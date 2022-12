L'oroscopo settimanale dal 12 al 18 dicembre 2022 è pronto a mettere in chiaro i giorni positivi e quelli indicativamente da considerare poco affidabili. In evidenza, ovviamente in questo contesto, i segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. Curiosi di conoscere i voti in pagella e come andrà il periodo in analisi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

In bella mostra l'arrivo della Luna nel segno della Bilancia: facile pronosticare un periodo fortunato per gli amici del segno. Settimana un po' in sordina invece, secondo l'Oroscopo, per coloro nativi del Capricorno, nel frangente valutati in ribasso.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 12 a domenica 18 dicembre per poi svelare l'attesissima classifica settimanale.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Con la Luna dalla vostra parte, questa settimana sarà bella, dinamica e vivace. Avrete anche la possibilità di allargare la solita cerchia di amici. Per il vostro benessere interiore è importante che siate circondati da persone che vi vogliono bene. Con le stelle e i pianeti vi guardano con benevolenza significa fra l’altro che avrete un grande potere seduttivo, nonché un notevole carisma: giocatevi bene queste carte! Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci presto un cambiamento interessante.

Tenete comunque gli occhi aperti.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno venerdì 16 dicembre (Luna nel segno);

venerdì 16 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 12, mercoledì 14, sabato 17;

★★★★ martedì 13, giovedì 15;

★★★ domenica 18 dicembre.

♏ Scorpione: voto 6. Nonostante gli impegni, le previsioni della settimana fanno presagire che un’atmosfera abbastanza piacevole tra le mura domestiche.

Godetevi anche un po’ di sano relax non appena ne aveste l'opportunità. In generale vi aspettano due giornate abbastanza dure, martedì e mercoledì, per molti versi interminabili ma non tutto sarà negativo. Le vie d’uscita non mancheranno, ma dovete guardare nella direzione giusta adottando qualche piccola strategia. Non fatevi prendere dalla pigrizia nell’ambito del rapporto di coppia, ok?

La classifica stelline della settimana:

★★★★★ giovedì 15, domenica 18;

★★★★ lunedì 12, venerdì 16, sabato 17;

★★★ martedì 13 dicembre;

★★ mercoledì 14 dicembre 2022.

♐ Sagittario: voto 6. Trascorrerete i prossimi sette giorni sotto l’ala protettiva delle persone che vi vogliono bene. State uscendo da situazioni stagnanti, perciò fate tesoro anche delle esperienza vissute per evitare di "ricascarci". Buon senso e realismo nel lavoro dovrebbero aiutarvi: concentratevi sulle cose che contano. Per raggiungere gli obiettivi dovrete avere pazienza, agendo soltanto dopo accurate riflessioni. Non demoralizzatevi se qualcosa non andasse subito per il verso giusto. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sarebbe meglio non pensare troppo a certe questioni: ormai appartengono al passato.

La classifica stelline settimanale:

★★★★★ venerdì 16, domenica 18;

★★★★ mercoledì 14, giovedì 15, sabato 17;

★★★ lunedì 12 dicembre;

★★ martedì 13 dicembre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. Il periodo in alcune giornate tenderà a intestardirsi contro di voi. Potreste sentirvi spiazzati, ma recupererete presto il controllo. Assumete nel frattempo l’atteggiamento che vi è più consono. Giovedì e sabato potreste essere un po' agitati, piuttosto inclini a scatti d’ira: tenete d’occhio ciò che direte. State comunque tranquilli, presto accadrà qualcosa che vi farà particolarmente piacere: ogni tanto ci vuole, eh? Per quanto concerne la vita sentimentale invece, il consiglio è quello di sfoderare l’arma della dolcezza e della tolleranza, visto il periodo non troppo positivo.

A tavola nel frattempo cercate di moderarvi, anche perché sotto le feste vi lasciate sempre andare...

La classifica stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 12 dicembre;

★★★★ martedì 13, mercoledì 14, domenica 18;

★★★ giovedì 15, venerdì 16;

★★ sabato 17 dicembre 2022.

♒ Acquario: voto 7. Le stelle in questa settimana che sta per entrare saranno parzialmente vostre alleate. Il periodo sarà ideale per ritrovare fiducia nelle proprie capacità, oppure per esporsi a iniziative in ambito pubblico o privato. State per riconquistare eventuali posizioni perdute. Si avvicinano alcune delle sospirate certezze e ciò vi infonde grande sollievo. La strada in questi giorni si sta facendo decisamente in discesa. Bene il campo professionale: saprete fare le mosse giuste e far prevalere le vostre ragioni con la diplomazia di cui siete gran maestri.

Qualche malessere fisico di stagione andrà tenuto d'occhio.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno domenica 18 dicembre;

domenica 18 dicembre; ★★★★★ venerdì 16, sabato 17;

★★★★ lunedì 12, giovedì 15;

★★★ mercoledì 14 dicembre;

★★ martedì 13 dicembre 2022.

♓ Pesci: voto 8. La settimana secondo l'oroscopo promette grosse novità su vari fronti: affetti, lavoro e finanze. Programmi coraggiosi seppur ragionevoli e atmosfera serena ritrovata in famiglia. Favoriti progetti nuovi di zecca, quali ad esempio la ristrutturazione della casa. Persuasivi e brillanti dovrete muovervi con metodo e pazienza. In campo professionale si prospettano finalmente le giuste possibilità per dare piena voce al vostro valore. Quanto alla vita sentimentale, avete o state per raggiungere la maturità necessaria per riconoscere le cose che sembrano insignificanti da quelle invece ritenute fondamentali.

La classifica stelline della settimana: