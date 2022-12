Per la giornata di venerdì 9 dicembre 2022, l'Oroscopo vede un rialzo eccezionale per i nati sotto il segno del Leone, mentre si trova ancora alle ultime posizioni l'Acquario, accompagnato dal segno dei Pesci. La Vergine oscillerà con le posizioni.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di venerdì.

L'oroscopo di venerdì: Leone fantastico

1° Leone: vi sentirete molto fantasiosi nel corso di questa settimana e probabilmente questa atmosfera positiva vi spingerà verso una bella esperienza significativa con il partner.

Organizzare un viaggio vi darà la giusta carica, secondo l'oroscopo.

2° Gemelli: la creatività delle vostre idee ora più che mai favoriranno gli scambi di opinioni, i quali successivamente potrebbero essere molto più fruttuosi di quanto stimati in precedenza. Ritrovare qualche amicizia passata dopo tanto tempo vi metterà molta allegria.

3° Toro: ora non dovrete pensare al lavoro, ma alle grandi opportunità di fare qualche nuova amicizia e a una forte intesa amorosa che vi porterà solamente del buonumore. In questa giornata potreste avere anche una sorpresa pecuniaria di tutto rispetto.

4° Cancro: il futuro in amore potrebbe essere molto più radioso di quello che vi aspettate nella giornata di venerdì, per cui rimanere con il morale alto sarà uno stimolo in più per poter incentivare non solo l'amore ma anche le amicizie, secondo l'oroscopo.

Commissioni per Capricorno

5° Bilancia: vi preparerete per un fine settimana decisamente ottimo, vivace, scoppiettante. Vi sentirete molto alleggeriti da qualche problematica che con tutta probabilità vi ha fatti sentire sotto scacco. In amore potrebbero aprirsi degli spiragli molto significativi per il vostro futuro.

6° Capricorno: ci saranno ancora delle commissioni da risolvere prima che il fine settimana arrivi a togliervi qualche possibilità di fare qualcosa per risolvere qualche problematica.

Secondo l'oroscopo potrebbe esserci qualche strappo alla regola.

7° Vergine: avrete dei miglioramenti sul piano professionale, magari una forte spinta che potrebbe portare in alto la vostra carriera. Ma allo stesso tempo avrete del nervosismo che cova all'interno della vostra mente a causa di qualche faccenda rimasta in sospeso.

8° Sagittario: dedicarvi all'attività fisica ora più che mai potrebbe essere un metodo efficace per scacciare l'ansia e lo stress delle ultime settimane. Con la famiglia ristabilirete un rapporto fatto di pacifica convivenza, dopo un periodo alquanto turbolento.

Ariete nostalgico

9° Ariete: pensare troppo ai problemi quotidiani potrebbe spingervi verso una nostalgia del passato che in verità non avrà motivo di esserci. Avrete però tante persone attorno a voi che saranno disponibili al dialogo e voi farete lo stesso con gli altri.

10° Acquario: il malumore sarà dovuto a qualche separazione, o comunque ad una situazione che vorreste cambiare in meglio. Portare pazienza in questo periodo significherà avere più distensione in un periodo successivo, secondo l'oroscopo.

11° Scorpione: dovrete fare i conti con qualche affare in sospeso che potrebbe comunque non essere all'altezza delle vostre aspettative pecuniarie. Però raggiungere questo traguardo potrebbe essere una delle chiavi per aprire altre porte.

12° Pesci: non ci saranno presupposti che vi facciano pensare ad una sintonia amorosa, ma neanche all'interno del contesto familiare. Secondo l'oroscopo avrete anche parecchio da fare, sarà indicato non lasciarvi distrarre da nulla, nemmeno da una cosa apparentemente innocua.