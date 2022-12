Nell'oroscopo di sabato 10 e domenica 11 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Cancro, nel frattempo il Sole stazionerà sui gradi del Sagittario. Venere, Plutone e Mercurio, intanto, permarranno nel segno del Capricorno, così come Saturno proseguirà l'orbita in Acquario. Nettuno assieme a Giove, invece, protrarranno il moto in Pesci come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Urano insieme al Nodo Nord, infine, sosteranno nel domicilio del Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Bilancia e Ariete, meno benevolo per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Bilancia: sorprese. Fine settimana che potrebbe profumare di sorprese in ambito familiare per i nati Bilancia, in particolar modo nella giornata di sabato quando alla porta del segno d'Aria arriverà una buona nuova che li riempirà d'entusiasmo e accrescerà il loro ottimismo.

2° posto Ariete: oltre le apparenze. Grazie agli incoraggianti raggi del Luminare giallo di Fuoco e del Grande Benefico in dodicesima dimora, i nati Ariete parranno essere dotati, durante il weekend, della capacità di guardarsi attorno andando oltre alle apparenze. A tal proposito, il segno Cardinale sarà meno propenso del solito a giudicare gli altri.

3° posto Capricorno: cambio d'atteggiamento. Il fresco Stellium nel segno riceverà gli influssi dissonanti della Luna e ciò, c'è da scommetterci, si tradurrà in un repentino quanto significativo cambio comportamentale per seconda e terza decade di casa Capricorno, coi nativi che diverranno meno puntigliosi.

I mezzani

4° posto Scorpione: idee vincenti. Piuttosto che prodigarsi all'acquisto di un oggetto che non funziona più come dovrebbe, nel corso del 10 e 11 dicembre, i nati Scorpione avranno buone chance di trovare una soluzione alternativa per rimetterlo in sesto.

5° posto Acquario: tabù sfatati. Eccezion fatta per la serata domenicale, il weekend del quarto segno Fisso potrebbe concedere allo stesso l'opportunità di sfatare un tabù che lo ha metaforicamente imprigionato negli ultimi tre anni, ad esempio salendo su una giostra al luna park che reputa pericolosa.

6° posto Pesci: introspettivi. Lo sguardo interiore, specialmente per il terzo decano, sarà presumibilmente un esercizio semplice ma anche doveroso per i nati Pesci in queste quarantotto ore, momento introspettivo dove potranno ritrovare l'armonia perduta.

7° posto Leone: pantofolai. La probabile propensione dei felini ad assumere un mood pantofolaio questo weekend li salverà, c'è da scommetterci, da qualche arrabbiatura figlia delle provocazioni di chi non li stima poi così tanto.

8° posto Sagittario: rimettersi in riga. Alcuni chili di troppo sommati all'aver accantonato il salutare esercizio fisico avranno buone chance di essere due motivazioni principali per far comprendere agli arcieri, nel corso di queste due giornate di fine anno, che è arrivato il momento di rimettersi in riga.

9° posto Toro: riserva energetica. Le forze fisiche spese dal primo segno di Terra nei restanti giorni della settimana potrebbero influire sul bottino energetico del weekend, rendendo quest'ultimo scarno e, di conseguenza, facendo optare i nativi per decelerare.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: titubanti. La fermezza d'intenti non sarà, con ogni probabilità, una qualità regina del carnet caratteriale di casa Cancro durante queste due giornate dicembrine, coi nativi che risulteranno oltremodo indecisi sul da farsi, preferendo far scegliere al partner o alle amiche piuttosto che sbilanciarsi.

11° posto Vergine: pazienza al bando. Nonostante il parterre astrale non sarà poi così ostico per i nati Vergine nel weekend in questione, la penultima posizione in classifica è dovuta all'ostica collocazione dell'astro dell'illusione, col pianeta che potrebbe fomentare allo stremo l'impazienza del segno Mobile.

12° posto Gemelli: in vena di polemiche. Poco vogliosi di stare in mezzo agli altri, ma presumibilmente costretti a farlo dalle circostanze, i nati Gemelli parranno provocare chiunque gli capiti a tiro soltanto per il gusto di movimentare il fine settimana, sebbene le persone in questione non gradiranno nemmeno un po'.