L'oroscopo della giornata di lunedì 26 dicembre prevede che i Gemelli saranno più spensierati, mentre la determinazione dei nati dell' Acquario porterà a piacevoli momenti. Sole e Venere risplendono per il Capricorno, e porteranno momenti d'oro in amore, mentre l'Ariete potrebbe essere un po’ diffidente.

Previsioni oroscopo lunedì 26 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: il vostro atteggiamento diffidente potrebbe non essere così gradito agli occhi del partner o da parte di amici e parenti. Non si può essere simpatici a tutti, ciò nonostante non sarà una motivazione sufficiente per rovinare quest'atmosfera natalizia.

Affidatevi dunque alla Luna in sestile per ritrovare un po’ di buon umore. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale sottotono in questa giornata di Santo Stefano. La Luna in quadratura porterà un po’ di malumore, che potrebbe riflettersi verso la vostra storia d'amore. Avrete ancora Venere in trigono per vivere un rapporto sereno, non ci sarà motivo di creare discussioni, non in questo periodo. Siate più ottimisti, e tutto andrà per il verso giusto. Voto - 7️⃣

Gemelli: Oroscopo della giornata di lunedì all'insegna della spensieratezza. Questo cielo vi permetterà di dedicare più tempo alle persone che più amate, e un po’ meno al lavoro. Tra l'altro, questa è una giornata di festa: fate in modo che sia così.

Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna smetterà di remarvi contro in questa giornata, ciò nonostante Venere vi darà ancora qualche grattacapo. Single oppure no, pazienza, organizzazione e comprensione saranno fondamentali per vivere bene con il partner, ma soprattutto con voi stessi. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale un po’ meno allegra del solito in questa giornata a causa della Luna opposta.

La magia delle feste non allenterà il vostro malumore, ciò nonostante bisognerà non superare certi limiti, single oppure no. Voto - 7️⃣

Vergine: la nuova settimana inizierà con il sorriso per voi nativi del segno. Venere infatti sarà ancora dalla vostra parte, e i buoni sentimenti non mancheranno tra voi e la persona che amate.

Se siete single siete ancora in tempo per provare a rendere la vostra vita sentimentale unica. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di lunedì che inizierà con una buona notizia per voi. Secondo l'oroscopo, la Luna si troverà in trigono dal segno dell'Acquario, e ciò permetterà di essere un po’ più ottimisti. Inoltre, in questa giornata di festa, potrete concentrarvi di più su quanto di buono ci sia intorno a voi. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali in lieve calo a causa della Luna della in quadratura dal segno dell'Acquario. Per fortuna avrete ancora Venere nelle vostre corde. Dunque, single oppure no, rimarrà in voi un certo ottimismo, che però dovrete impegnarvi per farlo uscire fuori. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di lunedì all'insegna delle emozioni grazie alla Luna in sestile.

Saprete come mostrare le vostre emozioni al partner e, all'occorrenza, maturità e buon senso. I cuori solitari saranno piuttosto felici in questa giornata, con la voglia di condividere le loro emozioni a chi più amano. Voto - 8️⃣

Capricorno: dopo un Natale strepitoso sul fronte sentimentale questa giornata di lunedì partirà forse un po’ a rilento. Tuttavia avrete ancora Venere in congiunzione. Avrete solo bisogno di un po’ di tempo per ricaricare le batterie e dare vita a un'altra giornata di festa con le persone che più amate. Voto - 8️⃣

Acquario: una bella Luna in congiunzione vi permetterà di avere carisma e una forte determinazione. Insieme a stelle come Marte e Saturno, energie e fortuna saranno dalla vostra parte e, single oppure no, sarete in grado di creare una splendida sintonia con la vostra fiamma.

Voto - 8️⃣

Pesci: un'altra giornata emozionante sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Il pianeta dell'amore Venere porterà buon umore e voglia di fare, e vi permetterà di godere di splendidi momenti insieme alla persona che amate. Anche voi single avrete ancora buone occasioni per provare a fare breccia nel cuore di chi amate. Voto - 8️⃣