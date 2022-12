Nella settimana dal 26 dicembre al 1° gennaio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dell'Acquario (dove risiede Saturno) ai gradi dell'Ariete (dove transita Giove), mentre Plutone, il Sole, Venere e Mercurio (il quale inizierà la retrogradazione) stazioneranno nel segno del Capricorno. Nettuno, invece, protrarrà il moto in Pesci, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Urano insieme al Nodo Nord, infine, permarranno nel segno del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Vergine, meno conciliante per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Toro: divertenti. La settimana a cavallo tra il 2022 e il 2023, specialmente da mercoledì in poi, vedrà presumibilmente i nati Toro assumere un mood spensierato e divertente, atteggiamento che li farà divenire l'anima della festa ovunque andranno. Attenzione, invece, alle giornate del 26 e 27 dicembre, quando un appuntamento sfumato potrebbe far saltare la mosca al naso al segno Fisso.

2° posto Vergine: ottima impressione. In questi sette giorni colmi di pranzi, cene e feste di rito, i nati Vergine potrebbero preferire invitare amici e parenti nella loro dimora piuttosto che sbattersi per fare la spola tra case e villette di sorta. Nel corso di queste occasioni conviviali, ancor più a inizio e fine settimana, il segno Mobile avrà ottime chance di fare un'ottima impressione, sia per i manicaretti che preparerà che per l'impeccabilità dell'appartamento.

3° posto Acquario: inizio smart. Complice la Luna amica e Saturno sullo sfondo in onda lunedì e martedì, il quarto segno Fisso comincerà la settimana con una gran voglia di organizzare qualcosa di diverso per la notte di San Silvestro, ad esempio un viaggio romantico last-minute. Desiderio che non soltanto incontrerà il favore dell'amato bene ma si rivelerà, c'è da scommetterci, anche un'ottima occasione per riprendere le redini della passionalità perduta nell'alcova.

I mezzani

4° posto Capricorno: colpo di spugna. Poco prima che il Plenilunio in Cancro d'inizio 2023 inauguri una nuova fase esistenziale, i nati Capricorno potrebbero sfruttare le magnifiche posizioni planetarie della settimana, eccezion fatta per il weekend, per dare un taglio netto ad alcune abitudini non troppo salutari.

Colpo di spugna che spingerà il segno Cardinale a iscriversi in palestra e/o a cambiare regime alimentare.

5° posto Leone: in crescendo. Nelle prime due giornate qualche pendenza burocratica oppure delle attività troppo spesso procrastinate busseranno, con ogni probabilità, alla porta di casa Leone e quest'ultimi faranno bene ad aprire. Da mercoledì, invece, i felini inizieranno a percepire un clima decisamente più possibilista che, sabato e domenica, si colorerà di tinte entusiastiche.

6° posto Ariete: determinati. Il Grande Benefico e la Luna contrasteranno la quadratura dello Stellium al loro Sole di nascita rendendo, con ogni probabilità, i nati Ariete particolarmente determinati nella settimana in questione.

Dal pomeriggio di sabato e per l'intera domenica, inoltre, ci saranno buone chance di concedersi qualche fugace parentesi focosa.

7° posto Gemelli: punti in comune. Le giornate centrali di questa settimana invernali parranno tornare oltremodo utili ai nati Gemelli per destrutturare metaforicamente la loro relazione sentimentale, così da poterla ricostruire su basi più solide e puntando sugli aspetti in comune con la dolce metà. Chi tra il segno d'Aria riuscirà a mettere in atto tale esercizio con dedizione, vedrà i primi risultati già nel weekend.

8° posto Scorpione: umore altalenante. La voglia di festeggiare con gli amici e presenziare ai pasti comandati in famiglia potrebbe non essere tra le corde dei nati Scorpione questa settimana, soprattutto per la prima decade che dovrà fare i conti con un umore spiccatamente ballerino.

Per ristabilire l'armonia nel ménage amoroso, traballante a causa di qualche recente litigio o equivoco, saranno ottime le effemeridi di giovedì e venerdì per coloro che vorranno lanciarsi in un chiarimento di sorta.

9° posto Pesci: intimoriti. Ad eccezione delle rinfrancanti giornate centrali, il prossimo futuro avrà buone chance di essere visto dai nati Pesci sotto una prospettiva non troppo rassicurante, in particolar modo per ciò che concerne le entrate monetarie. Tali timori saranno figli del trambusto astrale in atto e, soprattutto dal 29 dicembre in poi, non dovranno essere presi troppo sul serio dal segno Mobile, in quanto idee e intenti subiranno un appannamento in quel periodo.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: mire utopistiche. Più la settimana in questione entrerà nel vivo e maggiori saranno le possibilità che i nati Bilancia, ancor più il secondo decano, si mettano in testa di raggiungere degli obiettivi che profumeranno d'utopistico. Tali mire nasceranno presumibilmente dal loro inconscio desiderio di controbilanciare le rinunce e le costrizioni del momento attuale.

11° posto Cancro: disillusi. Il grande rischio che correranno, c'è da scommetterci, i nati Cancro nella parte finale della settimana sarà di provare un forte senso di disillusione nelle loro capacità, iniziando a pensare di non essere più portati per una relazione o per un lavoro. La realtà, però, sarà ben diversa e il segno Cardinale farebbe meglio a non farsi trascinare nel probabile baratro mentale col quale il parterre astrale lo metterà in contatto.

12° posto Sagittario: solitudine. Il fanalino di coda sarà riservato agli arcieri perché, in questa settimana che ci presenta il nuovo anno, avranno parecchie chance di provare un destabilizzante senso di solitudine, figlio perlopiù di qualche invito amicale saltato o di un parente stretto che non sembrerà particolarmente voglioso di riabbracciarli. I rapporti relazionali, però, vivono di alti e bassi per ogni individuo e, anche se ci sarà qualche momento di scoramento in tal senso, i nati Sagittario dovrebbero togliersi di dosso la sensazione di solitudine e auto-imporsi di andare a pranzi e cene di rito.