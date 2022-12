Nel mese di gennaio 2023 l’Oroscopo prevede la presenza del pianeta Venere nella costellazione dell’Acquario e Mercurio nella costellazione del Capricorno. Queste due posizioni in particolare prevedono un certo fascino e un certo carisma, che permetteranno alle persone nate sotto questo segno di apparire con la personalità che effettivamente hanno, senza filtri.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il mese di gennaio 2023 per l’amore.

L’oroscopo di gennaio: Gemelli spensierato

1° Gemelli: sentirete la necessità di rinnovare la vostra relazione, renderla più attiva sotto molti aspetti e rivitalizzare il dialogo.

I risultati secondo l’oroscopo saranno sorprendenti. Avrete a che fare con una situazione amorosa che sarà spensierata anche di più dei primi tempi, per la quale sarà molto gradito anche avviare qualche passione in comune che probabilmente non sapevate di avere. Per i single gli incontri potrebbero essere decisamente interessanti per avviare una relazione duratura.

2° Capricorno: l'ottimismo del Sole nel periodo di gennaio potrebbe essere molto produttivo nel concreto per la vostra storia d'amore e darvi quella spinta in più per confessare i vostri sentimenti alla persona amata. Sicuramente questa disposizione ottima potrete esprimerla anche all'interno del contesto familiare, rendendo meraviglioso questo mese in fatto di complicità.

Resterete molto appagati dalla sintonia che vivrete, soprattutto alla fine del mese.

3° Toro: sarete molto creativi con il partner e sicuramente avrete la sensibilità necessaria per andare incontro alle esigenze della persona amata. Avrete anche la voglia di andare incontro a nuove responsabilità, secondo l’oroscopo. Con le amicizie dimostrerete molta riconoscenza su una situazione molto particolare nella vostra vita che vi ha messi alla prova come individui.

Il dialogo con la famiglia sarà sempre più attivo e questo sortirà degli effetti benefici su tutti.

4° Acquario: la presenza di Venere nel vostro segno potrebbe essere un incentivo a far crescere esponenzialmente la vostra storia d'amore e anche farla evolvere verso qualcosa di sempre più concreto. Nelle coppie che sono insieme già da tanto tempo l'oroscopo prevede una magnifica intesa che sboccerà per gran parte delle serate del mese di gennaio.

Prenderete delle decisioni importanti insieme al partner, fra cui quella di allargare la famiglia.

Pesci tranquillo

5° Pesci: secondo l'oroscopo sarete ben disposti a fare sorprese originali al partner, a stupirlo e a dare anche alla famiglia una bella dose di idee creatività che farà bene sia a voi che a chi la riceve. Con le amicizie ci saranno dei riallacci, forse con una persona con cui avete vissuto dei periodi molto affiatati nel passato. L'amore e la serenità sicuramente faranno parte del contesto di gennaio e renderanno complete e appaganti le serate.

6° Bilancia: in amore potreste prendere delle decisioni molto affrettate e che con tutta probabilità non vi porteranno a niente, nonostante sembrino promettenti.

Occuparvi di un terreno molto più stabile come la famiglia e le amicizie più strette potrebbe essere molto rasserenante per voi, e regalarvi una tranquillità che molto probabilmente vi farà prendere una decisione definitiva alla fine del mese in merito alla vostra relazione attuale, secondo l’oroscopo.

7° Scorpione: pensare alla vostra autostima in questo momento sarà essenziale per voi, perciò amate voi stessi, innanzitutto. Sbrigare le vostre faccende e fare qualcosa che sia innanzitutto importante per voi sarà una esperienza che vi porterà a maturare anche nei confronti degli altri. Secondo l’oroscopo, la famiglia potrebbe anche trarne dei benefici senza però annullarvi come individui. Le amicizie saranno un appoggio più che valido nei momenti di svago.

8° Sagittario: avrete molta voglia di avventure e molto poca voglia di impegnarvi. Secondo l'oroscopo potreste avere una bella passionalità, ma nella coppia ci saranno pochi presupposti per poterla esprimere, senza contare l'assenza di romanticismo che potrebbe essere controproducente per l'avanzamento della vostra storia d'amore. Chi è single eviterà di impegnarsi ancora per molto, perché ci sarà sempre più spazio per le amicizie di vecchia data e al contempo per le nuove conoscenze.

Ariete riservato

9° Ariete: in amore potreste risultare alquanto riservati, molto taciturni e pieni di voi stessi, dunque con una apparenza che prevede una concentrazione su voi stessi e su nessun altro. In realtà non sarà del tutto vero, perché l’ambito passionale potrebbe essere abbastanza attivo.

Sul piano romantico potreste essere invece privi di contenuti, ma non per cattiveria. Al momento anche per quanto riguarda le amicizie ci sarà un atteggiamento atono, ma non negativo. Sicuramente la disponibilità farà sempre parte della vostra vita quotidiana.

10° Vergine: dovrete rimanere necessariamente soli con voi stessi e valutare i pro e i contro di una eventuale relazione, mentre chi è già in coppia dovrebbe fare qualche conto e non essere troppo accondiscendente con il partner, trascurando se stessi. L’armonia potrebbe essere completamente assente con la famiglia, anche con quella di origine, per cui spesso e volentieri preferirete occuparvi qualcosa che essenzialmente vi faccia stare bene.

Avrete la necessità di fare un viaggio o comunque di fare qualcosa che vi faccia aprire una porta nuova nella vostra vita.

11° Cancro: essere alle ultime posizioni della classifica dell’oroscopo di gennaio 2023 stavolta non avrà un significato negativo. Anzi, sarà l’inizio di una maturazione affettiva che potrete fare solamente con voi stessi, comprendendo appieno cosa realmente vorreste da una relazione amorosa, affettiva oppure amicale. Leggere di più oppure fare qualcosa di estremamente introspettivo in questo momento potrebbe aiutarvi davvero tanto.

12° Leone: le discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno, se non prestate attenzione. Se tenete particolarmente alla persona amata sarà necessario essere gentile e disponibile, pacato e sincero.

Il nervosismo in famiglia potrebbe essere causa di rotture e di separazioni, mentre con le amicizie il clima potrebbe essere leggermente disteso, ma anche qui si potrebbe dare adito alle incomprensioni, secondo l’oroscopo.