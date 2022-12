A pochi giorni dall'arrivo del Natale, l'Oroscopo prevede tanta fortuna per i nati sotto il segno dei Pesci. Grazie al transito della Luna in Venere, infatti, la giornata del 22 dicembre sarà benevola sotto tutti i punti di vista. Bene anche Capricorno e Sagittario.

Approfondiamo, di seguito, le previsioni astrologiche di giovedì 22 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 22 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: sarà una giornata in cui subirete passivamente tutto ciò che accadrà intorno a voi. Proverete a riscattarvi, ma troverete solo tante porte chiuse.

Qualche piccola soddisfazione arriverà in amore per i più audaci.

Toro: per i nati sotto il segno del Toro, l'oroscopo del 22 dicembre prevede una giornata luminosa. Vi sentirete a vostro agio nella maggior parte delle situazioni, e questo renderà la giornata propizia dal punto di vista delle occasioni di lavoro.

Gemelli: giornata tranquilla, senza troppi intoppi. Fate attenzione, però, alle insidie che potrebbero giungere dai vostri rivali. In ambito sentimentale non sarete molto fortunati, e la cosa potrebbe provocare qualche risentimento verso sera.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: per il Cancro prosegue il periodo sfortunato. Tuttavia, a partire dalla serata di giovedì 22 dicembre, inizierete a togliervi qualche piccola soddisfazione che vi permetterà di riscattarvi nelle giornate seguenti.

Leone: l'oroscopo del Leone prevede una giornata di alti e bassi. In mattinata, qualche piccolo malumore legato all'ambiente lavorativo vi farà drizzare le antenne; nel pomeriggio vi toglierete qualche sassolino dalla scarpa e sarete pronti a terminare la giornata in bellezza. In amore, meglio non tirare troppo la corda.

Vergine: nell'arco della giornata si concluderà un ciclo importante iniziato ormai da tempo, e inizierete a gettare le basi per il vostro futuro professionale e non solo.

In ambito sentimentale, qualche occasione propizia per i single potrebbe far scattare la scintilla grazie al transito della Luna in Venere.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: la giornata, per i nati sotto il segno della Bilancia, sorgerà con un black-out mentale che avrà degli strascichi col passare del tempo.

Cercate di riposarvi.

Scorpione: sorprese e colpi di scena. I colleghi proveranno a mettervi i bastoni tra le ruote, ma voi avrete la forza per andare avanti e non lasciarvi ostacolare. In ambito sentimentale, qualche frizione col partner potrebbe risolversi grazie ad una serata magica.

Sagittario: l'oroscopo del 22 dicembre è foriero di buone notizie. Insieme a Capricorno e Bilancia sarete voi i protagonisti della giornata. In ambito lavorativo arriverà una notizia che aspettavate da tempo e per la quale stavate ormai perdendo le speranze.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l'oroscopo del Capricorno prevede buone e piacevoli novità in famiglia. Cercate di trascorrere il tempo con i vostri cari, soprattutto in serata.

Acquario: la giornata dell'Acquario sarà caratterizzata da diverse incomprensioni sia in famiglia che sul luogo di lavoro. Farete meglio a farvi da parte e ad affrontare le situazioni in un secondo momento, per non rischiare di mandare tutto all'aria.

Pesci: sarete i protagonisti della giornata del 22 dicembre. Avrete diverse notizie ottime sia sotto il profilo lavorativo che sentimentale.