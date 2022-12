L'oroscopo di giovedì 22 dicembre 2022 vede indiscusso protagonista il segno dello Scorpione, mentre in ribasso si trova il Pesci. Il Leone troverà una rimonta impeccabile e ritornerà al fianco del segno del Toro. A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di giovedì: Toro alle prime posizioni

1° Scorpione: la sintonia di coppia e quella che sarà presente in ambiente familiare potrebbe regalarvi delle emozioni uniche nel loro genere, ma anche un salto di qualità in ambite professionale che probabilmente avete desiderato a lungo.

Con la squadra avrete un ambiente molto affiatato.

2° Toro: l'atmosfera che vi circonda sarà decisamente allegra e priva di delusioni o fraintendimenti. Secondo l'oroscopo ora più che mai sperimenterete qualche bella esperienza che probabilmente non avete neanche mai considerato. Continuate così.

3° Leone: sarete ottimi con l'umore, e le persone che vi circondano riusciranno a trovare in voi un punto di riferimento molto sostanziale per un prossimo futuro, soprattutto in ambiente professionale. In amore potreste vivere una complicità di coppia invidiabile.

4° Capricorno: finalmente il dialogo farà parte della vostra quotidianità, soprattutto all'interno di ambienti molto frequentati da voi e dal vostro partner, come la famiglia e il lavoro.

Secondo l'oroscopo gli affari potrebbero coincidere perfettamente con i vostri interessi.

Gemelli innamorato

5° Gemelli: in questo momento state davvero facendo la differenza in campo amoroso, con delle idee che stupiranno il partner e che lo porteranno a toccare il cielo con un dito. Non sempre avrete a che fare con la noia, anzi, potreste collezionare molti successi inaspettati sul piano professionale.

6° Acquario: incontrerete un allentamento delle tensioni più forti e che vi hanno tenuti sotto scacco piuttosto a lungo. Secondo l'oroscopo state facendo molto per ritornare ad uno stato di equilibrio che in futuro potrebbe fare realmente la differenza nella vostra vita quotidiana.

7° Vergine: sarete costretti a una pausa, ma ciò non toglie la possibilità di essere comunque attivi dal punto di vista mentale.

Con le amicizie potreste riprendere le vostre normali attività di condivisione e di divertimento. In serata potreste assumere un atteggiamento sempre meno impulsivo.

8° Ariete: le amicizie troveranno una bella chiacchierata con voi e voi riuscirete a estrapolare da loro un umore molto alto, nonostante ci siano delle piccole turbolenze interne alla vostra relazione amorosa, oppure con la famiglia, che sia la vostra oppure di origine.

Revisioni per Bilancia

9° Bilancia: rivedere le vostre priorità in questo momento potrebbe essere molto più produttivo che restare a guardare in attesa che arrivi il Natale. Questo perché non potrete perdere altro tempo con persone che non riescono a venire incontro ai vostri più reconditi desideri.

10° Pesci: andrete incontro a un po' di nostalgia, per cui evitate di vedere e di pensare a cose del passato e guardate sempre avanti con i vostri progetti e le vostre idee. Potreste rifugiarvi molto volentieri in una passione che avete sempre coltivato e che ora sarà più forte che mai.

11° Cancro: questo morale a terra certamente non vi aiuterà ad assaporare al meglio l'atmosfera di festa. Probabilmente la serata potrebbe portarvi qualche piccola sorpresa consolatoria che potrà in qualche modo farvi divergere, come ad esempio un libro o una serie trovata per caso.

12° Sagittario: l'assenza di iniziativa vi spingerà a essere sempre più taciturni e pronti a isolarvi, per cui non sempre le piccole soddisfazioni professionali potranno realmente "soddisfarvi". Parlare con qualcuno potrebbe essere un gesto decisamente liberatorio.