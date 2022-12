Nell'oroscopo della settimana dal 5 all'11 dicembre troviamo sul piano astrale Mercurio e Venere cambiare domicilio passando dai gradi del Sagittario (dove risiede il Sole) all'orbita del Capricorno (dove sosta Plutone). Saturno, invece, continuerà a stazionare in Acquario, così come Giove insieme a Nettuno rimarranno stabili in Pesci. Marte, intanto, protrarrà il moto in Gemelli come il Nodo Nord e Urano permarranno nel segno del Toro. La Luna, in ultimo, viaggerà dal Toro al Cancro.

Oroscopo settimanale favorevole per Vergine e Toro, meno entusiasmante per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: nuove conoscenze. Ad avere una marcia in più questa settimana, specialmente da mercoledì in poi, saranno i single di casa Vergine che avranno intenzione di intavolare nuove e intriganti conoscenze affettive, molte delle quali avranno ottime chance di sfociare in infuocati flirt di metà autunno. Lunedì e martedì, invece, sarà bene che secondo e terzo decano facciano attenzione alle parole proferite, perché il rischio di ferire una persona cara sarà alto.

2° posto Toro: investimenti. Nelle giornate centrali della settimana in questione, i nati Toro potrebbero avvertire la voglia di cimentarsi in alcune operazioni finanziarie per provare a far fruttare il loro gruzzoletto economico.

Nel weekend, coloro che si sono dimostrati audaci ma previdenti in tal senso, potranno iniziare a vedere i primi frutti degli investimenti fatti.

3° posto Scorpione: al centro della scena. Eventuali soprusi, prese di posizione o sgambetti subiti dai nati Scorpione nell'ultimo periodo tenderanno, c'è da scommetterci, a volatilizzarsi nella seconda parte della settimana, così da lasciar spazio a un benevolo spostamento dei riflettori astrali verso il segno Fisso.

Quest'ultimo, però, dovrà fare attenzione a non farsi accecare dall'egocentrismo perché dribblando tale neo caratteriale riceverà parecchi consensi morali.

I mezzani

4° posto Capricorno: priorità amorose. Forse accorgendosi di aver trascurato, seppur involontariamente, gli affetti cari durante il mese di novembre, in questa settimana dicembrina il segno del Capricorno potrebbe cambiare totalmente mood e porgere la maggior parte delle sue attenzioni verso la dolce metà e i figli.

A fronte di ciò, sarà più che probabile vedere i nativi preferire una passeggiata al parco col partner piuttosto che dare il loro benestare per delle ore di straordinario al lavoro. La seconda decade, inoltre, dovrebbe fare attenzione al nervosismo che aleggerà nella giornata di martedì.

5° posto Leone: inizio smart. Apparentemente ostica, la posizione della Luna in quadratura nelle giornate del 5 e 6 dicembre farà probabilmente da apripista a un inizio settimana in discesa per i felini, soprattutto per il primo decano che si renderà conto che, faticando a dovere, potrà raggiungere gli obiettivi prefissi. Il resto del periodo in questione, invece, risulterà più routinario nonché ideale per il segno di Fuoco in vena di sperimentazioni professionali.

6° posto Acquario: voglia di evadere. Se da un lato l'inizio e la fine di questa settimana di fine anno riserverà presumibilmente dei momenti di scoramento non indifferente, dall'altro lato i nati Acquario avranno la possibilità di ritagliarsi un momento romantico nelle giornate centrali, così da ristorarsi interiormente e nutrire il feeling con l'amato bene. Da mercoledì a venerdì, inoltre, saranno favorite le brevi gite fuori porta, sebbene le stesse non dovrebbero intaccare il portafogli più del dovuto.

7° posto Bilancia: osservatori. I nati Bilancia potrebbero trascorrere la settimana dicembrina, in particolar modo il 9, 10 e l'11, non sapendo bene come comportarsi riguardo un'intricata situazione familiare che, indirettamente, li coinvolge.

A tal proposito, il consiglio del parterre astrale sarà quello di limitarsi ad osservare cosa accadrà, evitando il più possibile di schierarsi da una parte o dall'altra.

8° posto Ariete: sospettosi. Un comportamento sopra le righe, una bugia o un'omissione da parte di un'amica fidata avrà buone chance di rendere meno scorrevole del preventivato la settimana in casa Ariete, coi nativi che diverranno oltremodo sospettosi nonché desiderosi di andare a fondo nella questione. Lo sgretolamento dello Stellium di Fuoco e la posizione gioviale in dodicesima dimora, però, potrebbero far sì che i nati Ariete scoprano, principalmente da sabato sera in poi, qualche verità amicale non troppo rassicurante.

9° posto Sagittario: castello di carta. Se la settimana dei nati Sagittario fosse un gioco sarebbe senza dubbio la costruzione di un castello formato da carte, con quest'ultimo che verrebbe, almeno parzialmente, spazzato via da una folata di vento improvvisa, costringendo gli arcieri a munirsi di pazienza e ricostruirlo. Imprevisto che, guardandolo dalla giusta prospettiva, consentirebbe al segno Mobile di apportare delle proficue modifiche atte ad ottimizzare il progetto in essere.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: capro espiatorio. Anziché assumersi le loro responsabilità in questi sette giorni d'autunno, i nati Cancro potrebbero mettersi alla ricerca di una persona da additare, un capro espiatorio che li faccia sentire in pace con la coscienza.

Peccato, però, che nascondere la testa sotto la sabbia non funzionerà dal pomeriggio di giovedì sino a domenica, giornate dove il segno Cardinale dovrà, volente o nolente, fare i conti con la realtà dei fatti.

11° posto Gemelli: amore flop. Le insicurezze sul prossimo futuro sommate a una situazione economica non troppo esaltante potrebbero spingere, nel corso della settimana di fine 2022, i nati Gemelli ad assumere un atteggiamento scostante e un pizzico indisponente nel nido domestico. Servirà una ramanzina coi fiocchi di una persona cara, probabilmente nelle giornate del 5 e 6 dicembre, a farli tornare sulla retta via.

12° posto Pesci: shopping compulsivo. Complice qualche bega legata al settore sentimentale, i nati Pesci avranno buone possibilità di compensare la loro sofferenza emotiva concedendosi una sessione di shopping compulsivo, rischiando di acquistare oggetti o vestiti che non utilizzeranno o indosseranno mai. Nel weekend, invece, i nativi potranno superare una loro paura affrontandola di petto una volta per tutte.