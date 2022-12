Nuova in arrivo giornata per tutti i segni zodiacali: prosegue la settimana che precede le festività natalizie. Per comprendere come andrà martedì 13 dicembre approfondiamo le previsioni dell'oroscopo su amore e lavoro.

L'oroscopo della prima sestina

Ariete: in ambito sentimentale - con la Luna favorevole - è un buon momento per il segno, potrete risolvere delle problematiche che da tempo vi disturbano. Nel lavoro è il momento giusto per iniziare nuovi progetti.

Toro: sarà una buona giornata per esprimere le proprie emozioni, attenzione però a non perdere la pazienza.

Nel lavoro possibili problematiche da affrontare, meglio riflettere prima di agire.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata positiva, anche se qualcuno potrebbe avere dei dubbi riguardo a delle scelte. In ambito professionale non è un buon momento per iniziare nuove attività, concentratevi su ciò che avete in ballo.

Cancro: la giornata sarà caratterizzata da possibili crisi in ambito amoroso, cercate quindi di evitare discussioni che possono rivelarsi inutili. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare come previsto.

Leone: con la Luna nel segno è buon momento per l'amore, mettete al centro il vostro rapporto. Per quel che riguarda il lato professionale alcune problematiche devono essere risolte.

Vergine: vi sentite più stabili in campo professionale, il vostro lavoro ha dato i frutti sperati. In campo amoroso, per i single del segno sarà possibile fare nuovi incontri: mettetevi alla prova.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali: della seconda sestina

Bilancia: sono possibili delle esitazioni in ambito amoroso in questa giornata di metà dicembre, cercate di fare le cose con calma.

Nel lavoro vi mancano alcune risorse, momento di stanchezza avete bisogno di recuperare le energie.

Scorpione: periodo interessante per l'amore, ma attenzione all'agitazione che potrebbe rovinare dei bei momenti con il partner. Abbiate prudenza anche in campo lavorativo, cercate di non innervosirvi.

Sagittario: se ci sono troppi impegni in questo periodo sarà meglio cercare di capire come affrontarli nel modo migliore.

In amore ci sono delle soluzioni in arrivo.

Capricorno: Mercurio e Venere nel segno caratterizzano la giornata di martedì 13 dicembre. Buone stelle per l'amore. Nel lavoro è in arrivo un periodo di successo.

Acquario: sarà meglio mantenere la calma in questo periodo, specie se vi sentite agitati in particolare in amore. Nel lavoro la situazione è economica da rivedere.

Pesci: cambiamenti in arrivo in ambito amoroso, non vi sentite troppo disponibili in questo periodo. In ambito professionale potreste ricevere delle buone proposte.