Per il nuovo anno 2023 ormai alle porte, l'oroscopo preannuncia grandi cambiamenti, soprattutto per i nati sotto il segno della Bilancia. Per il Sagittario sono previste difficoltà a inizio anno, per poi riprendersi già a partire dalla primavera. Nessun grande scossone per i nati sotto il segno del Toro.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: sarà un buon anno per i nati sotto il segno dell'Ariete, i quali vedranno realizzati i propri obiettivi a lungo termine, grazie alla loro tenacia e perseveranza. In ambito lavorativo verranno raggiunti traguardi a cui ambivano ormai da tempo.

In amore procederà tutto a gonfie vele, sia per le coppie già consolidate che per quelle appena nate. Nel tempo libero ci saranno dei momenti di serenità grazie alla vostra capacità di intrattenere relazioni interessanti.

Toro: come preannunciato in precedenza, l'Oroscopo per i segni del Toro non prevede grossi cambiamenti rispetto a quello che era stato il 2022. Realizzerete i buoni propositi programmati a fine anno senza troppi intoppi. Potete iniziare a pensare in grande nella seconda metà dell'anno.

Gemelli: vento di cambiamenti in vista per il segno dei Gemelli. La buona dose di vitalità e di energia che da sempre vi caratterizza vi sarà d'aiuto sia in ambito lavorativo che nel tempo libero.

Non vi lascerete mettere i bastoni tra le ruote nemmeno quando tutti vi andranno contro. Buon anno per i single, sciogliete le briglie e aprite il vostro cuore a nuove esperienze: il transito di Mercurio è dalla vostra parte.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: quelle che all'inizio vi sembreranno delle difficoltà, col tempo si riveleranno delle grandi opportunità.

Non vi lasciate abbattere e perseverate in quello che avete programmato. In amore i dodici mesi trascorreranno in maniera serena. In ambito lavorativo la situazione migliorerà progressivamente anche grazie alla Luna in Venere.

Leone: nuove emozionanti sfide si presenteranno sul vostro percorso; se sarete in grado di non farvele sfuggire potrebbe essere il vostro anno.

In amore cercate di evitare inutili discussioni. In ambito lavorativo non vi fermerà più nessuno. A fine anno piacevoli sorprese anche per chi ha avuto fallimenti l'anno precedente.

Vergine: l'oroscopo per la Vergine suggerisce di essere scrupolosi. Nuove insidie vi si paleseranno sul percorso ma, grazie a Saturno, avrete la fortuna di riconoscerle ed evitarle. Nuovi lavori in arrivo nel periodo estivo per chi è in cerca di lavoro; qualche piccolo intoppo per la realizzazione di obiettivi a lungo termine. In amore potete iniziare a fare nuovi programmi con il vostro partner.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: grazie al transito di Saturno, a partire dal mese di marzo potrete risanare vecchie ferite ancora aperte, sia in amore che in amicizia.

Nessuno disturberà i vostri programmi e grazie a questo sarete in grado di ottenere promozioni e miglioramenti in ambito lavorativo.

Scorpione: agosto sarà il vostro mese, prendetevi una pausa che vi permetterà di ripartire in quarta dopo la stanchezza accumulata ad inizio anno. Ponetevi grandi traguardi in quanto Venere sarà dalla vostra parte soprattutto a fine anno. In amore nessuna grande novità.

Sagittario: l'inizio dell'anno sarà molto difficile per i nati sotto il segno del Sagittario. In amore vecchie discussioni torneranno a farla da padrone. In ambito lavorativo delle frizioni col vostro capo vi faranno mettere in discussione alcune delle vostre certezze. Cercate di fare mente locale e non andate nel panico; già a partire dalla primavera la maggior parte dei conflitti verrà meno sia in ambito sentimentale che lavorativo.

Previsioni Oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: tanta felicità in ambito sentimentale per l'intero anno. Nel tempo libero riscoprirete il piacere dell'amicizia grazie al transito di Saturno; prendete dei momenti di relax da trascorrere con le persone a cui tenete di più. In ambito lavorativo qualche piccolo attrito coi colleghi per quanto riguarda le questioni più rilevanti, ma niente di insuperabile.

Acquario: l'oroscopo per quanto riguarda i nati sotto il segno dell'Acquario suggerisce di riposarvi ogniqualvolta ne sentiate il bisogno per non rischiare di andare in burn out. Una bella vacanza è tutto quello che vi serve per riscoprire la passione col vostro partner.

Pesci: i nati sotto il segno dei Pesci possono dedicarsi alle proprie attività preferite, le quali da tempo venivano rimandate. Concedetevi un po' di tempo per voi stessi e per la vostra famiglia, visto che il lavoro ve lo permetterà.