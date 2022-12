Nella settimana dal 19 al 25 dicembre sul piano astrale la Luna viaggerà dal domicilio della Bilancia al Capricorno (dove risiedono Venere e Mercurio), nel frattempo il Sole si sposterà dal segno del Sagittario al Capricorno. Giove, invece, passerà dall'orbita dei Pesci (dove transita Nettuno) al segno dell'Ariete, mentre Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Urano assieme al Nodo Nord, infine, protrarranno il moto in Toro, così come Saturno permarrà nel segno dell'Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e Toro, meno entusiasmante per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: punti di riferimento. Se si esclude la controversa mattinata di lunedì, la settimana di Natale avrà ottime chance di essere splendida e di divenirlo sempre più col trascorrere delle giornate. Molti saranno probabilmente i nativi che decideranno di mettere a disposizione la loro abitazione per celebrare le festività e ciò farà sì che, soprattutto nel weekend, si rendano conto come parenti e amici li reputino dei veri e propri punti di riferimento.

2° posto Toro: coccolati. Eccezion fatta per le giornate del 20 e 21 rese ostiche dalla Luna opposta, i nati Toro nella settimana in questione potrebbero godere in maniera più evidente dell'affetto altrui, ancor di più nella sfera sentimentale dove un mix di romanticherie e passionalità renderà fantastico vivere la quotidianità in coppia.

Per il secondo decano, inoltre, sarà possibile rinsaldare il rapporto coi figli, soprattutto per coloro che avevano risentito di recente di qualche incomprensione.

3° posto Leone: ferie al bando. Se da un lato la maggior parte delle persone si prodigheranno nell'organizzazione delle festività, dall'altro lato i felini trascorreranno presumibilmente questi sette giorni continuando a premere il pedale sull'acceleratore per consolidare le loro posizioni professionali e monetarie.

Più che trattarsi di venalità o mero spirito materialistico, però, sarà probabile che la loro propensione allo stacanovismo sia figlia dalla pressante voglia di trovare un nuovo e più rinfrancante sentiero in tal senso.

I mezzani

4° posto Vergine: opportunità. Nelle giornate di mercoledì e nel weekend, i nati Vergine avranno ottime possibilità di ricevere delle proposte professionali da cogliere al volo, sebbene il rischio che correranno sarà di etichettarle troppo repentinamente come farlocche o, ancor peggio, troppo proficue per essere vere.

A prescindere dalle loro credenze, però, sarà bene sfruttare tali opportunità al grido di "Carpe diem" perché il serio rischio sarà di vederle volatilizzarsi in men che non si dica.

5° posto Scorpione: speranzosi. Complice lo Stellium nell'amico Capricorno e il Grande Benefico, sino a martedì, appollaiato nel quinto campo, i nati Scorpione potrebbero godersi i piccoli piaceri legati al periodo festivo con maggiore spensieratezza, grazie anche a una piccola fiammella di speranza che parrà riaccendersi dentro di loro. Martedì, inoltre, i single del segno saranno sostenuti dal parterre astrale a dichiarare i loro sentimenti alla 'preda' affettiva che gli fa battere il cuore.

6° posto Acquario: giovedì e venerdì top.

Le prime tre giornate scorreranno probabilmente in sordina, mentre il meglio questa settimana per il segno Fisso parrà riservarlo giovedì e venerdì, quando diverrà più semplice giungere alla soluzione di un annoso problema di natura pratica. Il fine settimana, e i festeggiamenti che si porterà dietro, sarà probabilmente vissuto dai nativi più per non scontentare le persone care che per reale voglia di presenziare qui e lì.

7° posto Gemelli: focus sui regali. Non essersi spesi come al solito nella ricerca dei doni natalizi, sia in termini di tempo che monetari, potrebbe lasciare perplesse le persone care, con queste ultime che non perderanno tempo nel sottolineare il loro malcontento. La giornata inaugurale della settimana, invece, sembrerà riservare delle piacevolezze amorose per le prime due decadi di casa Gemelli.

8° posto Pesci: sbalzi umorali. A tenere a bada le divagazioni nettuniane ci sarà Giove nel segno sino a martedì, ma quando l'astro della grande fortuna lascerà definitivamente il loro spazio zodiacale, ecco che i nati Pesci potrebbero avvertire un senso di spaesamento condito da continui sbalzi umorali. Ciò risulterà, con buona probabilità, più evidente il 22 e 23 dicembre quando l'organizzazione del Natale riuscirà a fargli saltare la mosca al naso in diversi frangenti.

9° posto Ariete: irrequieti. Il nuovo approdo di Giove nel segno, che terrà banco sino al 15 maggio 2023, non troverà molti appoggi astrali a parte il Sole in trigono sino al 21 dicembre. Dal 22 del mese, invece, l'irrequietezza parrà farsi strada nel comportamento dei nati Ariete, ancor di più nel weekend quando il quartetto Luna-Plutone-Venere-Mercurio in quadratura le tenterà tutte per far emergere la loro ira latente.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: nostalgici. Più la settimana avanzerà e maggiori saranno le chance che i nati Cancro, specialmente la prima decade, assumano un mood nostalgico legato a un lontano evento non troppo piacevole inerente al periodo festivo. Malinconia che andrà ad acuirsi nel weekend, rendendo il segno Cardinale molto poco avvezzo a festeggiare assieme a chi gli vuol bene.

11° posto Bilancia: sospettosi. Qualcosa facente parte la cerchia amicale, da mercoledì in poi, sembrerà non quadrare agli occhi dei nati Bilancia, i quali inizieranno a sospettare che le persone coinvolte gli stiano nascondendo l'evoluzione di uno scottante accadimento che li riguarda. A prescindere dalla veridicità degli stessi, sarà bene che tali sospetti maturati dal segno d'Aria non rovinino l'atmosfera natalizia.

12° posto Sagittario: punto e accapo. Alla stregua di un giudice che si ritira per deliberare, i nati Sagittario potrebbero utilizzare questi sette giorni per fermarsi e analizzare le loro ultime mosse, così da tentare di comprendere cosa modificare e cosa trattenere nel prossimo futuro. Impelagati in questo check-point, non ci sarà presumibilmente spazio per festeggiamenti di sorta.