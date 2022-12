L'oroscopo della settimana dal 26 dicembre al 1° gennaio prevede un Toro più festaiolo considerato il periodo, nonché la Luna e Venere in buon aspetto, mentre Ariete prenderà coraggio e affronterà i propri problemi. Leone riuscirà a essere piuttosto socievole, mentre Acquario riuscirà a essere cordiale ed efficace al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 26 dicembre al 1° gennaio.

Previsioni oroscopo dal 26 dicembre al 1° gennaio segno per segno

Ariete: l'ultima settimana dell'anno si aprirà con la Luna che orbiterà in buone posizioni nei vostri confronti.

Sul fronte sentimentale avrete ancora Venere in quadratura, ciò nonostante, single oppure no, riuscire a dimostrarvi più responsabili, prendendo coraggio e affrontando i problemi con la vostra fiamma, senza complicarli. In ambito lavorativo goderete della buona posizione di Giove e Marte per svolgere bene il vostro lavoro, ma con Mercurio in quadratura non fate scelte frettolose. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali più che soddisfacenti secondo l'oroscopo della prossima settimana. Il vostro umore festaiolo vi permetterà di godere di relazioni sentimentali e sociali movimentate e piene di buone emozioni. Sul fronte professionale state facendo importanti passi avanti con i vostri progetti, e potrete andare fieri dei risultati.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale gradevole durante la prossima settimana per voi. Fate solo un po’ d'attenzione tra le giornate di martedì e giovedì, quando la Luna sarà in quadratura dal segno dei Pesci. Se siete single apprezzerete molto fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro avrete molta passione e saprete reagire bene anche a possibili ostacoli che potrebbero rallentarvi.

Voto - 7️⃣

Cancro: anche in quest'ultima settimana dell'anno il pianeta Venere sarà contro di voi, ciò nonostante l'aria di festa vi renderà un po’ più malleabili. Certo, potrebbero esserci alcuni momenti di malinconia, ma sarà importante mantenere un discreto ottimismo. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti un po’ a rilento, ciò nonostante arriveranno risultati discreti.

Voto - 6️⃣

Leone: la settimana partirà un po’ a rilento per voi a causa della Luna in opposizione. Il rapporto tra voi e il partner non sarà comunque in crisi, dunque cercate solo di evitare quei piccoli momenti dove potreste creare malintesi. Il weekend si rivelerà intenso grazie alla Luna in trigono, e mostrerete un atteggiamento più socievole. Nel lavoro sarete piuttosto attivi, ma continuerete a sperare in qualcosa di più proficuo soprattutto economicamente. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una settimana impegnativa per voi sul fronte sentimentale, ma nel complesso valida per vivere un rapporto discreto. Il pianeta Venere sarà in buona posizione, ma attenzione alla Luna in opposizione durante le giornate di mercoledì e giovedì.

In ambito lavorativo saprete sfruttare le opportunità, e con Mercurio in trigono saprete gestire con strategia i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: il rapporto con il partner continuerà a essere difficile per voi a causa di Venere in quadratura. La Luna vi darà una mano lunedì, ma non sempre sarete in grado di gestire bene il vostro rapporto. Se siete single sentirete il bisogno di coltivare quei rapporti di cui vi fidate di più. Per quanto riguarda il lavoro seguite le vostre priorità, cercando di svolgere un lavoro pulito. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo intenso sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo della prossima settimana. Oltre a Venere, anche la Luna navigherà in buone posizioni, e vi permetterà di vivere un rapporto sereno e affiatato, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In ambito professionale potrebbe essere il momento più adatto per chiudere un affare che ha richiesto del tempo, e con Mercurio in sestile sarete astuti da ottenere il risultato desiderato. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale nel complesso soddisfacente secondo l'oroscopo. In questa settimana piena di festeggiamenti, avrete sempre un valido motivo per regalare un'emozione in più alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Attenzione però nelle giornate di Luna sfavorevole. In ambito lavorativo riuscirete a chiarire la vostra posizione, e con l'aiuto di Giove porterete avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: L'oroscopo della prossima settimana v'invoglia a guardare con maggior fiducia alla vostra vita sentimentale, sfruttando appieno queste ultime giornate di Venere favorevole.

Cuori solitari o no, riuscirete a portare avanti il rapporto con la vostra fiamma, e non mancheranno momenti da ricordare a lungo termine. Sul piano professionale l'organizzazione sarà la chiave di volta per riuscire a gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Acquario: l'astro argenteo ruoterà attorno al vostro cielo nelle prossime giornate, e in amore ci sarà sempre qualcosa che vi sorprenderà. Se siete single avrete il forte desiderio di prendervi nuovi impegni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Il lavoro continuerà a essere piuttosto proficuo per voi grazie a questo cielo più che soddisfacente. Idee, e impegno ed energie saranno i pilastri fondamentali per costruire il successo che meritate.

Voto - 8️⃣

Pesci: ultima settimana dell'anno convincente per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi piacevoli emozioni con il partner, ma anche voi cuori solitari sarete più propensi a condividere le vostre emozioni. In ambito lavorativo potrebbe essere una settimana piatta per voi, ma questo non vorrà dire che arriveranno risultati negativi. Voto - 8️⃣