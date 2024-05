L’Oroscopo di martedì è pronto a rivelare le previsioni zodiacali di martedì 7 maggio. In analisi la sestina relativa alla seconda metà dei segni, ossia quella compresa da Bilancia a Pesci. Iniziamo a togliere il velo della giornata consultando il responso delle stelle in merito alle previsioni dell’oroscopo e alla classifica a stelline: focus su attività di lavoro e sentimenti.

Previsioni astrologiche del 7 maggio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. La giornata del 7 maggio porta un periodo quasi certamente negativo, contrassegnato dalle due stelline del "ko".

Questo significa che la giornata probabilmente sarà caratterizzata da alti e bassi, capaci di influenzare il corso positivo di questa parte della settimana. In amore, potreste già immaginare possibili tensioni nella relazione di coppia. Chiederete spiegazioni per eventuali distrazioni del partner, ma probabilmente non otterrete risposte soddisfacenti. Potreste finire per creare delle storie nella vostra mente che non corrispondono alla realtà. Per coloro che sono ancora single, l'attuale configurazione astrale vi spingerà a guardare le cose sotto una luce diversa. Alcuni di voi potrebbero sentirsi nostalgici e desiderare di riaprire vecchie storie. Sul fronte lavorativo, la giornata potrebbe essere caratterizzata dall'attesa.

La sensazione di trovarsi in una lunga fila, in attesa del vostro turno.

Scorpione: ★★★★. Martedì si prospetta abbastanza conforme alle attese. È un periodo favorevole, valutato nelle attuali previsioni con ben quattro stelline che indicano una routine positiva. Nel campo sentimentale, vi troverete in ottima forma e non avrete difficoltà a ricevere le attenzioni che desiderate.

Così, specie in serata, potrete rilassarvi tra le braccia di chi vi ama, senza preoccupazioni. Avrete dei bei momenti da condividere con il partner, il che vi renderà amorevoli e sorprendentemente sereni. Per i single, la giornata sarà positiva: finalmente chiarirete eventuali incomprensioni con le persone con cui vi siete scontrati, il che vi darà un senso di pace interiore.

Ricordate che in situazioni di discussione, non sempre c'è una colpa da attribuire; a volte è solo questione di assumersi le proprie responsabilità e parlare. Sul fronte lavorativo, concentrate le vostre idee su obiettivi precisi, poiché potreste fare dei significativi passi in avanti.

Sagittario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un miglioramento in alcune delle situazioni che state affrontando, anche se non avrete il pieno sostegno delle stelle. Nel campo sentimentale, potrebbe esserci qualche turbamento da parte di qualcuno che cerca di ostacolarvi. Non preoccupatevi, una volta che sarete al corrente di tutto, sarete in grado di gestire la situazione con fermezza. Per alcuni di voi, la sintonia con il partner potrebbe risentirne e avrete bisogno di rinnovare l'intesa.

Forse sarà necessaria una ventata d'aria fresca da parte di amici, viaggi o cene romantiche. Per i single, potreste sentirvi un po' ansiosi: non c'è bisogno! Anche se le stelle potrebbero non essere del tutto favorevoli in questo momento, le cose nel campo sentimentale prenderanno presto la giusta direzione. Quanto al lavoro, potreste non avere ancora opportunità concrete su cui contare. Continuate ad impegnarvi come state facendo finora, mettendo in evidenza le novità e una sana competizione tra colleghi.

Oroscopo e stelle del 7 maggio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Vi aspetta un periodo tranquillo, incentrato sulla buona comunicazione, specialmente con coloro che occupano un posto speciale nei vostri cuori.

Anche se non ci saranno grandi colpi di scena, con astuzia e determinazione potrete ottenere molto di più di quanto abbiate seminato fino ad ora. Nel campo sentimentale, potrebbe essere il momento di esplorare nuovi modi per comunicare con il vostro partner. Godetevi il momento senza pensarci troppo! Le stelle vi renderanno più tolleranti, pronti a soddisfare ogni vostro desiderio di ritrovare la tranquillità accanto alla persona amata. Per i single, le cose dovrebbero andare secondo i vostri desideri. Basta essere attenti, richiedere preventivi precisi e non lasciarsi trasportare troppo da progetti grandiosi o amori impossibili. Se nonostante le precauzioni doveste incontrare qualche complicazione, mantenete la calma e troverete la soluzione giusta con pazienza.

Quanto al lavoro, sarà un periodo positivo: i progetti prenderanno slancio rapidamente e la sicurezza vi renderà più convincenti che mai.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali promettono uno splendido martedì. L'astro d'argento favorirà un'atmosfera positiva e felice, anche per quanto riguarda alcune situazioni sentimentali che potrebbero essere un po' in discesa. Siete pronti a gioire in amore? Preparatevi a cogliere al volo queste opportunità, magari cercando di realizzare qualcosa di speciale. Sul fronte affettivo, le stelle promettono belle novità nelle relazioni, come la nascita di sentimenti profondi. Una meravigliosa Luna in Toro renderà brillanti quasi tutte le iniziative a livello affettivo o di amicizia, regalandovi momenti davvero preziosi.

Per i single, saprete conquistare chi vi interessa mostrando un fascino attraente ma discreto. Per alcuni di voi, un'amicizia potrebbe evolvere in qualcosa di più intenso, manca davvero poco perché questa possa trasformarsi in una passione intensa. Nel lavoro, le cose andranno molto bene, con la Luna pronta ad avere un ruolo importante nel successo delle vostre iniziative.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di martedì 7 maggio invita a mantenere fiducia nel periodo e in voi stessi. Questa parte della settimana partirà con grande slancio, offrendovi opportunità da sfruttare al meglio. Potrete cogliere al volo eventuali occasioni che si presenteranno, soprattutto in ambito sentimentale. In amore, specialmente nel rapporto di coppia, non dovreste dare nulla per scontato.

Siate sorprendenti, questa sarà la chiave del successo. Riuscirete perfettamente a trascorrere una giornata e una serata in tranquilla serenità. Per i single la giornata sarà piacevole, soprattutto per quanto riguarda i rapporti familiari e le amicizie. Se siete in viaggio o in procinto di partire, preparatevi a nuovi incontri interessanti e divertenti. Nulla vi impedirà di scatenare l'entusiasmo e di godervi una situazione astrale decisamente stimolante. Per quanto riguarda il lavoro, approfittate dei momenti di pausa per mettere a punto le strategie da seguire. Evitate, se possibile, di sprecare tempo prezioso in attività marginali.