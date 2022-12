Prende il via la terza settimana del mese di dicembre. Per tutti e dodici i segni zodiacali inizia un nuovo periodo dell'ultimo mese dell'anno e un nuovo giorno che porterà novità e cambiamenti sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Di seguito l'oroscopo del 12 dicembre 2022 dall'Ariete dei Pesci.

Ariete: in amore nelle storie che vanno avanti da tempo non mancheranno delle novità. Per i single del segno invece nuovi incontri. Nel lavoro i progetti sono da portare avanti e non fermarsi.

Toro: per i sentimenti se ci sono delle incomprensioni queste potranno essere risolte a breve.

Siate cauti negli atteggiamenti. Nel lavoro periodo migliore per firmare contratti.

Gemelli: a livello sentimentale possibili incomprensioni in questa giornata, ci sarà una piccola crisi da dover superare. Nel lavoro fase importante per rimettersi in gioco.

Cancro: in amore Mercurio in opposizione potrà veder nascere diverse polemiche, l'inizio della settimana sarà da vivere con attenzione. Nel lavoro arrivano ora nuove proposte per sviluppare progetti.

Leone: a livello amoroso situazione migliore rispetto agli scorsi giorni, diverse polemiche sono state superate anche grazie alla Luna nel segno. Nel lavoro parte ora una fase che porterà diversi cambiamenti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore fase che porta maggiore forza, se volete frequentare una persona fatevi avanti.

Nel lavoro c'è qualcosa da dover rivedere ma comunque il momento aiuta.

Bilancia: per i sentimenti partirà ora una fase che andrà a risolvere le incomprensioni del passato ma siate maggiormente cauti. Nel lavoro Mercurio contrario chiede di stare attenti anche dal punto di vista economico.

Scorpione: a livello sentimentale se un rapporto è stabile grazie a Venere attiva potrà arrivare qualcosa di interessante.

Nel lavoro se c'è una crisi è meglio aspettare qualche giorno prima di rimandare delle questioni.

Sagittario: in amore momento che porta uno stato di maggiore tranquillità, potrete fare delle scelte importanti in una coppia. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere.

Capricorno: per i sentimenti Venere torna favorevole, ecco perché ora alcuni sentimenti potranno essere recuperati.

Nel lavoro qualche problema da superare c'è, gestite tutto al meglio.

Acquario: a livello amoroso giornata impegnativa ma le nuove conoscenze sono comunque favorite. Attenzione solo alla Luna in opposizione. Nel lavoro se state cercando qualcosa di nuovo meglio darsi da fare.

Pesci: in amore alcune complicazioni per motivi banali ora potranno essere superate, ci vorrà però maggiore pazienza. Nel lavoro importante in questo momento risolvere qualche conflitto.