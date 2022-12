L'Oroscopo di lunedì 12 dicembre sarà caratterizzato da numerose sorprese. Le previsioni astrologiche si concentrano come di consueto sulla vita lavorativa, sociale e sentimentale dei vari segni zodiacali: ci sarà chi si farà prendere dall'amore per il partner e chi al contrario si concentrerà totalmente sul lavoro, ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 12 dicembre.

Previsioni astrologiche di lunedì 12 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il lavoro rappresenterà una parte molto vasta della vostra giornata. Non riuscirete a distogliere l'attenzione dai vostri impegni perché saprete di avere delle scadenze molto ravvicinate.

Questo vi aiuterà a mettere in evidenza determinati aspetti e a trascurarne degli altri.

Toro: condividerete con gli altri i vostri sentimenti. Non avrete paura di parlare delle emozioni provate, ma non tutti riusciranno a comprendere il vostro punto di vista. Ci sarà di fatti chi si concentrerà sui dettagli, senza prendere in considerazione la situazione in generale. Il partner sarà sensibile.

Gemelli: secondo l'oroscopo non vi sentirete pronti a intraprendere una nuova relazione di coppia perché vorrete godervi la ritrovata libertà. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non escludere niente nella vostra vita, ma di essere aperti alle sorprese. Gli amici vi dimostreranno tantissimo affetto.

Cancro: vi relazionerete con gli altri con facilità. Non vi tirerete indietro se ci sarà bisogno di prendere la parola, soprattutto in alcune circostanze. Non sopporterete vedere i vostri amici in difficoltà e sotto pressione. Le stelle saranno dalla vostra parte anche dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo del 12 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete energia allo stato puro. Finalmente, riuscirete a liberarvi delle recenti perplessità e a dedicarvi solo a voi stessi. Adotterete uno stile di vita pieno, caratterizzato da una forte carica interiore e dal desiderio di mettervi in gioco. Sul posto di lavoro, stando alle previsioni astrologiche, non sarete da meno.

Vergine: non sarete molto gentili con la persona amata. Tenderete a mettere in discussione il vostro rapporto e a prendere le distanze. Ci saranno delle cose che vorrete risolvere e che non potrete lasciare al caso. Purtroppo, per ottenere il risultato tanto desiderato, potrebbe volerci del tempo.

Bilancia: non vi sentirete molto considerati sul posto di lavoro. La paura continua di commettere degli errori, infatti, vi metterà in una posizione di svantaggio. Per il momento, sarà importante riguadagnare il terreno perduto. Una buona intesa con il capo e con i colleghi di lavoro potrebbe fare la differenza.

Scorpione: vi troverete in una situazione alquanto precaria. Dovrete prendere delle decisioni che potrebbero alterare il vostro percorso.

Non sarà facile. Inoltre, tenderete a dare ascolto a diverse persone. Alcune di loro saranno mosse da buone intenzioni, mentre altre ragioneranno con invidia.

Previsioni zodiacali del 12 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete molta fiducia nel prossimo, però, non per questo, permetterete agli altri di dirvi cosa fare. Sarete sempre molto lucidi, anche nelle situazioni più scomode. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di inseguire l'amore con tutto il cuore: non ve ne pentirete.

Capricorno: non avrete un bel rapporto con i colleghi di lavoro. Al contrario, vi renderete conto di non potervi fidare di nessuno. Preferirete non fare affidamento su di loro in modo da potervi concentrare solo sui vostri obiettivi.

Avrete molto chiare la strada da percorrere e la strategia da adottare.

Acquario: proverete un grande interesse nei confronti della vita in famiglia. Forse, non riuscirete a essere abbastanza partecipativi, ma ce la metterete tutta. Il rapporto con il partner, al contrario, sarà caratterizzato da alti e bassi. Durante la giornata, però, riuscirete a chiarire con facilità.

Pesci: sarete timidi e un po' incerti. Non prenderete decisioni davvero rilevanti perché, per il momento, non vi sentirete ancora pronti ad esporvi. Qualcosa, in ambito sentimentale, potrebbe cambiare, ma servirà ancora del tempo per rendere le cose definitive. Gli amici saranno dei grandi alleati.