Nella giornata di mercoledì 21 dicembre 2022, l'oroscopo prevede una giornata cupa per i nati sotto il segno del Cancro; buone notizie in arrivo, invece, per il segno del Leone.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: la giornata non sarà particolarmente avventuriera. Trascorrerete la giornata in maniera monotona, con qualche piccola scintilla solo sul finale. In amore, la vostra forte personalità potrebbe creare qualche piccolo increspamento sul mare piatto che aveva caratterizzato l'ultimo periodo.

Toro: tenderete a percepire come un affronto ogni piccola incomprensione che sorgerà in ambiente lavorativo. Se non avrete la saggezza di passarci sopra, rischierete di esserne travolti in maniera importante.

Gemelli: buone notizie per i nati sotto il segno dei Gemelli. Il vostro Oroscopo prevede che vi sarà annunciata una lieta novella che attendevate da tempo e che stava distogliendo la vostra attenzione dalle altre faccende. In ambito sentimentale buone occasioni per i single.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: quella per il Cancro sarà una giornata decisamente negativa e cupa. Vi sentirete spossati e senza voglia di fare niente. Questa mancanza di attitudine propositiva potrebbe crearvi non pochi problemi sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale o con in famiglia.

Leone: grandi cambiamenti in arrivo. Forse riuscirete ad ottenere una promozione che aspettavate da tempo sul lavoro o, comunque, avrete delle notizie positive per il vostro futuro lavorativo. In ambito sentimentale la fortuna sarà dalla vostra parte grazie alla Luna in Mercurio.

Vergine: sono previste delle importanti novità nella giornata di mercoledì 21 dicembre.

Attenzione però, la loro valenza non sarà positiva a prescindere. Sarà solo la vostra forza di volontà a renderle tali: datevi da fare affinché ciò avvenga.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l'oroscopo per il segno della Bilancia prevede delle insidie che si nasconderanno nella giornata di mercoledì, anche laddove meno le aspettate.

Non sarà semplice superarle, armatevi di santa pazienza.

Scorpione: per i nati sotto il segno dello Scorpione proseguirà il periodo no che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Otterrete qualche piccolo riscatto, però, in ambito sentimentale. Infatti, una proposta dell'ultimo momento allieterà la vostra serata.

Sagittario: attenzione a chi avete conosciuto da poco, non tutti sono vostri amici. In ambito lavorativo datevi da fare in quanto la vostra produttività inizia a dare i suoi frutti. In amore niente di nuovo, solo qualche piccola incomprensione che rientrerà entro fine giornata.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: la giornata sarà negativa sotto diversi punti di vista.

Non vedete l'ora di arrivare a sera ma, questa vostra fretta potrebbe crearvi nuovi ostacoli sul percorso. Il suggerimento è quello di affrontare un problema alla volta.

Acquario: finalmente avrete la vostra rivincita in ambito sentimentale. L'augurio è rivolto soprattutto ai single, i quali avranno la Luna dalla loro parte e dovranno darsi da fare per ottenere risultati proficui. Calma piatta in ambito lavorativo.

Pesci: per i Pesci proseguirà all'incirca tutto come da programma, senza particolari scossoni. In serata, qualche piccolo malumore farà capolino, a causa di alcuni rancori che vi portate avanti da tempo, soprattutto con la vostra famiglia.