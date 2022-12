Nella giornata di venerdì 16 dicembre 2022, per i nati sotto il segno della Bilancia l'Oroscopo prevede che saranno baciati dalla fortuna e avranno l'occasione di osare in ciò che rimandavano da tempo. Meno bene Scorpione e Sagittario.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l'oroscopo per l'Ariete prevede una giornata tumultuosa; a tratti gli ostacoli vi sembreranno insormontabili. Non gettate la spugna, nel week end vi aspettano importanti novità. Cercate di non perdere il controllo nella giornata di venerdì e, già a partire dalla serata, delle importanti novità inizieranno a sorprendervi, soprattutto in ambito sentimentale.

Toro: per i nati sotto il segno del Toro, la giornata procederà spedita e un turbine di emozioni vi travolgerà. Vecchie gelosie torneranno a farvi drizzare le antenne in ambito sentimentale. Nel lavoro, qualche piccolo screzio caratterizzerà la vostra mattinata, ma già nel primo pomeriggio il sole tornerà a splendere per voi.

Gemelli: guai in vista per voi. La parola d'ordine nel corso della giornata sarà "riflettere". Alcuni dubbi vi assaliranno in quasi tutti gli ambiti più rilevanti della vostra vita. Se ragionate attentamente, la risposta è già in vostro possesso; non abbiate paura di recidere i rami secchi.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: per il Cancro l'oroscopo prevede una giornata "nuvolosa con ampie schiarite".

Alcune incomprensioni la faranno da padrone in ambito lavorativo e vi sentirete atterriti. Le ampie schiarite che illumineranno la vostra giornata saranno invece quelle che caratterizzeranno la vostra vita sentimentale. Soprattutto per i single, la Luna in Mercurio potrebbe riservare delle occasioni propizie che attendevate da tempo.

Leone: per i nati sotto il segno del Leone, nessuna grossa novità in arrivo. Se la giornata vi dovesse riservare delle difficoltà, voi siete in possesso di tutte le risorse necessarie per poterle affrontare e superare egregiamente.

Vergine: finalmente un po' di pace per voi. In amore procederà tutto a gonfie vele; in ambito lavorativo non otterrete i risultati sperati.

Cercate di non perdere la calma in quanto nulla è perduto e il momento del vostro riscatto arriverà molto presto.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia: per i nati sotto il segno della Bilancia, l'oroscopo prevede una valanga di fortuna in arrivo, come preannunciato nel titolo. Al momento della distribuzione della buona sorte, voi avete risposto presente all'appello e questo vi ripagherà nel corso della giornata. Il pezzo forte arriverà nella sera, momento in cui potete riscoprire la passione col vostro partner; questo vale sia per le coppie già affermate che per le new entry.

Scorpione: per lo Scorpione meglio attendere e non osare troppo. Le incomprensioni col capo e coi colleghi caratterizzeranno la vostra giornata in ambito lavorativo.

In amore le cose non procederanno meglio.

Sagittario: delle fastidiose "nubi" offuscheranno la vostra giornata e non vi permetteranno di vedere quelle che in realtà potrebbero essere delle fantastiche occasioni di riscatto.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno: per voi sarà meglio rilassarvi e non pensare a niente di quello che vi ha tormentato nel corso dell'ultimo periodo. Per chi ne ha la possibilità, fate un lungo week end in questa settimana prima dell'inizio delle festività natalizie. Solo grazie al vostro partner potrete riscoprire la pace perduta.

Acquario: per i nati sotto il segno dell'Acquario, l'oroscopo prevede un turbinio di emozioni contrastanti. Vi perverranno delle notizie strepitose che però vi metteranno di fronte ad una scelta: ogni lasciata è persa, quindi riflettete bene sul da farsi.

Pesci: per voi la giornata sarà ricca di spunti interessanti. Vi sentirete pizzicati nelle corde della vostra anima dalla passione grazie alla Luna in Mercurio. Nuove occasioni in arrivo anche per i single. In ambito lavorativo meglio mettere da parte le discussioni che si presenteranno nell'arco della giornata.