L'oroscopo del weekend del 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023 preannuncia che i Gemelli saranno impegnati, mentre il Cancro sarà piuttosto triste. Di seguito approfondiamo i dettagli per tutti i 12 segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: per chi ha delle buone idee lavorative a breve possono arrivare delle ottime proposte e soddisfazioni. Chi è in coppia può avere delle discussioni in ambito familiare. Meglio non esagerare nel consumare inutilmente le energie.

Toro: per i single ci sono buone novità in amore, mentre chi è in coppia potrebbe voler allontanare una persona.

Nella sfera lavorativa c'è maggiore serenità.

Gemelli: nella coppia potrebbe esserci un desiderio di evasione. In ambito professionale, per chi lavora in proprio, è in arrivo un periodo molto impegnativo, nonostante le festività.

Cancro: qualcuno potrebbe essere colto dalla "classica" tristezza di Capodanno. Alcuni single vogliono una nuova storia d'amore. Chi è i coppia potrebbe voler trascorrere un periodo lontano da tutti.

Leone: nonostante le varie difficoltà, alcuni progetti possono regalare molte soddisfazioni. Per la coppia è arrivato il momento giusto per fare dei progetti per il futuro. I cuori solitari possono vivere un momento di estrema malinconia.

Vergine: per i single si preannuncia un fine settimana pieno di divertimento.

Su dei nuovi progetti lavorativi bisogna riflettere attentamente. Per la salute a inizio anno è il momento di fare un controllo completo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: vita nella coppia ci possono essere dei problemi da affrontare e delle piccole incomprensioni. I cuori solitari sono un po' in crisi e devono evitare le polemiche con le persone conosciute da poco.

Scorpione: i cuori solitari possono fare dei nuovi incontri. Nel campo lavorativo serve molta più diplomazia e tranquillità nel nuovo anno. I disoccupati non devono disperare perché a breve possono arrivare delle offerte vantaggiose.

Sagittario: può essere un weekend con una buona carica di energia. Questo è il momento giusto per organizzare il proprio futuro.

Chi è in coppia potrebbe trascorrere queste ore con una persona che non vede da tanto tempo.

Capricorno: i cuori solitari sono pronti a vivere delle emozioni molto speciali. Chi ha molte responsabilità sul lavoro, può ricevere un premio. Nel weekend possono comparire delle piccole ansie.

Acquario: nella sfera lavorativa c'è la possibilità di risolvere dei problemi. La coppia è molto presa da alcune questioni familiari. Il benessere a livello di salute comunque caratterizza questo fine settimana.

Pesci: per la coppia le cose iniziano ad andare molto meglio. Per il fine settimana è necessario programmare qualcosa di bello. I single possono iniziare una storia o un'avventura senza troppi impegni.