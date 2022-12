L'Oroscopo di domani 7 dicembre è pronto a svelare dritte o consigli in grado di farvi vivere al meglio la giornata. In primo piano le previsioni zodiacali di mercoledì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, curiosi di conoscere il giudizio della buona Astrologia? In questo contesto ad essere sottoposti alle analisi astrologiche saranno in esclusiva i segni della prima tranche zodiacale.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di mercoledì 7 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 7 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 7 dicembre predice tantissima buona normalità, che a molti di voi certamente non dispiace. In amore, il periodo un po' così renderà la giornata sufficientemente stimolante. Condividerete con il vostro solito slancio di calore tutta la vitalità e la passione che avete dentro, focalizzando tutto in direzione del partner. Dovreste solo stare un po' attenti a non accavallarvi con la naturale tendenza, sia pure bonaria, a travolgere l’altro con la forza delle rispettive personalità. Molti pianeti vi sorridono, quindi avrete la possibilità di aprire il vostro cuore a chi veramente vi ha toccato le corde dell’emozione.

Saturno vi aprirà presto a un dicembre sereno: gli influssi celesti pioveranno su voi in modo del tutto benefico regalando armonia in famiglia o nel gruppo di amici con cui vi ritrovate abitualmente. Nel lavoro, la giornata risulterà essere abbastanza propizia. Vi verranno idee buone che potrete mettere in atto con la collaborazione di alcuni colleghi.

Toro: ★★★★★. Giornata scintillante in campo sentimentale. Pronti a volare in amore? Una bella giornata vi aprirà ad una intesa speciale con la persona che avete accanto. Questo mercoledì infatti, vi scoprirà in armonia con la vostra dolce metà, malgrado alcuni contrattempi che avete dovuto fronteggiare nei giorni scorsi. Siete legati a doppio filo con chi amate, uniti all'unisono da una carica emotiva, altamente passionale, senza scordare quel tocco di poesia che per voi risulta sempre indispensabile per sentirsi innamorati.

Dunque un cielo che si presenta decisamente fausto sul piano dei sentimenti. Sta per aprirsi un sipario illuminato proprio nel vostro mese preferito, con il prossimo Natale pronto a rendervi attenti e sensibili a tutto ciò che di bello vi circonda. Nel lavoro, potrete contare sulla complicità del Sole, il che vi aiuterà a trovare nuove strade. Valorizzerete il vostro prestigio e la carriera.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo una bella novità in un contesto che, però, non sappiamo ben identificare. Chissà cosa vi aspetta questo mercoledì? In amore, certamente vi godrete una giornata di decisa sintonia con la vostra dolce metà, oppure nel caso aveste da poco intrapreso una nuova relazione. Con il partner l’intesa sarà in risalita se vi fossero state delle divergenze: ottimo lo scambio di idee, vi ritroverete insieme a desiderare sempre le stesse cose; una gioia impagabile essere uniti e felici come adesso!

Con la Luna amica poi, se single, di certo vi sentirete irraggiungibili: effettivamente siete coraggiosi, determinati e intraprendenti. Presto conquisterete tutti con la vostra simpatia, riuscendo persino a persuadere gli amici più diffidenti, spronandoli a darvi una mano in un progetto importante. In ambito lavorativo sarete sostenuti dai vostri colleghi nel portare avanti un progetto molto ambizioso.

Oroscopo di mercoledì 7 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo poco esuberante, anche se non male davvero. Diciamo pure ingabbiato nella scontata routine, il che non è certo un male. In amore, sarà una giornata abbastanza ricca di impegni ma positiva. Riuscirete a gestire la vita di coppia con una certa facilità; spesso sarete in buona sintonia con il partner, uniti da una spiccata sensibilità, l'unica capace di caratterizzare in positivo la vostra giornata.

Usatela per comprendere meglio il punto di vista di chi avete accanto. Un'intesa basata su sinceri scambi di emozioni tra voi e chi amate senz'altro vi farà sentire appagati, di conseguenza il vostro umore salirà alle stelle. La giornata infine potrebbe sorprendere qualche single con un messaggio o una telefonata da parte di una persona che piace: vi sussurrerà qualcosa di molto dolce e carino... Con Venere sufficientemente amichevole state aprendo il vostro cuore all'amore e i frutti che presto raccoglierete saranno davvero magici. Nel lavoro, potrete godere di buone opportunità: cercate di non essere troppo istintivi.

Leone: ★★★. L'Astrologia del momento presenta sulla carta un periodo sottotono.

In amore, la Luna vi consiglia di mettere in pratica alcune lezioni del passato, giusto per evitare di ripetere sempre gli stessi errori. Nel rapporto di coppia servirà una maggiore riflessione: prima di accusare (forse ingiustamente) di aver sbagliato, verificate di non essere voi dalla parte del torto. Non sottovalutate nemmeno la vostra voce interiore, ascoltatela, anche nei momenti in cui vorreste che vi dicesse qualcosa di diverso. Single, sentirete il bisogno di convocare a raduno tutti i più cari amici per raccontare le vostre ultime vicissitudini amorose. Magari anche per chiedere consigli in merito ad alcune situazioni che vi stanno rendendo nervosi. In ambito lavorativo, state cercando di salvaguardare la vostra posizione, ma siete ancora chiusi in vecchi schemi, che invece andrebbero abbandonati.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 7 dicembre, preannuncia per voi nati sotto questo segno una giornata blanda, sufficientemente positiva e forse un pizzico fortunata in certe occasioni. In amore aumenterà la voglia di divertirsi, non solo con la dolce metà ma anche con gli amici di sempre. Alcuni di voi con segni a favore come ascendente avranno la fortuna di poter vivere meglio la relazione amorosa rispetto ad altri: baserete il rapporto sull’onda della socialità, del gioco o della comunanza di interessi di vario genere. Giornata frizzante invece per coloro ancora single: con varie forze planetarie che remeranno tutte a vostro favore, il periodo vi infonderà tanto calore umano e altrettanta gioia di vivere.

Nessuno potrà resistere al desiderio di avervi accanto come amici o magari qualcosa di più. In molti vi guarderanno sorridenti, aprendo il cuore ad ottime prospettive sentimentali. Nel lavoro, durante questa giornata vincerete la pigrizia e sarete iperattivi. Riuscirete persino a organizzarvi al meglio con ciò che avete in agenda.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 7 dicembre.