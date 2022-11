Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 1° dicembre 2022. Come inizierà il mese di dicembre dal punto di vista dell’amore e delle emozioni? Secondo le stelle, per i nativi Ariete che hanno una relazione sarà una giornata molto difficile. Per i nati in Vergine è il momento di affrontare le paure, mentre per molti nativi del Capricorno è giunto il momento di dimenticare i vecchi amori.

Di seguito approfondiamo le dettagliate previsioni dell’amore e delle emozioni per la giornata di giovedì 1° dicembre.

L'oroscopo amoroso del 1° dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – È un momento complicato per le relazioni. Marte vi rende emotivamente eccitati, dovete essere pazienti e rimanere il più razionale possibile nonostante le provocazioni.

Toro – In questo periodo potreste non essere del tutto sicuri su cosa o chi state frequentando, quindi se opportuno fate più domande e non abbiate paura di offendere perché è vostro diritto sapere. In genere siete bravi a mantenere le apparenze e, anche quando non vi piace qualcuno, tenete le emozioni sotto controllo e siete cordiali.

Gemelli – Vi sentite come se foste sempre la seconda priorità per il partner. Parlatene con la persona che amate, se queste sensazioni continuano a infastidirvi.

Alcuni sentimenti del passato stanno iniziando a riemergere. Trovate un modo per elaborare questi sentimenti, magari chiamate la vostra famiglia o i vostri amici per avere supporto.

Previsioni astrologiche per l'amore, giorno 1° dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se il vostro partner è un po’ pigro, noioso o non riesce a tenere il passo con il vostro lato avventuroso, per il momento cercherete di perseguire la felicità e l’eccitazione in altri ambiti della vita.

Il falso ottimismo può farvi trascurare o addirittura ignorare palesemente dettagli importanti.

Leone – L’onestà e le critiche ben formulate sono apprezzate dal vostro partner, in quanto significa che tenete molto a questa persona. Vi piace scherzare, ma anche avere uno scambio onesto e spensierato sull’amore e sui problemi emotivi.

Vergine – I single del segno che sono l tristi adesso devono darsi una svegliata e trascorrere più tempo con gli amici. Coloro che sono in crisi coniugale potrebbero anche decidere di chiudere la relazione. Per crescere, dovete affrontare le vostre paure. A causa dell’energia della Luna, il vostro umore può andare su e giù durante la giornata.

Astrologia dedicata alla giornata di giovedì 1° dicembre per l’amore: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Forse c’è un problema nella vostra relazione. Potete parlarne quanto volete e dare la colpa a qualunque cosa, ma la verità è che avete problemi di fiducia a causa delle vostre precedenti relazioni. Dovete lavorare su questo. Con tutto quello che avete passato nell’ultimo anno, ora vi sentite stabili e forti.

I giorni migliori che avete aspettato da tanto sono finalmente arrivati. Siate gentili con tutti.

Scorpione – Secondo l'Oroscopo sarà una giornata storta per coloro che hanno una relazione amorosa. I single del segno potrebbero invece ossessionati da una persona conosciuta da poco. Evitare sentimenti ed emozioni è qualcosa che fate da un bel po’ di tempo. Smettetela e affrontateli.

Sagittario – Coloro che sono sentimentalmente impegnati dovrebbero essere più diretti con il partner. I cuori solitari del segno flirteranno parecchio. In questo periodo imparerete una grande lezione di vita. Tenete presente la legge di Murphy: ‘Se qualcosa può andare male, lo farà’.

La giornata del 1° dicembre secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – È tempo di dire addio ai vecchi amori, ma non affrettatevi ad accoglierne di nuovi. Le emozioni che potreste aver nascosto sotto il tappeto stanno emergendo. Questo è il momento della guarigione personale.

Acquario – In questo periodo siete disposti a fare qualsiasi cosa per far decollare le nuove relazioni. La voglia di stimolare la vostra mente con il dibattito, i giochi mentali e la malizia possono complicare la vostra vita emotiva, quindi, fate attenzione.

Pesci – Se avete una relazione amorosa, in questo periodo vi sentirete felici. Anche i single del segno saranno al settimo cielo per qualche nuovo contatto. In questo momento invece vi state preoccupando troppo perché probabilmente siete troppo stressati e oberati di lavoro. Cercate di rilassarvi di più.