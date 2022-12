L'oroscopo settimanale dal 12 al 18 dicembre 2022 presenta posizioni astrologiche che vedono protagonista il segno del Capricorno. In questa costellazione saranno presenti i pianeti Mercurio e Venere, che avranno ripercussioni anche sugli altri segni di Terra.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di questa settimana.

L’oroscopo della settimana: Capricorno e Toro al ‘top’

1° Toro: state assistendo a un rialzo che, seppur, lento, vi sta regalando esattamente ciò di cui avete bisogno in questo momento, ovvero affetto e amore da parte delle persone che vi circondano e una tensione che sul lavoro si allenterà fino a svanire del tutto.

Sarete disponibili e sinceri sul lavoro, empatici, ma anche molto creativi. In amore potrebbero verificarsi delle bellissime esperienze conseguenti a tanta comunicazione, secondo l’oroscopo. La fortuna potrebbe essere favorevole alle vostre decisioni, soprattutto per quelle legate alla sfera puramente personale.

2° Vergine: finalmente potrete riemergere dopo un periodo difficile e riuscirete a farlo alla grande. Con il partner potreste vivere momenti di soddisfazione passionale che negli ultimi tempi non è stata molto presente, mentre con gli affari aprirete uno spiraglio verso nuovi orizzonti sia per la vostra stessa carriera che per quella dei vostri colleghi. Sarete delle persone molto fortunate grazie a un Giove che per voi si presenterà in modo sempre più positivo, secondo l’oroscopo.

Ottimo il fine settimana, perché sarà denso di momenti eccezionali con le amicizie.

3° Gemelli: con la spinta di Marte nella vostra costellazione, avrete un senso dinamico che potrebbe dare ai vostri porgetti quello slancio in più, ottimale per poter ottenere guadagni sempre più sostanziosi. Avrete dei successi che probabilmente non avrete per il resto del mese di dicembre 2022, per cui godetevi tutta la stima che crescerà esponenzialmente nei vostri confronti.

Nel fine settimana avrete tutto il tempo che vi serve per potervi dedicare alle amicizie che vi sono state accanto negli ultimi tempi. La tranquillità farà parte del vostro fine settimana, secondo l’oroscopo.

4° Capricorno: sarete tra i favoriti della settimana, ma anche fra quelli che dimostreranno maggiore audacia nell’affrontare le sfide che vi verranno poste lungo il cammino professionale.

L’ambito professionale infatti avrò una bella fortuna da prendere e utilizzare a meglio. La vostra determinazione ora sarà anche supportata da una situazione mentale lucida e all’erta. Con l’amore vivrete un momento decisamente sereno, costellato di emozioni che potrebbero far evolvere la vostra relazione in modo salutare, secondo l’oroscopo.

Leone carico grazie a Marte

5° Leone: la carica del pianeta Marte potrebbe farvi partire in modo molto dinamico per gran parte delle giornate della settimana, con un incremento sostanziale del vostro rendimento e della vostra creatività emozionale grazie alla presenza della Luna. Ora i progetti sul lavoro si faranno sempre più promettenti e incalzanti, mentre in amore la passionalità potrebbe farla da padrone.

Avrete delle soddisfazioni nel fine settimana che interesseranno sia la sfera privata che quella che concerne la famiglia di origine.

6° Scorpione: nonostante ci siano alcune giornate negative, questo Venere positivo per la vostra costellazione potrebbe essere un ottimo antidoto contro l’ansia e lo stress di queste giornate. Gli affetti difatti sapranno addolcire le vostre serate senza forzare la situazione, anzi, indirizzandovi in una spirale di allegria che vi servirà. Sul lavoro ci saranno progetti che arriveranno a maturazione, conferendovi non solo autostima e rispetto, ma anche un incremento delle finanze molto promettente per quanto riguarda gli investimenti, secondo l’oroscopo.

7° Pesci: avrete delle notizie molto buone sul lavoro, scaturite dal vostro impegno e dalla vostra dedizione nel perseguire i vostri medesimi obiettivi.

Secondo l’oroscopo avrete delle belle emozioni nel mezzo della settimana, forse con il partner ma anche da una persona che non vedevate da tanto tempo a questa parte. Nella seconda parte della settimana potreste avere un po’ di stanchezza accompagnata anche da momenti di forte nervosismo. Fate attenzione alle parole e a come vi rapportate alle persone, in questo momento.

8° Acquario: avrete del nervosismo che potrebbe fuoriuscire da un momento all’altro, in più si aggiungerà un affare che probabilmente non andrà come vorreste. Secondo l’oroscopo anche in famiglia ci saranno alcune diatribe nel corso della settimana, forse con il partner. Avrete bisogno di rivedere le vostre priorità ora, e forse riguarderanno una eventuale separazione.

Nel fine settimana ci sarà un lento rialzo che prevede non solo l’intesa con una amicizia importante, ma anche l’inizio di un progetto che vi porterà soltanto guadagni e fortuna. Siate pazienti.

Ostacoli per Bilancia

9° Bilancia: avrete qualche ostacolo non esattamente in linea con i vostri progetti, il che potrebbe addirittura rallentarli in modo molto sensibile. Dovrete essere molto pazienti con le persone che vi circondano, soprattutto con il partner, perché basterà poco per far nascere delle incomprensioni molto forti e molto spesso abbastanza intricate. Andrà meglio con la famiglia di origine. Secondo l’oroscopo avrete un po’ di umore alto nel fine settimana, quando sia gli affari che le amicizie sapranno come farvi sentire molto più appagati del solito.

10° Sagittario: sarete stanchi e un po’ scarichi anche sul piano mentale. Giove in questo momento non vi aiuterà, e anzi, ci saranno situazioni lavorative che favoriranno alcuni piccoli ma disturbanti ostacoli. Dovrete attendere qualche giornata per ritrovare il buonumore e quella carica energetica che vorreste, per cui riposare in questo momento dalle fatiche professionali in un certo senso potrebbe essere produttivo per voi stessi. Si verificheranno miglioramenti sentimentali nel weekend, accompagnati da un benessere generalizzato.

11° Ariete: la vostra situazione astrologica vi segnala che sia il pianeta Venere che Mercurio non saranno dalla vostra parte. La vostra capacità di comunicazione sia nella coppia che in ambito professionale potrebbe essere decisamente scarsa, tanto che preferirete essere piuttosto taciturni e attendere un momento migliore per potervi aprire.

Nel fine settimana invece si riscontreranno delle discussioni con il partner, probabilmente anche all’interno del contesto familiare, che potrebbero in qualche modo essere controproducenti per un eventuale futuro insieme, specialmente se il vostro amore è sbocciato in tempi recenti.

12° Cancro: comprendere bene cosa vorreste in questo momento potrebbe essere la chiave per trascorrere questa settimana il più serenamente possibile, ma nella prima parte della settimana potreste vivere delle esperienze professionali per nulla facili, magari con delle aspettative che potrebbero essere fortemente deluse. Man mano che trascorreranno le giornate però potreste avere sempre più chiare le vicende che vi hanno portato fino a questo momento, riuscendo anche a trovare un modo per risolverle nel fine settimana, secondo l’oroscopo.