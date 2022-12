L'Oroscopo di domani 3 dicembre è pronto a rivelare quali saranno i simboli dello zodiaco valutati in positivo e quelli invece da considerare in giornata "no". Curiosi di conoscere il destino astrologico riservato dalle stelle al vostro segno di nascita? Certo che sì, ovviamente se appartenete ad uno dei sei simboli trattati in questo contesto, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alle previsioni zodiacali di sabato nonché alla scaletta con le stelle del giorno, in questo caso analizzate nei minimi dettagli dall'oroscopo del 3 dicembre.

Previsioni astrologiche del 3 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 3 dicembre mette in risalto l'amore. L'affettività sarà il punto di forza nel rapporto di coppia. È vero, non fate facilmente effusioni e quasi mai manifestazioni esteriori, ma quando si tratta di esserci e di dimostrare alla persona che avete accanto quanto ci tenete, non mancate mai di farvi notare, sentimentalmente parlando ovviamente. La presenza della Luna nel segno vi gratificherà lo spirito, permettendo di intendervi alla grande con la persona che avete accanto. Sulla base di una rinnovata sintonia viaggerete davvero all’unisono. Il frizzante rapporto Luna-Venere-Sole vi sorprenderà con note di dolcezza, magari con una canzone ascoltata per caso alla radio.

Lasciatevi coinvolgere da emozioni di pace, serenità, quiete e amore. Nel lavoro è un periodo buono. Molto dediti all'attività professionale, saprete accogliere alcuni suggerimenti facendone buon uso.

Toro: ★★★★. Buon periodo da vivere in questo finale di settimana. In amore, il periodo vi renderà capricciosi e umorali soprattutto con la dolce metà.

Tranquilli, la Luna presto cambierà lo scenario trasformandovi in calorosi e pimpanti personaggi, pronti ad accogliere con ardore qualsiasi proposta vi venisse fatta. Il Sole poi, senz'altro stimolerà nel dare grande spazio alle emozioni oppure si preoccuperà di dar voce alle esigenze del cuore. Dovrete solo sapervi guardare con attenzione attorno, così da scoprire chi avesse eventualmente puntato il proprio interesse nella vostra direzione: accogliete ogni situazione senza timori.

Nel lavoro, la generale configurazione astrale sta per aprire un momento per felici opportunità. In arrivo azioni dinamiche che vi renderanno fieri di voi stessi.

Gemelli: ★★★★. Seppur con giornata indicata di routine, in amore qualcuno di voi sta pre vivere nuove storie. Lasciate da parte la solita ritrosia o pudore ingiustificato e datevi da fare: ogni tanto una piccola tentazione sentimentale vi permetterà di immergere il cuore nel mare della felicità. Fatelo, ovviamente con tutta la vostra generosità e l’ardore di cui disponete. Altresì, cercate di vivere un buon rapporto con la vostra dolce metà: in questa giornata di inizio dicembre avrete la possibilità o le giuste capacità per poter aiutare a risolvere alcuni problemi del partner.

Se siete invece single troverete un amore nuovo di zecca oppure, se avete una relazione occasionale, sarà la vostra capacità di adattarsi alle situazioni impreviste a farvi avere la meglio. Avrete quel pizzico di estro in più che potrebbe servire per migliorare la qualità della vostra vita affettiva. Nel lavoro, le stelle consentiranno di agire con gentilezza verso i colleghi. Grazie alla ritrovata grinta creativa, riuscirete in tutto ciò che farete.

Oroscopo di sabato 3 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo inizio weekend. In amore, nella prima parte della giornata sarete sotto degli ottimi influssi delle stelle, e questo vi renderà più amabili e sensibili del solito verso la dolce metà.

Il luminare deputato alle emozioni, la Luna, vi faciliterà l’intesa rendendovi più profondi, intensi e capaci di immergervi nel pathos e nella forza di un ritrovato coinvolgimento sentimentale. Un cielo azzurro poi, di certo vi farà vivere una giornata fuori dalle righe. In compagnia di persone vivaci, socievoli e simpatiche, proprio come voi, riuscirete a ritrovare la serenità ed essere felici. In ambito lavorativo invece, da un po' state portando avanti con grande entusiasmo un progetto che vede coinvolti anche tanti colleghi. Riuscite sempre a cavarvela, grazie alla vostra estroversa parlantina.

Leone: ★★★. In programma uno scontato quanto poco raccomandabile periodo sottotono. In amore, le stelle vi esorteranno a non abbandonare i vostri obiettivi.

Per quanto possano sembrare irraggiungibili, con Mercurio e Venere antipatici infatti, sarete molto nervosi con chi avete accanto: state tranquilli, perché qualcuno vi darà la carica e l'energia giusta per realizzare tutto quello che volete. Passerete sopra qualsiasi ostacolo! Single, a voi la Luna prossimamente vi porterà indietro nel tempo invitandovi a riflettere su alcune situazioni del passato che devono essere affrontate al più presto. Fatelo, in modo da andare avanti e lasciare che qualcosa di nuovo si manifesti nella vostra vita solitaria. Nel lavoro, le sfide professionali non vi abbandoneranno mai: sarete costretti a fare ulteriori rinunce in nome dei vostri ideali.

Vergine: ★★★★★.

L'oroscopo di domani, sabato 3 dicembre, predice uno splendido weekend. In amore, la Luna vi renderà gioiosi, consapevoli di avere una marcia in più. Infatti sarete coraggiosi e determinati, pronti a qualsiasi iniziativa che possa rendere piacevole la vostra relazione. Venere dal canto suo si prepara a farvi riscoprire una complicità quasi magica, davvero speciale col partner: riuscirete a capirvi solo con lo sguardo! È senz'altro consigliabile trascorrere un po' più di tempo con i vostri amici, anche perché hanno tante cose da condividere con voi: presto potrete celebrare insieme un successo piacevole per tutti. In ambito lavorativo invece stanno arrivando cambiamenti molto positivi. Il rapporto con i colleghi sarà ottimo, dandovi conferma della vostra buona dialettica e spettacolare diplomazia.

