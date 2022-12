Grandi novità in amore per quanto riguarda i Sagittario secondo l'oroscopo del giorno 19 dicembre 2022. I Capricorno, invece, devono mantenere un po' di più la calma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: cercate di mantenere la calma. Le persone che vi circondano potrebbero farvi perdere la pazienza e le conseguenze potrebbero essere inaspettate se non vi darete una regolata.

11° Cancro: giornata di alti e bassi per quanto riguarda il vostro umore. Cercate di circondarvi di persone che siano in grado di portare ottimismo nella vostra vita e non pessimismo.

10° Pesci: siete molto emotivi, pertanto, l'Oroscopo del 19 dicembre vi invita ad essere un po' più distaccati sulle cose che riguardano le persone che vi circondano. Meglio non farsi troppe illusioni.

9° Leone: avere i piedi per terra è una prerogativa indispensabile del vostro carattere. Meglio non essere troppo litigiosi in famiglia. Anche se doveste ricevere qualche torto di poco conto, lasciatevelo scivolare addosso.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 19 dicembre invitano i nati sotto questo segno a non demordere. Gli obiettivi arriveranno gradualmente, ma dovete essere insistenti e pazienti.

7° Scorpione: siete molto motivati dal punto di vista sentimentale.

Siete desiderosi di vivere delle belle emozioni e di mettervi in gioco al 100%. Ebbene, questo è il momento giusto, ma attenti alle persone con cui vi relazionate.

6° Gemelli: giornata un po' fiacca per voi. Siete un po' troppo disconnessi dalla realtà. In amore c'è bisogno di maggiore presenza e attenzione, altrimenti le persone che vi circondano potrebbero stancarsi.

5° Ariete: le stelle sono favorevoli. Soprattutto tra oggi e domani potreste ricevere una notizia inaspettata. Non siate troppo esigenti e ricordate che le soddisfazioni arrivano sempre per chi sa aspettare.

Oroscopo segni fortunati del 19 dicembre

4° in classifica Sagittario: grande intesa con i nati sotto i segni del Leone e del Toro.

Farete scintille, tuttavia, riuscirete a vivere delle splendide emozioni, non vi arrendete.

3° Toro: ci sono delle grandi notizie per quanto riguarda l'amore. I single potrebbero incontrare la persona giusta, ma sappiate che le cose arrivano soprattutto quando meno le si aspettano.

2° Vergine: buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Cercate di mettere da parte l'orgoglio quando c'è di mezzo l'amore. Dal punto di vista professionale è bene aprire la vostra mente.

1° Bilancia: oggi vi sentite particolarmente carichi. L'oroscopo del 19 dicembre vi invita ad essere più risoluti. Ci sono delle novità in arrivo, non arrendetevi al primo ostacolo, soprattutto in amore.