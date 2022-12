L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 gennaio 2022 è pronto ad aprire curiosità e interesse verso i prossimi sette giorni in calendario. In evidenza in questa sede le analisi astrologiche indirizzate in esclusiva per i segni della prima sestina dello zodiaco. A dare spunto per ottime riflessioni, nonché per rallegrare cuore e stato emotivo in generale, l'aspetto più o meno di parte dell'Astrologia del periodo. In particolar modo, a tenere col fiato sospeso sarà il report generato dalla classifica a stelline settimanale, come sempre legata ai singoli giorni della settimana in analisi.

Pronti a dare a Cesare quel che è di Cesare?

Vediamo di fare luce sulle intenzioni degli astri iniziando a valutare il responso dettato dall'oroscopo settimanale dal 2 all'8 gennaio, segno per segno.

Astrologia e segni: la settimana dell'oroscopo dal punto di vista dei transiti

La settimana in oggetto, concentrata in questo caso sui prossimi transiti astrologici, annuncia quattro transiti di importanza fondamentale ai fini delle previsioni. In questo periodo osserveremo l'ingresso della Luna in Gemelli, martedì 3 gennaio alle ore 03:44 che, di fatto, darà via al tour astrale infrasettimanale. Il secondo transito, sempre martedì sarà quello relativo al passaggio di Venere in Acquario. Un altro ottimo cambio di settore da parte dell'Astro d'Argento sarà quello di giovedì 5 gennaio alle ore 15:14, con il passaggio della Luna in Cancro.

La settimana dei transiti potrà ritenersi conclusa con l'ingresso della Luna in Leone prevista domenica 8 gennaio 2023.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Un buon inizio di settimana, non c'è che dire: sul lavoro sarete efficienti e vi muoverete nel modo giusto, nella vita privata potrete vivere momenti densi d’emozione.

Mostrate alla persona amata tutta la vostra vicinanza e il vostro entusiasmo: negli ultimi tempi si è forse sentita messa un po’ da parte o trascurata. Mettete da parte, se potete, anche il troppo orgoglio e non chiudetevi a riccio, come ogni tanto tendete a fare; chiedete aiuto, se ne avrete bisogno, alle persone valide che vi sono vicine.

Presto riuscirete a risolvere un bel po’ di problemi e ritrovare serenità. L’amore è birichino, i tira e molla e i brividi non mancheranno.

La classifica stelline settimanale per l'Ariete:

★★★★★ lunedì 2 e martedì 3;

★★★★ mercoledì 4, giovedì 5 e domenica 8;

★★★ venerdì 6 gennaio;

★★ sabato 7 gennaio.

♉ Toro: voto 6. Questa settimana sarete particolarmente creativi e determinati, la vostra carica vi permetterà di superare ostacoli e contrattempi senza alcun disagio. Dedicatevi ai rapporti sociali: alcuni di questi si riveleranno molto importanti anche per la vostra attività lavorativa e non solo. In famiglia non siate intolleranti o troppo orgogliosi; perché, piuttosto, non organizzate una gustosa cenetta a fine settimana?

Le sfide non vi spaventano, anzi vi attraggono, ed è cosa nota. In questo periodo, però, il piacere è ancora più grande: scenderete in campo con grande determinazione e scaltrezza per raggiungere un traguardo non affatto male. Cercate però di non trascurare la persona che amate, anche perché ha molto bisogno della vostra bella presenza.

La classifica stelline della settimana per il Toro:

★★★★★ lunedì 2 e domenica 8;

★★★★ martedì 3, venerdì 6 e sabato 7;

★★★ mercoledì 4 gennaio;

★★ giovedì 5 gennaio.

♊ Gemelli: voto 10. Settimana resa promettente dalla Luna, in arrivo nel segno martedì 3 gennaio. Il settore lavorativo sarà scosso da cambiamenti positivi in arrivo e quello sentimentale potrebbe essere cosparso di dolci novità.

La salute è prevista più che buona, anche se in qualche caso dovrete fare estrema attenzione ai continui cambiamenti stagionali. La Luna renderà questa settimana scoppiettante e per certi versi euforica. Il settore famiglia e amicizie vi sta dando discrete soddisfazioni, ma badate a non alzare troppo il tiro. In coppia ci vorrebbe qualcosina che movimenti la routine quotidiana: perché non cominciate a organizzare qualcosa per il weekend?

La classifica stelline settimanale per i Gemelli:

Top del giorno martedì 3 gennaio (Luna nel segno);

martedì 3 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 4, giovedì 5 e sabato 7;

★★★★ lunedì 2, venerdì 6 e domenica 8.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. La Luna in entrata nel segno questo giovedì sicuramente placherà più di qualche animo, rendendo tutto più piacevole o più sopportabile, perlomeno.

Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno occasioni che vi permetteranno di arricchire il vostro profilo e il bagaglio culturale. Se siete single, guardatevi intorno e ricordate che l’amore può nascere nei luoghi più impensabili e anche più banali. Ve la caverete egregiamente nel fronteggiare qualsiasi piccolo imprevisto, ma tenderete a farvi prendere dal panico dinanzi a questioni più importanti e delicate. Eppure basterebbe avere un pizzico di autostima in più. Ascoltate con attenzione le parole di qualcuno che vi conosce bene ed evitate di nutrire eccessiva gelosia nelle vicende sentimentali.

La classifica stelline della settimana per il Cancro:

Top del giorno giovedì 5 gennaio (Luna nel segno);

giovedì 5 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 6, sabato 7 e domenica 8;

★★★★ mercoledì 4 gennaio;

★★★ martedì 3 gennaio;

★★ lunedì 2 gennaio.

♌ Leone: voto 9.

Questa è proprio la settimana giusta per concretizzare alcune cose cui tenete molto, magari per raggiungere traguardi che inseguite da un pezzo. Certo, non mancherà la fatica, ma tutto sommato sarà un ragionevole prezzo da pagare. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, potrebbe essere necessario un confronto chiarificatore perché potrebbe sorgere qualche equivoco di troppo. In generale sarà un periodo di fermento soprattutto in campo lavorativo: ci saranno tante cose da fare e non dovete per alcun motivo al mondo tirarvi indietro perché – in un modo o nell’altro – le conseguenze per il futuro saranno rilevanti. Attenzione alle occasioni da prendere al volo. E attenzione alla persona amata, che ultimamente è un tantino malinconica.

La classifica stelline settimanale per il Leone:

Top del giorno domenica 8 gennaio (Luna nel segno);

domenica 8 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 4, venerdì 6 e sabato 7;

★★★★ martedì 3 e giovedì 5;

★★★ lunedì 2 gennaio.

♍ Vergine: voto 6. In questi prossimi sette giorni vi toccherà prendere una decisione importante e non potrete più rimandare o tentennare; scegliete piuttosto se fidarvi dell’istinto oppure razionalizzare ogni cosa. Pensateci con calma e lucidità, tenendo a bada l’ansia e poi procedete pure senza fare passi indietro. Una persona potrebbe rivoluzionare la vostra giornata in senso positivo. Non è esclusa invece l’ipotesi che voi possiate essere “vittima” di un colpo di fulmine, o comunque provare una nuova e forte attrazione (per chi?).

Lasciate, però, spazio anche alle questioni pratiche: ci saranno un bel po’ di questioni professionali che necessiteranno di massima concentrazione. Gli affetti familiari dovranno avere la precedenza su tutto: i vostri cari avranno bisogno della vostra presenza. Non fatevi desiderare ma organizzatevi in modo da concedere loro un po’ di tempo.

La classifica stelline della settimana per la Vergine:

★★★★★ martedì 3 e giovedì 5;

★★★★ lunedì 2, mercoledì 4 e venerdì 6;

★★★ sabato 7 gennaio;

★★ domenica 8 gennaio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.