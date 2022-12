L'Oroscopo di domani 22 dicembre è pronto a rivelare come andrà la giornata di questo giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali relative ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a scoprire di più? Bene, senza indugiare ulteriormente passiamo la parola direttamente alle scaletta con le stelline del giorno, in questo contesto analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani giovedì 22 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 22 dicembre, l'oroscopo della prima sestina zodiacale

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 22 dicembre preannuncia un ottimo sestile tra Venere e il vostro Giove.

Questo vi stimolerà a migliorare la relazione sentimentale, anche perché ci potrebbe essere la necessità di scoprire un sentimento passionale anche in quei legami che appaiono più stabili. Il vostro futuro amoroso appare veramente radioso. Potrete rendervi conto di quanto siano solidi alcuni legami di amicizia che avete allacciato negli ultimi mesi. Una persona in particolare ha conquistato un posto nella vostra vita e, forse, potrebbe diventare qualcosa di importante. Nel lavoro, avrete un estro elevato che vi permetterà di superare dubbi circa una mansione da poco affidata.

Toro: 'top del giorno'. In amore, la Luna in Sagittario renderà la giornata piacevole da vivere insieme a chi amate. Oltre alla vostra consueta grinta saprete sfoderare anche una grande sensibilità, questo vi porterà a comprendere meglio le ragioni di chi avete accanto.

Questo è il momento giusto per dare via a nuove iniziative. Il periodo, con i suoi potenti benefici influssi, darà occasione per stare sicuri su tutto ciò che farete. Risvolti interessanti nel lavoro: le stelle vi renderanno particolarmente ricchi di idee. Quindi non fatevi sfuggire nessuna occasione. Presto avrete la possibilità di sfondare per davvero.

Gemelli: ★★★★. Anche se nelle ultime settimane c'è stato qualche rammarico, il nuovo assetto delle stelle regalerà piacevoli sorprese, proprio a partire da questo giovedì. Se state cercando di ritrovare la tranquillità che sembrava svanita, il vostro intuito non sbaglierà indicandovi la direzione giusta. Intanto agite con diplomazia, procedendo a passi misurati, sicuri di voi.

Non c'è bisogno di affannarsi né di sgomitare in questo momento perché tutto andrà perfettamente. Nel lavoro, il cielo esalterà la comunicativa e la possibilità di essere vincenti sarà reale. Potrebbero esserci improvvise quanto insperate aperture.

Cancro: ★★. Giornata no! Forse quello che vi sta dando più fastidio in questi giorni è il modo arrogante con cui il partner si rivolge a voi. La mancanza di tatto e di gentilezza da parte sua vi fa molto soffrire, sia quando la osservate dall'esterno sia all'interno della coppia. Potreste sentirvi sfidati dalla sorte e potrebbero venire in mente dei pensieri sbagliati. Le stelle vi renderanno l'animo turbolento e non ci sarà modo di placarlo, almeno non in tempi rapidi.

Nel lavoro, le stelle suggeriscono di agire con pazienza, puntando verso obiettivi precisi.

Leone: ★★★. In generale in questi giorni si riproporranno le stesse situazioni routinarie di sempre, dovuto principalmente alla vostra testardaggine. La presenza di una Luna antipatica tenderà ad accentuare la tendenza a voler avere sempre ragione: risultati abbastanza discutibili! Per sciogliere eventuali conflitti a volte c'è bisogno di prendere posizione. Se vi trovaste in una situazione in cui dover valutare attentamente da che parte schierarsi, fatelo, senza esitare! Nel lavoro, la vostra immagine professionale sarà un po' sottotono: programmate con cura azioni e iniziative.

Vergine: ★★★★★. L'amore sta acquistando sempre più spazio nella vostra vita e questo vi porterà a pensare "alla grande" per il futuro della relazione.

L'idea di stare in coppia non vi farà più paura, come poteva capitare in passato, anzi tutt'altro! Alcuni pianeti vi stanno aiutando a combattere alcune vostre paure, così vi sentirete più sicuri: sarete in grado di guardare in faccia ciò che vi spaventa, risolvendo conflitti interiori una volta per tutte. Nel lavoro avrete una giornata perfetta: dovete semplicemente fare scelte per il futuro. Il cielo offrirà occasioni per nuovi progetti.

