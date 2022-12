Nell'oroscopo di sabato 17 e domenica 18 dicembre troveremo sul piano astrologico la Luna transitare nel segno della Bilancia, mentre Saturno risiederà sui gradi dell'Acquario. Venere, Plutone e Mercurio, invece, resteranno stabili nell'orbita del Capricorno, così come Nettuno assieme a Giove permarranno in Pesci. Marte, intanto, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come il Nodo Nord insieme a Urano proseguiranno il transito in Toro. Il Sole, in ultimo, stazionerà nel domicilio del Sagittario.

Oroscopo del weekend favorevole per Bilancia e Sagittario, meno conciliante per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Bilancia: tradizionalisti. Fine settimana che vedrà probabilmente i nati Bilancia uniformarsi agli usi che si tramandano da generazione in generazione nel loro nucleo familiare, così tale mood spiccatamente tradizionalista verrà presa ad esempio dai loro figli.

2° posto Leone: entusiasti. Alcune brutture planetarie resteranno in onda ancora per qualche mese ma, nel corso del weekend, i felini avranno buone chance di viverle con uno spirito più possibilista. La decade baciata dalle effemeridi sarà la prima che, complice qualche meritato risultato sul fronte economico, sarà entusiasta dei progressi fatti.

3° posto Sagittario: briosi. La settimana parrà chiudere i battenti con due giornate dove gli arcieri risulteranno decisamente più sereni e spensierati e il loro fare brioso risulterà contagioso per le persone che gli vogliono bene.

Durante le ultime ore domenicali, invece, sarà bene riflettere prima di parlare, ancor più nel ménage amoroso.

I mezzani

4° posto Acquario: cambio look. Il satellite femminile in buon aspetto al pianeta delle lezioni sui loro gradi spingerà, c'è da scommetterci, i nati Acquario in queste due giornate di fine autunno ad ammodernare il loro look strizzando l'occhio a un pizzico d'eccentricità in più rispetto al solito.

5° posto Gemelli: l'occhio del ciclone. Il trambusto planetario che sta bersagliando il Sole di nascita di casa Gemelli in questo periodo si prenderà una breve pausa questo weekend, consentendo presumibilmente al segno Mobile sia di lanciarsi in qualche doveroso chiarimento che di prodigarsi nell'adempiere quelle attività domestiche più volte rinviate.

6° posto Capricorno: routine. Giornate senza infamia ne lode quelle che potrebbero trascorrere i nati Capricorno nel settore professionale, ambito dove la routine la farà da padrona e ciò si rivelerà un buon andazzo per tenere al riparo il segno Cardinale da controproducenti cambiamenti di sorta.

7° posto Vergine: sparagnini. Turbati dalle uscite economiche con le quali hanno dovuto rapportarsi negli ultimi mesi, i nati Vergine affronteranno questo fine settimana assumendo probabilmente un mood sparagnino che lascerà perplesse le persone care.

8° posto Pesci: cocciuti. La qualità poco nobile che, c'è da scommetterci, metteranno in campo i nati Pesci questo weekend sarà la testardaggine, a causa della quale non riusciranno né a scorgere obiettivamente il punto di vista altrui e nemmeno a cambiare la loro opinione.

9° posto Toro: ritardi. I liberi professionisti del primo segno di Terra, specialmente nella giornata di sabato, avranno buone chance di dover fare i conti con qualche ritardo che ne rallenterà inevitabilmente l'incedere. Nonostante ciò, sarà bene che i nativi non perdano di vista l'obiettivo primario.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: sentirsi in colpa. I nati Scorpione che hanno detto o fatto qualcosa di sgradevole, probabilmente senza alcuna malizia, nei giorni scorsi potrebbero pagarne interiormente le conseguenze il 17 e 18 dicembre, quando un sempre più pressante senso di colpa si farà strada.

11° posto Ariete: maldicenze. Il primo segno di Fuoco dovrà sorbirsi, con ogni probabilità, un fine settimana colmo di maldicenze e pettegolezzi sul loro conto proveniente perlopiù da persone che lo conoscono appena.

Anziché rispondere a muso duro, però, sarebbe decisamente meglio fare orecchie da mercante e proseguire dritti per il loro sentiero.

12° posto Cancro: bocca cucita. Il nemico giurato di casa Cancro nel weekend in questione sarà presumibilmente il fronte comunicativo, in quanto il segno Cardinale non faticherà ad accorgersi che le sue parole saranno sovente vittime di equivoci. A fronte di ciò, già dal pomeriggio di sabato deciderà di parlare solo quando sarà strettamente necessario.