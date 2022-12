L'oroscopo della giornata di mercoledì 7 dicembre prevede una Luna crescente in Gemelli, che lentamente riesce a voltare pagina in amore, mentre Leone potrà godersi emozioni e bei momenti a livello sentimentale. Marte in opposizione potrebbe causare stanchezza ai Sagittario, mentre Capricorno potrà far ripartire una storia d'amore incerta. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 7 dicembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 7 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: questa parte centrale della settimana si rivelerà più che piacevole per i nati del segno grazie alla Luna e Venere.

Ciò nonostante sappiate che questo cielo sta per cambiare e non poco. Sarà molto importante dunque cercare di fortificare il vostro rapporto, evitando possibili conflitti. Nel lavoro dovrete essere più incisivi nei vostri progetti, dimostrando di avere sempre le idee chiare di quello che state facendo. Voto - 7️⃣

Toro: giornata un po’ anonima in amore, ma non per questo deludente. Tra voi e il partner vi mancherà quella marcia in più al momento, che vi permette di essere romantici come volete. Forse siete solo un po’ sovrappensiero. In ambito lavorativo Giove vi darà una mano con i vostri progetti, ma non bisognerà avere fretta. Voto - 7️⃣

Gemelli: con questa Luna crescente in congiunzione, potrebbe essere il momento di voltare pagina sul fronte amoroso.

Secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, potreste decidere di fare un passo indietro, e cercare di rivivere al meglio il vostro rapporto. Nel lavoro l'impegno dovrà essere costante affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale soddisfacente in questa giornata di mercoledì secondo l'oroscopo.

Single oppure no, apprezzerete molto la compagnia della persona che amate, e con un po’ di fortuna, potrebbe scoppiare la scintilla dell'amore. Per quanto riguarda il lavoro avrete nuovi progetti in mente, e non perderete un momento per cominciarli al meglio, grazie anche a Giove in trigono. Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna e Venere in buon aspetto, potrete godervi ancora bei momenti sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo.

Single oppure no, non lasciatevi sfuggire l'occasione di poter trascorrere del tempo con la persona che amate. In ambito lavorativo ci sarà voglia di impegnarsi grazie a Marte, e con un po’ di fortuna potrete ottenere discreti successi. Voto - 8️⃣

Vergine: ancora una giornata sottotono in amore, dopo che una bella Luna vi ha dato una mano nelle giornate precedenti. Dovrete essere comprensivi e pazienti. Il vostro rapporto sarà altalenante, non potete pretendere tutto e subito. Nel lavoro focalizzatevi di più sull'efficienza dei vostri progetti, tralasciando, almeno per il momento, eventuali dettagli che non fanno la differenza. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale positiva in questa giornata di mercoledì.

La Luna e Venere vi metteranno nelle condizioni ideali per gestire al meglio il vostro rapporto e sentirvi un tutt'uno con il partner. Se siete single e volete trovare l'amore, potreste non avere grandi occasioni in futuro. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza particolari intoppi. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale discreta in questa giornata di mercoledì. Single oppure no, sarete abbastanza pazienti e comprensivi da riuscire a vivere un rapporto sereno con le persone che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro dovrete ingegnarvi un po’ con i vostri progetti, ma con il giusto impegno saprete mettere insieme buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in opposizione renderà un po’ più complicato il rapporto con il partner secondo l'oroscopo. Non sempre infatti potreste essere della stessa opinione della persona che amate. L'importante è che con un po’ di comprensione si può risolvere tutto. Nel lavoro Marte potrebbe causarvi stanchezza e un po’ di pigrizia. Meglio dedicarsi a progetti più leggeri in questa giornata. Voto - 7️⃣

Capricorno: questo cielo sta lentamente cambiando a vostro favore secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso potreste riuscire a far ripartire una storia incerta, ma dovrete essere pazienti. Sul piano professionale Mercurio e Giove saranno due validi alleati. Con la giusta strategia e il giusto impegno, potrete ottenere buoni risultati dai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Acquario: ottimo cielo per far valere la vostra relazione di coppia. La Luna porterà benessere e buon senso in voi, mentre Venere in sestile renderà l'atmosfera tra voi e il partner davvero romantica. In ambito lavorativo i buoni progetti non mancheranno, e con Marte in trigono avrete energie a sufficienza da poterli portare fino in fondo. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo poco soddisfacente in amore per voi, ciò nonostante rimane la speranza di una storia sentimentale migliore considerato che la Luna e Venere stanno per volgere a vostro favore. Siate dunque pazienti, pensate ai vostri errori e cosa potete fare per essere migliori. In ambito lavorativo sarà un buon momento per gestire progetti importanti e chiudere bene l'anno. Voto - 6️⃣