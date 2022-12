Nell'oroscopo di giovedì 22 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Sagittario, mentre Giove transiterà nel segno dell'Ariete. Nettuno, invece, rimarrà stabile nel domicilio dei Pesci, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario. Marte, intanto, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come Urano assieme al Nodo Nord proseguirà l'orbita in Toro. Plutone, Mercurio, il Sole e Venere, in ultimo, stazioneranno nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Toro, meno roseo per Gemelli e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: contatti. Giornata di metà settimana che potrebbe essere foriera di persone che cercheranno di contattare i nati Capricorno per i motivi più svariati, ad esempio nuove collaborazioni professionali, rimpatriate del liceo oppure per approfondire la loro conoscenza.

2° posto Ariete: seconda decade top. Il Grande Benefico tornerà sui loro gradi, dopo la capatina in Pesci, e pur trovando uno Stellium quadrato riceverà manforte dalla Luna amica. I movimenti astrali di questo giovedì premieranno, con buona probabilità, la seconda decade nativa che godrà della buona compagnia della fidata cerchia amicale.

3° posto Toro: promesse. Il primo segno Fisso, nel corso del 22 dicembre, avrà buone chance di ricevere una promessa proveniente da un socio, se libero professionista, o da un superiore se opera alle dipendenze altrui, impegno che potrebbe riguardare un investimento sulle loro potenzialità.

I mezzani

4° posto Leone: idee più chiare. Giovedì di fine anno che vedrà, c'è da scommetterci, i felini godere di una lucidità mentale che mancava all'appello da svariate settimane, tale limpidità cerebrale dovrebbe essere sfruttata a dovere dal segno di Fuoco principalmente sul piano lavorativo e finanziario.

5° posto Sagittario: in cerca di stimoli.

Complice la recente messa in discussione di alcune scelte esistenziali, gli arcieri nelle ventiquattro ore in questione potrebbero erroneamente credere di aver intrapreso un sentiero tanto ripido da dover essere accantonato prima possibile. La realtà, invece, sarà che la strada imboccata non sarà scevra da imprevisti ma, allo stesso tempo, cercare ulteriori stimoli altrove non significherebbe altro che una mera dispersione energetica.

6° posto Pesci: sensuali provocazioni. Pur di tenere vivo l'interesse della dolce metà, i nati Pesci parranno mettere in atto delle piccole provocazioni verso lo stesso e tale gioco pregno di sensualità non potrà che avere il suo culmine nell'alcova.

7° posto Scorpione: speranzosi. La Bianca Signora e il Messaggero degli Dei a braccetto nel terzo campo sembreranno sussurrare nelle orecchie native di non darsi per vinti per ciò che concerne le aspirazioni professionali, aggiungendo di nutrire molte speranze soprattutto nelle prossime settimane.

8° posto Vergine: a rilento. L'ingranaggio professionale di casa Vergine, ancor più del terzo decano, potrebbe risentire di una battuta d'arresto questo giovedì, con la spiacevole conseguenza che il ruolino di marcia preventivato andrà irrimediabilmente a rilento.

9° posto Acquario: riflessivi. Una diatriba dialettica potrebbe riguardare indirettamente i nati Acquario, ma il segno Fisso anziché sbilanciarsi, e quindi schierarsi da una fazione o dall'altra, preferirà assumere un mood riflessivo nonché diplomatico.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: richieste invasive. Un membro della famiglia originaria chiederà, c'è da scommetterci, aiuto ai nati Bilancia ma, nonostante la propensione del segno Cardinale a tendergli la mano, la richiesta avanzata risulterà particolarmente invasiva lasciando perplessi i nativi.

11° posto Gemelli: solitari. La voglia di starsene in disparte sarà presumibilmente così pressante che i nati Gemelli, in questo giorno invernale, avranno buone chance di fare dietrofront rispetto a un appuntamento fissato con un'amica o rinunciare a una cena romantica col partner.

12° posto Cancro: fragili. Particolarmente provati dai reiterati scombussolamenti planetari delle ultime settimane, questo giovedì i nati Cancro parranno essere estremamente fragili e suscettibili nonché dalla lacrima facile.