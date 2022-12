Nell'oroscopo di martedì 27 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna insieme a Nettuno transitare nel segno dei Pesci, mentre Sole, Venere, Mercurio e Plutone sosteranno nell'orbita del Capricorno. Saturno, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete. Urano e il Nodo Nord, in ultimo, permarranno in Toro, come Marte continuerà l'anello di sosta nel domicilio dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno benevolo per Bilancia e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: risalita finanziaria.

Un'entrata economica attesa da tempo, come un sostanzioso rimborso spese o un prestito restituito, andrà presumibilmente sia a rimpinguare il bottino monetario di casa Scorpione che a stimolare l'entusiasmo dei nati del segno, specialmente della prima decade che aveva già etichettato tale denaro come perduto.

2° posto Pesci: comunicazione top. Martedì dove i nati Pesci parranno avere una marcia in più sul fronte comunicativo, riuscendo a risultare estremamente convincenti nonché capace di semplificare con arguzia anche argomenti parecchio complicati.

3° posto Capricorno: dinamici. La qualità regina dei nati Capricorno, nel corso del 27 dicembre, avrà buone chance di essere la loro capacità di occuparsi di un numero di attività pendenti particolarmente elevato, senza mai accusare momenti di stanchezza.

I mezzani

4° posto Toro: attendisti. Le mire professionali di casa Toro, durante questo giorno di fine 2022, sembreranno lì a un passo ma, allo stesso tempo, tali obiettivi non saranno raggiungibili nell'immediato, così il segno Fisso se ne farà una ragione e assumerà un paziente mood attendista.

5° posto Acquario: focus sui talenti.

Valorizzare un talento inespresso sarà, c'è da scommetterci, l'esercizio che il parterre astrale, capitanato dal Grande Malefico, si aspetterà questo martedì dai nati Acquario, col segno d'Aria che potrebbe iniziare a prendere lezioni di chitarra oppure iscriversi a un corso di karate.

6° posto Vergine: abitudini sane. Le attenzioni del segno della Vergine, durante le ventiquattro ore in questione, avranno buone possibilità di indirizzarsi principalmente su alcuni aspetti della loro quotidianità che vorrebbero accantonare, magari facendo spazio a nuove e più salutari abitudini.

7° posto Leone: affetti. Anziché concentrarsi solo sul piano materialistico dell'esistenza, come esigerebbe il terzetto Sole-Mercurio-Plutone dal sesto campo, i nati del segno potrebbero dedicarsi soprattutto alle persone care, scegliendo di trascorrere più tempo del solito con le stesse.

8° posto Ariete: pazienti. Malgrado sul fronte professionale i risultati tenderanno a latitare questo martedì per i nati Ariete, ancor più per i primi due decani, il segno Cardinale parrà non crucciarsi più di tanto e prodigarsi nell'aspettare pazientemente che la ruota astrale giri a suo favore.

9° posto Cancro: sospettosi. Posizionare sotto la lente d'ingrandimento gesti e parole altrui potrebbe essere sinonimo di sospetti a iosa per i nati Cancro in questo giorno invernale, sentori che però si riveleranno fallaci e, a fronte di ciò, il segno d'Acqua farebbe meglio a tenere la bocca cucita.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: amore flop. A causa di qualche attrito nel rapporto genitori/figli, i nati Bilancia avranno buone chance di sfogare le loro frustrazioni nel ménage amoroso, divenendo gelidi come una lastra di ghiaccio e poco inclini alle romanticherie.

11° posto Sagittario: scelte sofferte. Una decisione inerente la sfera lavorativa, durante questo martedì dicembrino, potrebbe bussare alla porta di casa Sagittario, spingendo quest'ultimo a operare una scelta sofferta dove dovrà sacrificare un sentiero professionale per far spazio a una nuova strada da percorrere a breve.

12° posto Gemelli: sfiduciati. Semaforo acceso sul rosso per i rapporti interpersonali dei nati Gemelli in questo giorno di fine 2022, col segno Mobile che si renderà presumibilmente conto di aver risposto troppa fiducia in persone che non la meritano affatto.