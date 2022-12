Per l'oroscopo del fine settimana del 3 e 4 dicembre 2022, l’Oroscopo si rivelerà davvero scoppiettante per i nati sotto il segno del Bilancia mentre scenderà di qualche posizione il segno del Gemelli e del Vergine. In rialzo il segno del Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del weekend: ripartenza per Bilancia

1° Bilancia: ripartirete alla grande con le vostre dinamiche professionali, dimostrando ancora una volta di essere ottimali e perspicaci. Il nervosismo potrebbe essere del tutto scomparso, mentre i divertimenti con le amicizie e con il partner saranno sicuramente pronti per la serata di sabato.

2° Leone: avrete a che fare con una maggiore stabilità e con una prospettiva amorosa molto promettente. Secondo l’oroscopo sarà un sabato eccezionale dal punto di vista professionale, probabilmente potreste anche fare un affare letteralmente d’oro.

3° Scorpione: vivrete il più bel periodo della vostra storia d’amore, nel corso di questo fine settimana. Secondo l’oroscopo questo sarà un weekend tutto dedicato all’evoluzione dei vostri sentimenti e alla vostra innata capacità di mettervi d’accordo su tutto, anche su questioni spinose.

4° Pesci: si faranno largo delle occasioni che non potrete assolutamente rifiutare e che vi porteranno verso una situazione finanziaria sempre più distesa. Secondo l’oroscopo avrete molto tempo libero a vostra disposizione, per cui utilizzatelo al meglio senza sciuparlo inutilmente.

Toro in famiglia

5° Toro: l’occhio di riguardo nei confronti della famiglia vi darà la serenità necessaria per poter fare tutto bene sul lavoro, senza dimenticare niente che sia estremamente importante. Secondo l’oroscopo andare avanti adesso potrebbe aprirvi tantissime possibilità.

6° Acquario: avrete le due serate del weekend all’insegna del divertimento, mentre le mattinate avrete degli impegni davanti ai quali non potrete tirarvi indietro.

Avvertirete una lieve tensione ma niente che possa in qualche modo sciupare l’atmosfera che vi siete costruiti.

7° Capricorno: un po’ tesi e nervosi. Non avrete un atteggiamento del tutto negativo, anzi, ma allo stesso tempo potreste dimostrarvi un po’ indisponenti e sempre con una battuta tagliente pronta. Con il partner invece dimostrerete il vostro lato migliore.

8° Sagittario: avrete un atteggiamento leggermente inquieto, ragion per cui sarà meglio ritagliarvi un angolo di tranquillità in cui potrete rimettere in ordine le idee per bene. Con la famiglia di origine non sempre riuscirete a trovare dei punti di accordo che possano in qualche modo accontentare tutti.

Ariete in calo

9° Cancro: l’amore sarà fermo, ovvero non vi darà molte possibilità di esprimere appieno il vostro romanticismo. Nelle due serate del fine settimana invece potreste fare qualche chiacchierata con le amicizie, ma inevitabilmente finirete per rimuginare molto insistentemente nel passato.

10° Ariete: ci saranno delle situazioni alquanto burrascose in famiglia, ma perlomeno avrete un po’ di tregua sul fronte professionale.

Ora ci saranno dei rallentamenti con i guadagni, secondo l’oroscopo, per cui sarà meglio provare a risparmiare un po’ evitando lo shopping.

11° Gemelli: potreste avere delle tensioni molto accentuate nel corso delle due giornate di sabato e domenica. Questa perdita di amicizie potrebbe essere molto controproducente per il vostro animo, ma pensare ad altro vi aiuterà a sorvolare da queste faccende. In famiglia riceverete molto supporto positivo.

12° Vergine: vi conviene fermarvi nel corso del fine settimana, perché potreste andare incontro a qualche situazione non del tutto favorevole sul piano professionale. Vi sentirete anche molto stanchi fisicamente e mentalmente. Non affaticate soprattutto il fisico.