venerdì, inoltre, sarà bene limitare i rapporti col mondo circostante, ove possibile, in quanto la pazienza del segno di Fuoco sarà minima.

5° posto Vergine: senza indugi. Giovedì e venerdì saranno, c'è da scommetterci, due giornate durante le quali i nati Vergine potranno finalmente accantonare test e ottimizzazioni di sorta per far partire un progetto che gli sta a cuore nel migliore dei modi. Il 17 e 18 dicembre, invece, saranno ottime sia per ottenere dei risultati tangibili che per constatare l'impatto delle loro idee su dei potenziali clienti, per questo avanzare senza indugi sarà una scelta audace ma anche saggia.

6° posto Acquario: focus domestico. Se da una parte lunedì e martedì vedranno presumibilmente i nati Acquario dover fare i conti con qualche ruggine relazionale, dall'altra parte nella restante settimana il segno Fisso potrà dedicarsi al fronte domestico.

La casa, difatti, necessiterà di attenzioni, in particolar modo sul piano organizzativo, ad esempio potrebbe essere necessario sostituire delle portefinestre, montare delle mensole o prodigarsi nell'acquisto di nuovi elettrodomestici funzionali per la cucina.

7° posto Scorpione: ribellioni. Stufi di certe dinamiche asfissianti che tengono banco sul fronte lavorativo da diverso tempo, i nati Scorpione avranno buone probabilità, ancor di più sino a mercoledì, di battere i pugni sul tavolo e ribellarsi con chi di dovere. Tale presa di posizione, soprattutto per la seconda decade, darà i suoi frutti già da metà settimana quando il segno d'Acqua inizierà a scorgere i primi spiragli di un desiderato cambiamento in tal senso.

8° posto Pesci: ancora di salvezza. Malgrado in famiglia e nella cerchia amicale qualcosa non girerà a dovere, i nati Pesci questa settimana non se ne faranno un cruccio, in quanto sapranno di poter sempre contare sul partner. Quest'ultimo, difatti, parrà rappresentare una vera e propria ancora di salvezza per non fare scivolare il dodicesimo segno zodiacale nella frustrazione.

9° posto Gemelli: girare in tondo. Se la settimana di casa Gemelli fosse un viaggio in auto sarebbe senz'altro all'interno di una rotatoria, in quanto il segno d'Aria sembrerà girare in tondo senza rendersi conto di ricadere negli stessi eventi ciclici e, purtroppo, di commettere i medesimi errori fatti in precedenza.

Trovare uno svincolo stradale per prendere un nuovo sentiero non sarà così semplice, quindi sarebbe meglio limitare le uscite economiche e ogni genere di investimento.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: esausti. Il bottino energetico, così come le energie mentali, dei nati Cancro potrebbero entrare in riserva nella seconda parte della settimana. A tal proposito, sarebbe meglio che il segno si ritagliasse più tempo esclusivamente per sé stesso, magari procrastinando attività che lo stressano inutilmente.

11° posto Bilancia: distratti. Complice qualche preoccupazione legata alla famiglia d'origine, in questa settimana dicembrina sarà probabile che i nati Bilancia abbiano qualche difficoltà a mantenere alta la concentrazione, ancor di più nel weekend quando una persona cara si aspetterà il loro sostegno ma si troverà dinanzi un segno Cardinale oltremodo distratto.

12° posto Ariete: nemici segreti. La giornata inaugurale della settimana partirà con una gran voglia da parte dei nati del segno di trascorrere del tempo assieme alle amiche più care. Col trascorrere dei giorni, però, l'atmosfera astrale parrà farsi via via più cupa, e qualcuno grazie a dei piccoli indizi non faticherà a rendersi conto di chi rema alle sue spalle e ciò lo renderà poco conviviale.