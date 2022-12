L'oroscopo della settimana 26 dicembre 1° gennaio vede il pianeta Giove presente nella costellazione dell'Ariete, mentre la Luna viene ospitata dalla costellazione del Toro. Il segno del Capricorno ha nei suoi gradi sia Venere che Mercurio.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale di Capodanno: Scorpione positivo

1° Ariete: la presenza di Giove nel vostro segno potrà ridarvi l'ottimismo e la fortuna di cui avete bisogno proprio in questo momento, soprattutto se siete alle prese con degli affari inderogabili.

Secondo l'oroscopo avrete anche una bella energia che con il lavoro potrebbe fare realmente la differenza. Con le questioni amorose la tranquillità e la stabilità che si percepiranno nella settimana potrebbero favorire un terreno fertile per delle emozioni molto soddisfacenti nel fine settimana, anche grazie all'influsso della Luna.

2° Toro: fortuna ottima e romanticismo davvero sorprendente. Secondo l'oroscopo avrete il favore di Mercurio per quanto riguarda le collaborazioni con i colleghi a partire da martedì, mentre l'amore potrebbe toccare realmente ogni relazione che avete all'attivo, sia per quanto riguarda le amicizie che l'ambito prettamente familiare. Venere potrebbe favorire un fine settimana decisamente romantico, e probabilmente con una sorpresa che riguarderà esattamente l'eventuale evoluzione di coppia.

3° Scorpione: sarete fra i segni che partiranno alla grande su ogni aspetto e non avranno che pochissimi tentennamenti. Secondo l'oroscopo avrete una bella inventiva che sarà supportata da una capacità maggiore di fare affari, grazie a Mercurio. L'amore con Venere potrebbe incontrare delle occasioni splendide per potervi venire incontro con la persona amata, soprattutto se state uscendo da una fase abbastanza turbolenta.

Secondo l'oroscopo avrete un po' di malumore nella giornata di domenica, ma niente che possa sciuparvi la festa.

4° Capricorno: concluderete quest'anno con una bellissima congiunzione di Venere e Mercurio, ovvero una spiccata dote comunicativa mista a sentimenti positivi. In amore avrete delle belle esperienze, che voi siate in coppia oppure no.

La fortuna di Giove non sarà esattamente dalla vostra parte, ma anche se la stanchezza potrebbe farsi sentire nel fine settimana, ogni cosa potrebbe avere dei risvolti molto positivi.

Gemelli energico

5° Gemelli: Marte in congiunzione potrebbe ridarvi tutte le energie di cui avete bisogno per poter dare il massimo sul lavoro e per quanto riguarda anche qualche progetto personale. Potreste andare incontro a delle lievi tensioni causate da una collaborazione poco reattiva, ma al tempo stesso riceverete molta comprensione dalle amicizie. Con il fine settimana potrebbe anche arrivare un po' di monotonia, ma potreste comunque ricevere qualche bella sorpresa emozionante grazie al favore della Luna.

6° Acquario: Il buonumore della prima metà della settimana vi porterà ad avere uno spirito di squadra eccellente con i colleghi, mentre in famiglia l'ilarità e i buoni sentimenti la faranno da padrone. L'atmosfera delle festività vi darà quella carica eccezionale nella seconda parte della settimana che vi renderà disponibili per organizzare qualcosa di unico per il fine settimana. Attenzione a un po' di malumore che aleggerà nel corso della domenica.

7° Pesci: Mercurio costituirà la vostra ancora di salvezza contro la stanchezza che aleggia in queste giornate. Sicuramente avrete bisogno di una pausa e di riposo dalle faccende lavorative, ma ora gli impegni potrebbero portarvi a risultati ottimi in un prossimo futuro.

Secondo l'oroscopo anche in amore potreste trovare delle esperienze positive, forse con un incontro che potrebbe portarvi ad avere un fine settimana denso di sentimenti e di romanticismo.

8° Leone: la fortuna sarà molto buona per il vostro segno, e le energie saranno efficaci sia per il lavoro che per le questioni più private. Sul lavoro non vi mancherà la collaborazione e una bella dose di iniziativa che potrà essere molto produttiva per gli affari. Avrete anche il romanticismo dalla vostra parte per la vostra storia d'amore, ma purtroppo allo stesso tempo aleggeranno delle incomprensioni con la famiglia di origine o la propria. Secondo l'oroscopo avrete un attimo di inquietudine che potrebbe persistere nelle giornate a venire.

Recupero per Vergine

9° Vergine: per il vostro segno è un momento di recupero e di conseguenza potreste avere ancora degli alti e bassi piuttosto altalenanti. Potreste quindi avere l'umore a terra, ma ciò non toglie che la vostra dinamicità e creatività sul lavoro potrebbero favorire molti affari. Però coloro che vi circondano e che vi vogliono bene sapranno come rendere queste festività molto magiche e particolari per voi, anche se non sarete esattamente in vena di festeggiare.

10° Sagittario: la stanchezza ora come ora potrebbe privarvi di qualche iniziativa che vorreste esaudita con la famiglia. L'umore non sarà dei migliori nella prima parte della settimana, mentre man mano che si procederà verso il fine settimana potreste avere delle sorprese che potranno risollevare la vostra situazione emozionale.

Probabilmente in amore potreste contare sulla disponibilità dell'altro, ma non sull'aspetto prettamente romantico.

11° Cancro: potreste trascorrere queste festività con una malinconia addosso davvero molto difficile da evitare, per cui dovrete fare qualcosa affinché possiate trovare il supporto di amici e familiari. Avrete un atteggiamento nervoso che di certo non favorirà degli scambi comunicativi molto efficaci. In amore sarà presente una voglia molto scarsa di impegnarvi con una persona, in questo momento. Secondo l'oroscopo, il fine settimana sarà abbastanza noioso, ma nella domenica potreste ritrovare il buonumore.

12° Bilancia: Giove in opposizione potrebbe essere molto pesante sul piano della fortuna e delle finanze in generale, portandovi altre spese e delle incomprensioni sul lavoro.

Solo lunedì potrebbe essere una giornata di soddisfazioni. La famiglia sarà un buon appiglio su cui contare per superare gli ostacoli emotivi, perché nel fine settimana invece di potervi distrarre potreste invece andare incontro ad alcune nostalgie in generale.