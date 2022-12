L'Oroscopo di domani 28 dicembre è pronto a dire la propria nei confronti della giornata in analisi. In primo piano le previsioni zodiacali di mercoledì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Focus mirato in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere come andrà il lavoro con i sentimenti?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di mercoledì 28 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 28 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 28 dicembre, per ciò che concerne l'amore, indica che sarete finalmente liberi da tensioni e sarà quasi tutto scorrevole. Riuscirete a trovare delle soluzioni ad alcune questioni che vi turbano: usate l'istinto che vi contraddistingue, giusto per chiarire alcune situazioni lasciate in sospeso, perché l'intuito vi aiuterà a prendere le giuste decisioni. In amore preparatevi a vivere per una serata molto piacevole. Le risorse energetiche e mentali saranno particolarmente forti: un amico o amica in difficoltà potrebbe chiedervi aiuto, e voi sarete sicuramente pronti a fare il possibile per dare supporto favorendo una soluzione positiva.

Nel lavoro, risolverete alcune questioni essenziali chiudendo in bellezza la giornata.

Toro: ★★★★★. In amore, ravviverete l’atmosfera con chi amate: ultimamente si è un po’ appesantita. Presto potrete godere di un’intimità capace di rinnovare il legame, sia sul piano sentimentale che su quello passionale. Ritroverete una magica sintonia con la persona che vi sta al fianco e la serata sarà fantastica.

Dopo qualche piccolo fraintendimento o addirittura scaramuccia dei giorni scorsi, un cielo positivo porterà frenesia alla vostra giornata e vi farà trascorrere tanto tempo in giro, in compagnia dei vostri amici. Vi sentirete così, allegri, vivaci e sarete anche più simpatici del solito. Nel lavoro, vi rimangono ancora alcuni impegni per chiudere la vostra giornata.

Metteteci tutta la vostra buona volontà: gli astri favoriranno la rapida soluzione alle attività svolte.

Gemelli: ★★★★. In generale si prospetta una giornata equilibrata, di totale intesa con la persona che avete accanto, specie per quanto concerne gli inviti da fare a parenti e amici per le imminenti celebrazioni di fine anno. Dimostrerete al vostro compagno di vita quanto siete bravi a gestire i rapporti familiari e sarete felici insieme. Non ci saranno grandi novità, ma tutto procederà regolarmente e senza intoppi. Un progetto interessante potrebbe regalarvi soddisfazioni nei prossimi giorni, così, non vi sentirete più soli perché il settore delle amicizie, regalerà maggiori soddisfazioni in questa giornata.

Nel lavoro, avrete una grande originalità che vi permetterà di ottenere larghi consensi nel vostro ambito professionale.

Oroscopo di mercoledì 28 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottima giornata in programma. Dunque un mercoledì altamente a favore: inizierete a prepararvi all’organizzazione delle feste di fine anno, ritagliandovi alcune serate in intimità con la vostra dolce metà. La Luna positiva infatti, favorirà i vostri progetti più ambiziosi, quelli adatti a stupire il partner. Inoltre, il bianco satellite farà sì che l’intesa voli ai massimi livelli. Giove risolleverà nettamente il vostro umore e vi predisporrà al meglio a vivere questa giornata con rinnovato ottimismo.

Per sentirvi vivi avete bisogno di obiettivi grandiosi e questi influssi armonici vi aiuteranno. Nel lavoro, avrete la possibilità di ricevere delle gratifiche inattese ed apportare degli enormi cambiamenti nel vostro quotidiano grazie all'influsso delle stelle.

Leone: 'top del giorno'. In ambito amoroso, una strepitosa giornata sarà quella che vi aspetta, da trascorrere felici insieme a chi amate. Alcuni pianeti collaboreranno insieme per regalarvi una grande carica di energia positiva, grazie alla quale potrete portare a compimento tutti i vostri progetti, nella relazione che state vivendo. Le vostre aspettative per l'imminente fine anno, sono molto alte: prendete coraggio quindi, e grazie alla potente influenza della Luna in Pesci, lanciatevi all'avventura!

Grandi cose vi aspettano ma dovete anche cercare di fare voi il primo passo. In ambito lavorativo, state ottenendo grandi riconoscimenti per il vostro impegno e il rapporto con i colleghi è eccezionale.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 28 dicembre, indica possibili problemi d'amore in arrivo. In alcuni casi, sentimentalmente parlando, non vi sentirete più sicuri di voi stessi o delle cose che provate. Potreste così, addirittura, sembrare arroganti e rovinare questa giornata, che inizierà purtroppo sottotono. La Luna, in posizione dissonante, renderà difficile per voi gestire emozioni che potrebbero essere a dir poco tumultuose. Non forzatevi a nascondere ciò che provate: non ci riuscirete comunque, neanche se vi impegnaste al massimo delle forze.

In ambito lavorativo non riuscirete proprio a far comprendere ai vostri colleghi quali siano i vostri obiettivi e le vostre finalità, perché sarete distratti e confusi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 dicembre.