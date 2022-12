Sabato 31 dicembre e domenica 1° gennaio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dell'Ariete (dove risiede Giove) al segno del Toro (dove transitano Urano e il Nodo Nord), nel frattempo Saturno stazionerà nell'orbita dell'Acquario. Il Sole, Plutone, Venere e Mercurio, invece, continueranno la sosta nel segno del Capricorno, così come Nettuno protrarrà il moto in Pesci. Marte, infine, proseguirà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Toro e Vergine, meno entusiasmante per Bilancia e Scorpione.

Sul podio

1° posto Vergine: voglia di convivialità. La maggior parte dei segni zodiacali non ameranno granché stare in mezzo agli altri, mentre i nati Vergine parranno rappresentare l'eccezione in tal senso, in quanto trascorreranno questo weekend a cavallo tra il 2022 e il 2023 con un gran voglia di convivialità.

2° posto Toro: domenica top. La frenesia e un pizzico d'ansia che i nati Toro potrebbero avere nella giornata di sabato lascerà spazio a un mood decisamente più sereno e possibilista il 1° gennaio, specialmente per il primo decano che avvertirà la piacevole sensazione di sentirsi nel posto giusto e nel momento giusto.

3° posto Ariete: atteggiamento mutato. Saranno presumibilmente molti i nati Ariete che si avvicineranno alla chiusura dell'anno mettendo in campo un comportamento più responsabile e morigerato, atteggiamento che farà oltremodo piacere alle persone care.

Per i single, inoltre, risulteranno ottime le effemeridi per cercare l'anima gemella nella notte di San Silvestro.

I mezzani

4° posto Capricorno: intuitivi. Capire come risolvere eventuali contrattempi che si verificheranno durante i pasti di rito, ad esempio trovare un oggetto che funga da schiaccianoci supplementare per chi ne è rimasto sprovvisto, potrebbe essere un gioco da ragazzi per i nati Capricorno in questo fine settimana, col segno Cardinale che si dimostrerà parecchio intuitivo.

5° posto Leone: pensieri sottovuoto. I felini si troveranno da un lato l'accoppiata Giove-Luna di Fuoco in onda sabato e dall'altro lato la retrogradazione mercuriale sommata all'opposizione saturniana. Transiti planetari che esigeranno che il segno Fisso iberni metaforicamente i pensieri ciclici del periodo e si goda appieno il weekend.

6° posto Cancro: scappatoie. Avete presente quando in alcuni film d'azione il protagonista scappa dalla finestra del bagno di un locale malfamato? Questo weekend per i nati Cancro rappresenterà, c'è da scommetterci, un'analoga scappatoia, in quanto il segno Cardinale potrà concedersi due giornate all'insegna della procrastinazione cerebrale.

7° posto Sagittario: focus amoroso. Mentre le altre coppie saranno impegnate a baciarsi sotto il vischio, nella notte di San Silvestro gli arcieri potrebbero, invece, interrogarsi sulla valenza del legame amoroso che stanno vivendo. Il responso di tale annosa domanda avranno buone chance di scorgerlo dalle ultime ore domenicali in poi.

8° posto Pesci: presenti solo fisicamente.

Sebbene difficilmente il dodicesimo segno zodiacale rinuncerà, nel corso del 31 dicembre e del 1° gennaio, a presenziare a cene e feste di sorta, è probabile che lo stesso risulti presente soltanto fisicamente, in quanto la mente nativi parrà essere sovente immersa in voli pindarici.

9° posto Acquario: nemici segreti. Giornate festive che, nonostante non saranno particolarmente scorrevoli, permetteranno probabilmente di comprendere alla terza decade di casa Acquario chi sta remando alle loro spalle. Prendere coscienza di tali nemici segreti farà irrimediabilmente sì che i nativi possano attuare delle mosse molto più oculate.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: esausti. La preparazione del cenone di fine anno, l'acquisto dei regali e le pulizie domestiche saranno, c'è da scommetterci, solo alcune delle attività portate a compimento dai nati Bilancia in questo weekend, mansioni che saranno le artefici del mood esausto del segno d'Aria nelle giornate in questione.

11° posto Scorpione: taciturni. Nonostante la dolce metà cercherà di comprendere le vere motivazioni dietro l'atteggiamento scostante dei nati Scorpione in queste quarantotto ore, il segno Fisso sembrerà non aver alcuna voglia di dare alla stessa spiegazioni in merito.

12° posto Gemelli: San Silvestro flop. Il countdown di fine 2022 potrebbe essere vissuto dai nati Gemelli, ancor più dalla seconda decade, con una particolare malinconia figlia dei rapporti relazionali e/o professionali naufragati negli ultimi dodici mesi. Fortunatamente, dal pomeriggio domenicale il tono umorale del segno Mobile sembrerà divenire un po' più armonioso e meno nostalgico.