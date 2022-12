Arriva l'ultimo giorno del mese di dicembre e del 2022 per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo come andrà la giornata di sabato 31 dicembre con l'oroscopo su amore e lavoro per i simboli dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in questa ultima giornata dell'anno i nati sotto questo particolare segno si sentono particolarmente forti. In amore non manca energia, nel lavoro buone idee in arrivo, fatene buon uso.

Toro: è la giornata ideale da dedicare a voi stessi, per passare dei momenti divertenti con le persone che amate. Nuove possibilità in arrivo per quel che riguarda l'ambito professionale.

Gemelli: con Giove favorevole il mese si conclude nel migliore dei modi. In particolare per l'ambito professionale. In amore sono possibili delle insoddisfazioni, cercate di capire quale direzione prendere.

Cancro: la giornata di sabato 31 dicembre sarà caratterizzata da incertezza in amore. In ambito professionale siete invece pronti a partire con nuovi progetti.

Leone: con la luna favorevole è un buon momento, in particolare per il campo amoroso, dove single potrebbero fare degli incontri interessanti. Nel lavoro non mancano buoni spunti per portare avanti dei progetti con il nuovo anno.

Vergine: diversi i pianeti favorevoli, questa giornata sarà caratterizzata da un buon recupero. Belle le stelle che riguardano il lato sentimentale, ma impegnatevi di più nella sfera lavorativa.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: possibile agitazione a livello sentimentale, evitate situazioni che potrebbero rivelarsi imbarazzanti. In quest'ultima giornata dell'anno cercate di non pensare all'ambito professionale, ma di dedicarvi solo a voi stessi.

Scorpione: buone stelle per il segno, in arrivo novità in ambito sentimentale.

Cercate di pensare meno e vivere di più questa giornata. In ambito professionale non mancano occasioni per dare il meglio di voi stessi.

Sagittario: buona vitalità per il segno, non mancano progetti al livello professionale che vi daranno soddisfazioni. In amore momento di recupero, sarà una buona giornata per festeggiare il Capodanno.

Capricorno: siate prudenti in ambito sentimentale, alcune situazioni potrebbero creare della confusione. Nel lavoro in arrivo prospettive interessanti, ma nell'ultimo giorno dell'anno pensate solo a divertirvi.

Acquario: Luna favorevole, belle le emozioni che vivrete in questo 31 dicembre. Possibili incontri in amore, buoni progetti lavorativi per il futuro.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di sabato 31 dicembre sarà caratterizzata da alcuni miglioramenti a livello salutare. Belle le stelle che riguardano i sentimenti, così come la situazione lavorativa.