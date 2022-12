L'Oroscopo di domani 2 dicembre è pronto a mettere sul piatto della bilancia la positività e la negatività in vista della giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del giorno relative ai primi sei segni dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di dare una valutazione al periodo? Certo che sì, pertanto senza dilungarci ulteriormente passiamo subito a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 2 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 2 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo di venerdì 2 dicembre annuncia l'arrivo della Luna nel vostro segno. Quindi situazione estremamente promettente per le relazioni da tutti i punti di vista. Grazie ai buoni influssi regalati dall'Astro d'Argent, il periodo vedrà diverse situazioni tornare a vostro favore. La vita familiare si rivelerà ricca di soddisfazioni, specie se avete bimbi mediamente piccoli da crescere: sapranno deliziarvi con le loro tenerezze. Se single invece, non vi dispiacerà tuffarvi in flirt molto gratificanti e altamente appassionanti. In ambito lavorativo, sarete iperattivi e riuscirete a gestire contemporaneamente diversi progetti.

Grazie alle stelle, l'ambizione vi condurrà verso posizioni di maggior prestigio.

Toro: ★★★. Un po' in affanno! Un cielo abbastanza grigio si prepara a creare tensioni in ambito domestico. Il buon senso vi ricorda che avete delle responsabilità nei confronti della persona compagna di vita. Impegnatevi per tener fede alle promesse che avete fatto a tempo debito, cercando di risolvere i problemi che avete, insieme.

Errare è umano, perdonare è divino! Ciò non significa solo saper perdonare gli altri ma dovete soprattutto imparare a perdonare voi stessi. La razionalità a volte vi impedisce di seguire le vostre inclinazioni: iniziate da oggi, vedrete molto presto dei buoni risultati. Nel lavoro è probabile una piccola delusione. Se fosse, non dovete prendervela, anche perché le opportunità che sono in arrivo saranno in grado di soddisfare molte delle vostre esigenze.

Gemelli: ★★. In amore, diverse stelle "antipatiche" vi renderanno malinconici e nostalgici. Se vi mancasse veramente il partner dovreste cercare di farglielo sapere, in qualsiasi modo. L'Astrologia in queste situazioni vi ricorda che, non solo in amore, sono i piccoli gesti che fanno la differenza. Anche un sorriso può stravolgere la giornata vostra e di chi vi ama. Nettuno e Giove in quadratura stanno mettendo alla prova la vostra tranquillità: non siete affatto sicuri di riuscire ad avere il controllo delle situazioni. Qualcuno poi, potrebbe soffrire a causa della vostra superficialità. Se voleste ottenere risultati diversi, probabilmente sarebbe utile, se non necessario, mettere in campo alcune lezioni del passato.

Nel lavoro sarete un po' nervosi e irrequieti, non riuscendo a non pensare ad alcune situazioni che continuano a dare sempre gli stessi problemi.

Oroscopo di venerdì 2 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottima giornata in arrivo. In amore in questi giorni potreste davvero (ri)vivere una storia sentimentale intrisa di tanta focosa passione. Periodo decisamente divertente se avete la fortuna di vivere insieme ad un partner con il quale condividete un gran feeling e tanta buona complicità. Questo cielo poi, senz'altro parla di belle novità, di rinnovamento: sarà positivo per la sfera familiare, soprattutto nel caso in cui i rapporti affettivi non fossero più quelli di una volta.

La giornata vi farà sentire tutelati da tanti amici: alcuni stanno facendo il possibile per rallegrarvi, aiutando a portare avanti alcuni progetti. Se single intanto, le stelle alimenteranno molti sogni, rendendoli più romantici e fattibili, aiutandovi a trasformarli in realtà. In ambito lavorativo sarete brillanti, flessibili e ricchi di nuove idee da mettere presto in campo.

Leone: ★★★★. In amore sarà una giornata abbastanza propizia. Le stelle regaleranno sufficiente entusiasmo, allegria e una spiccata voglia di divertirsi. Sarete in grado di affrontare le situazioni più difficoltose, sarete apprezzati e il vostro partner vi vedrà seducenti e gioiosi. Se siete in cerca dell’anima gemella ma siete ancora abbastanza giovani, tenete gli ben occhi aperti e la mente sveglia: l’amore vero potrebbe bussare alla porta del cuore quanto prima!

In alcuni casi il periodo vi donerà le occasioni giuste per ottenere un meritato incontro: questo vi farà sentire carichi di energia positiva e non vedrete l'ora di trasmetterla a tutte le persone che incontrerete nel corso della giornata. Nel lavoro, dovrete mettere in campo le vostre doti migliori. Gestirete in modo efficiente, puntuale e preciso alcune attività che vi saranno assegnate.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 2 dicembre, indica che in amore sarà una giornata propizia per esprimere eventuali sentimenti, oppure dimostrare affetto a qualcuno. In evidenza sarà la dinamica di coppia, che curerete con particolare fervore e dedizione. Astri certamente di parte provvederanno a infondere un desiderio di romanticismo, di comunione con con vi piace.

Vi renderete particolarmente altruisti e generosi anche nei confronti di chi non lo è mai stato con voi. Nonostante vi ritroviate spesso coinvolti in situazioni antipatiche, non siete affatto persona rancorose, perciò vi dimostrate sempre gentili e pronti per aiutare chi ne avesse bisogno. In ambito lavorativo sarete brillanti. State cercando di far conoscere a tutti i vostri progetti: ci riuscirete appieno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 2 dicembre.